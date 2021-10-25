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Поразительные факты о Пизанской башне

Поразительные факты о Пизанской башне (10 фото)

Автор:
25 октября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Пиза   достопримечательности   интересно   история   италия   пизанская башня   удивительно   факты   
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Пизанская башня издавна притягивает туристов со всего мира. Толпы людей приезжают, чтобы сделать оригинальный снимок, на котором они поддерживают падающую башню. А какова же история этого символа Италии? И почему, в конце концов, башня наклонена? Давайте узнаем.
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Новый тренд в TikTok - делать вид, что башня падает

@maya_navarre

Rip leaning tower of pisa 🪦💔#leaningtowerofpisa #leaningtower #valentine #valentinesday

♬ original sound - Maya
Хотя эксперты сходятся во мнении, что башня стабильна, это не мешает тиктокерам убедить всех в обратном. Миллионы пользователей засняли, как они реагируют на фейковые новости о падении башни.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Пиза   достопримечательности   интересно   история   италия   пизанская башня   удивительно   факты   
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Viktor Час назад
Как-то маловато будет.

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Белая Муха

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