Поразительные факты о Пизанской башне

1016
10
Пизанская башня издавна притягивает туристов со всего мира. Толпы людей приезжают, чтобы сделать оригинальный снимок, на котором они поддерживают падающую башню. А какова же история этого символа Италии? И почему, в конце концов, башня наклонена? Давайте узнаем.
Башня была построена между 1173 и 1399 годами
Пизанская башня - это колокольня, построенная в средние века католиками. Восемь этажей с колоннадами, содержащие 207 мраморных колонн, достигают 56,67 метра в своей наивысшей точке, а винтовая лестница, ведущая наверх, насчитывает 251 ступеньку. Хотя любой строительный проект такого масштаба требует времени, неоднократные войны задерживали строительство башни сильнее, чем неторопливость строителей. За свое строительство башня прошла через несколько поколений архитекторов.
×
Башня - часть храмового комплекса Кампо деи Мираколи
В средние века единой Италии не существовало. Пиза была городом-государством, соперничающим за власть со своими соседями. После успешной военной экспедиции Пиза решила построить великолепный собор, известный как Пизанский собор. Комплекс зданий был построен из романского мрамора и включает купольный баптистерий и монастырское кладбище. Колокольня - Пизанская башня - с тех пор стала самым известным зданием комплекса из-за своего впечатляющего уклона.
Башня стоит под наклоном больше 800 лет
Многие считают, что Пизанская башня наклоняется из-за возраста. Однако башня начала наклоняться еще в 1178 году, когда было построено всего три этажа. Причиной стал выбор места. Колокольню стали строить на подвижной глинисто-песчаной почве, что никак не подходило для 14-тонной конструкции.
Архитекторы башни попытались компенсировать это, сделав с одной стороны этажи короче, чтобы наклон ощущался лишь на полах, но это не сработало. В течение следующих 800 лет стало ясно, что 55-метровая башня не просто клонится, но фактически падает со скоростью от одного до двух миллиметров в год.
Архитекторы башни попытались компенсировать это, сделав с одной стороны этажи короче, чтобы наклон ощущался лишь на полах, но это не сработало. В течение следующих 800 лет стало ясно, что 55-метровая башня не просто клонится, но фактически падает со скоростью от одного до двух миллиметров в год.
Галилей использовал башню для проверки своих научных теорий
Легенда гласит, что ученый Галилео Галилей, житель Пизы, экспериментировал с гравитацией на вершине башни. Он сбрасывал с башни два пушечных ядра одинакового размера и разной массы, чтобы отследить их удар. Галилей исследовал старую теорию, согласно которой более тяжелые предметы падают быстрее, но теперь мы знаем, что это неверно, когда другие факторы равны.
Башня пережила, как минимум, четыре землетрясения
Как ни странно, башня все еще стоит после как минимум четырех сильных землетрясений. В 2018 году команда инженеров попыталась понять, почему башня не упала. Они утверждают, что наклонная конструкция динамически взаимодействует с грунтом, из-за чего мягкая почва предотвращает падение конструкции не хуже, чем если бы она была построена на более твердом грунте. Соавтор статьи Джордж Милонакис прокомментировал: «По иронии судьбы, та самая почва, которая вызвала наклонную нестабильность и поставила Башню на грань обрушения, может быть похвалена за то, что помогла ей пережить эти сейсмические события».
На башне установлены семь колоколов
Башня до сих пор выполняет свою древнюю функцию колокольни. На ее вершине расположены семь колоколов. Самый старый был отлит в 1262 году, последний - в 2004 году. Каждому колоколу присвоено имя. Среди них Иль Кросифиро (Распятие), Л'Ассунта (Успение) и Ла Терца (Третий).
В 1990-х башню стабилизировали и практически выправили наклон
В последние десятилетия были предприняты значительные усилия, чтобы башня не разрушилась полностью. С 1990 по 2001 год башня была закрыта для посетителей: здесь велись работы по стабилизации. 70 тонн грязи было удалено из-под более высокой стороны башни. Когда все было сделано, он приподнялся на 44 сантиметра. Хотя кажется, что это не так уж и много, но в реальности это было равнозначно возвращению башни в 1830-е годы. Ожидается, что башня не потребует дальнейшей стабилизации еще пару сотен лет.
В мире известны и другие падающие башни
Пиза может похвастаться самой известной падающей башней, и все-таки кривые конструкции встречались в мирена протяжении всей истории. Средневековая башня Суурхузен, наклоненная еще больше, чем башня в Пизе, все еще стоит в Германии. Падающей башни Сарагосы, однако, больше нет: строение XVI века было разрушено в конце XIX века, прежде чем he[yekj. Минарет Великой мечети ан-Нури в Мосуле, Иран, также наклонился перед тем, как был разрушен в 2017 году ИГИЛ. В Индии все еще можно увидеть Падающий храм Хума в штате Одиша.
Новый тренд в TikTok - делать вид, что башня падает
@maya_navarre
Rip leaning tower of pisa 🪦💔#leaningtowerofpisa #leaningtower #valentine #valentinesday♬ original sound - Maya
Хотя эксперты сходятся во мнении, что башня стабильна, это не мешает тиктокерам убедить всех в обратном. Миллионы пользователей засняли, как они реагируют на фейковые новости о падении башни.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Еще крутые истории!
16
Понравилось16
Новости партнёров