Поразительные факты о Пизанской башне

Многие считают, что Пизанская башня наклоняется из-за возраста. Однако башня начала наклоняться еще в 1178 году, когда было построено всего три этажа. Причиной стал выбор места. Колокольню стали строить на подвижной глинисто-песчаной почве, что никак не подходило для 14-тонной конструкции.

Архитекторы башни попытались компенсировать это, сделав с одной стороны этажи короче, чтобы наклон ощущался лишь на полах, но это не сработало. В течение следующих 800 лет стало ясно, что 55-метровая башня не просто клонится, но фактически падает со скоростью от одного до двух миллиметров в год.