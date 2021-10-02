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Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны

Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны (5 фото)

Автор:
02 октября 2021 09:23
Сообщество : Истории
Метки: братья   война   интересно   история   удивительно   факты   фото   
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Удивительная история братьев Лысенко.


Десять братьев Лысенко, которые воевали на фронте во время Великой Отечественной войны. Все 10 из них благополучно вернулись на родину.

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Братья родились в селе Бровахи (сейчас – Черкасская область Украины) в благополучной сельской семье.

Отец - бывший кулак - сумел устроится и после коллективизации и процессов по раскулачиванию. Он был рачительный хозяин, умел работать руками и обучать других. Пользовался авторитетом у соседей.

Владел кузнечным ремеслом и развивал собственную пасеку. Рыл идеальные колодцы, которыми в селе пользуются до сил пор.

Его супруга - Евдокия - родила ему 16 (!) детей - пять дочерей и 11 сыновей. Но, увы, сам он ушел из жизни незадолго до войны. А один из сыновей пропал без вести еще в 1933 году, когда уехал в тайгу на заработки.

Точной даты рождения Евдокии я не нашел, но, сопоставив документы, получаем, что она родилась в 1894 году. Первого сына родила в 18 лет, а в начале войны ей было, соответственно 47 лет.

10 сыновей ушли на фронт. Оставшиеся с грустью вспоминали, как уничтожали поля спелой пшеницы - чтобы ничего врагу не досталось!

Мера оказалось действенной. У нацистов был перебой с поставками, а здесь из ждала выжженная земля. Но можно представить, каково было хлеборобам уничтожать взращенный своим трудом урожай.

Раскидало братьев по всей стране - от Курил и до Западного фронта (они потом дошли до Берлина). Два брата даже встретились ненадолго на передовой. Обрадовались, обнялись, ну и дальше - каждый на выполнение своей задачи.

Все 10 вернулись домой живыми. А ведь все могло сложиться совсем по другому. Братья не раз балансировали на грани смерти.

Феодосий - подорвался на мине под Будапештом, вернулся домой без ноги.

Михаил - служил в разведке. Был ранен, попал в плен и бежал. Чудом выжил в Корсуньском котле. Был повторно ранен. В одной из деревень в одиночку уничтожил штаб фашистов - сжег дом.

До Берлина, увы, не дошел. В Венгрии получил еще одно тяжелое ранение, долго восстанавливался в госпитале. Вернулся с наградами.

Степан - горел в танке, чудом выжил. Как восстановился после ранений - отправили на восток, воевать с японцами.

Самый юный участник "десятки братьев" ушел на фронт в 20 лет. Во время боя под Житомиром в его пушку попали нацисты. Семь солдат погибло сразу на месте, а Николай - единственный из команды выжил. С ранениями был отправлен домой в 1943 году.

Василий - единственный из "десятка" - дослужился до офицера. Вернулся домой старшим лейтенантом.

Интересно, что на рейхстаге расписаться сумел только один, самый спокойный из братьев - Александр. Хотя сильно стеснялся своего почерка. Он прошел войну связистом. Не только прокладывал коммуникации для советских войск, но и умело уничтожал инфраструктуру немцев.

Несколько братьев попали в концлагеря в разное время и все сумели бежать.

Из 10 братьев пятеро вернулись с тяжелыми ранениями. Но выжили! Без ранений вернулось всего двое.

Прошло долгих семь лет после того, как мать отправила их на фронт. Когда вернулись, не всех сразу узнавала.

Предпоследним вернулся Павел. В окно постучал, а у бабушки полный дом военных квартирантов. Она махнула рукой - мол мест нет, иди солдатик. А потом всмотрелась - и разрыдалась. (с) воспоминания Яны - правнучки Евдокии. Источник: rg.ru

Сами братья тоже не сразу друг друга узнавали. Многие вернулись покалеченными.

А потом начались свадьбы одна за одной. Семья росла! Всего у "десятка Лысенко" родилось 36 детей и 70 внуков. Евдокия получила золотую медаль матери-героини. Ушла из жизни спустя 22 года после войны, в возрасте 73 лет.


Источник:

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Метки: братья   война   интересно   история   удивительно   факты   фото   
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6  комментариев
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796
Довер Иванович 2 часа назад
Надеюсь не снесли памятник матери. Усть Кинельском в Самарской области тоже есть такая история на фронт ушли десять сыновей вернулись двое и те не прожили долго от полученных ранений. Мать пережила десять своих сыновей. Если помять не изменяет фамилия Володичкины. Вечная память нашим героям.
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15k
Corvus Corax 36 минут назад
Извините. Не в обиду автору. Но. Мать отправила братьев или сыновей? Разница все же есть.
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5k
Sanar 38 минут назад
Подобные люди и ковали победу в прямом смысле слова, Матери отправляли и встречали, если посчастливилось своих детей с фронта, я считаю не стоит омрачать подвиг Советских людей. Был один комментарий, удалили.
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Комментарий удален. Причина: флуд
2k
796
Довер Иванович 2 часа назад
Надеюсь не снесли памятник матери. Усть Кинельском в Самарской области тоже есть такая история на фронт ушли девять сыновей вернулись троя, и те не прожили долго от полученных ранений. Мать пережила девять своих сыновей. Если помять не изменяет фамилия Володичкины. Вечная память нашим героям.
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