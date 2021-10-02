Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны

Удивительная история братьев Лысенко.
Десять братьев Лысенко, которые воевали на фронте во время Великой Отечественной войны. Все 10 из них благополучно вернулись на родину.
Братья родились в селе Бровахи (сейчас – Черкасская область Украины) в благополучной сельской семье.
Отец - бывший кулак - сумел устроится и после коллективизации и процессов по раскулачиванию. Он был рачительный хозяин, умел работать руками и обучать других. Пользовался авторитетом у соседей.
Владел кузнечным ремеслом и развивал собственную пасеку. Рыл идеальные колодцы, которыми в селе пользуются до сил пор.
Его супруга - Евдокия - родила ему 16 (!) детей - пять дочерей и 11 сыновей. Но, увы, сам он ушел из жизни незадолго до войны. А один из сыновей пропал без вести еще в 1933 году, когда уехал в тайгу на заработки.
Точной даты рождения Евдокии я не нашел, но, сопоставив документы, получаем, что она родилась в 1894 году. Первого сына родила в 18 лет, а в начале войны ей было, соответственно 47 лет.
10 сыновей ушли на фронт. Оставшиеся с грустью вспоминали, как уничтожали поля спелой пшеницы - чтобы ничего врагу не досталось!
Мера оказалось действенной. У нацистов был перебой с поставками, а здесь из ждала выжженная земля. Но можно представить, каково было хлеборобам уничтожать взращенный своим трудом урожай.
Раскидало братьев по всей стране - от Курил и до Западного фронта (они потом дошли до Берлина). Два брата даже встретились ненадолго на передовой. Обрадовались, обнялись, ну и дальше - каждый на выполнение своей задачи.
Все 10 вернулись домой живыми. А ведь все могло сложиться совсем по другому. Братья не раз балансировали на грани смерти.
Феодосий - подорвался на мине под Будапештом, вернулся домой без ноги.
Михаил - служил в разведке. Был ранен, попал в плен и бежал. Чудом выжил в Корсуньском котле. Был повторно ранен. В одной из деревень в одиночку уничтожил штаб фашистов - сжег дом.
До Берлина, увы, не дошел. В Венгрии получил еще одно тяжелое ранение, долго восстанавливался в госпитале. Вернулся с наградами.
Степан - горел в танке, чудом выжил. Как восстановился после ранений - отправили на восток, воевать с японцами.
Самый юный участник "десятки братьев" ушел на фронт в 20 лет. Во время боя под Житомиром в его пушку попали нацисты. Семь солдат погибло сразу на месте, а Николай - единственный из команды выжил. С ранениями был отправлен домой в 1943 году.
Василий - единственный из "десятка" - дослужился до офицера. Вернулся домой старшим лейтенантом.
Интересно, что на рейхстаге расписаться сумел только один, самый спокойный из братьев - Александр. Хотя сильно стеснялся своего почерка. Он прошел войну связистом. Не только прокладывал коммуникации для советских войск, но и умело уничтожал инфраструктуру немцев.
Несколько братьев попали в концлагеря в разное время и все сумели бежать.
Из 10 братьев пятеро вернулись с тяжелыми ранениями. Но выжили! Без ранений вернулось всего двое.
Прошло долгих семь лет после того, как мать отправила их на фронт. Когда вернулись, не всех сразу узнавала.
Предпоследним вернулся Павел. В окно постучал, а у бабушки полный дом военных квартирантов. Она махнула рукой - мол мест нет, иди солдатик. А потом всмотрелась - и разрыдалась. (с) воспоминания Яны - правнучки Евдокии. Источник: rg.ru
Сами братья тоже не сразу друг друга узнавали. Многие вернулись покалеченными.
А потом начались свадьбы одна за одной. Семья росла! Всего у "десятка Лысенко" родилось 36 детей и 70 внуков. Евдокия получила золотую медаль матери-героини. Ушла из жизни спустя 22 года после войны, в возрасте 73 лет.
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