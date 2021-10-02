Мать отправила на фронт 10 братьев и все они вернулись с войны

Братья родились в селе Бровахи (сейчас – Черкасская область Украины) в благополучной сельской семье.

Отец - бывший кулак - сумел устроится и после коллективизации и процессов по раскулачиванию. Он был рачительный хозяин, умел работать руками и обучать других. Пользовался авторитетом у соседей.

Владел кузнечным ремеслом и развивал собственную пасеку. Рыл идеальные колодцы, которыми в селе пользуются до сил пор.

Его супруга - Евдокия - родила ему 16 (!) детей - пять дочерей и 11 сыновей. Но, увы, сам он ушел из жизни незадолго до войны. А один из сыновей пропал без вести еще в 1933 году, когда уехал в тайгу на заработки.

Точной даты рождения Евдокии я не нашел, но, сопоставив документы, получаем, что она родилась в 1894 году. Первого сына родила в 18 лет, а в начале войны ей было, соответственно 47 лет.