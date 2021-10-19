Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»

Изначально хронология событий фильма «Брат» была разделена на три части, и все они должны были происходить в трех разных локациях: Питере, Москве и Америке. Однако во время съемок второй части режиссер Алексей Балабанов изменил свое решение, объединив события в Москве и Америке.
Он сделал это лишь с одной целью — чтобы не растягивать историю и не потерять динамику. Картине был выделен бюджет, который в 10 раз превосходил бюджет первой части. Правда даже этих денег не хватило бы на приглашение в фильм звезд первой величины. С другой стороны такие звезды там были и не нужны.
Снимать «Брата-2» было решено в Чикаго - «гангстерской» столице Америки. Большинство иностранных актеров, задействованных в картине, были из этого города.
Гэри Хьюстон — Мистер Меннис
До съемок в «Брате» актер уже 20 лет играл в американском кино. Правда стоит отметить, что каких-то серьезных и больших ролей у Хьюстона не было.
Кристиан Столте — полицейский
До работы над «Братом» Кристиан хоть и снимался в кино, но был не слишком успешен. Поговаривают, что он согласился сыграть эпизодическую роль бесплатно.
Ближе к десятым Столте сыграет в нескольких крупных фильмах: «Законопослушный гражданин», «Джонни Д», и станет, пожалуй, самым успешным актером из этого списка.
Брэдли Мотт — работник таможни
Таможня, показанная в картине была настоящей. Американским ассистентам Балабанова пришлось приложить серьезные усилия, чтобы добиться разрешения на съемки.
Роль таможенника была маленькой, зато досталась большому театральному актеру Брэдли Мотту, который неоднократно номинировался на престижные премии.
Гай Ван Сверинген и Грег Сэндквист — полицейские в участке
Оба актера снимаются в кино начиная с 90-х годов. Какого-то оглушительного успеха они не добились, но и без работы не остались. Кстати, снимаются они и по сей день.
Э. Милтон Вилер — сутенер
Вилер настолько попал в образ, что многие непосвященные зрители действительно верили — перед ними сутенер. На самом же деле Вилер является известным в Чикаго театральным актером, который заслужил несколько престижных премий.
Лиза Джеффри — телеведущая
Лиза Джеффри никогда не была актрисой - в фильме «Брат-2» она лишь сыграла саму себя. Лиза отзывалась о работе с Бодровым только с положительной стороны, однако по мнению Балабанова часть сцен ее явно смутили.
Впоследствии она сыграла еще в нескольких фильмах и сейчас работает диктором на радио.
Рэй Толер — Бен Джонсон
Пожалуй, именно Толер из иностранных актеров больше всего импонирует нашей публике. В общем-то это не удивительно, учитывая его роль в фильме. На съемочной площадке актер подружился с Сергеем Бодровым — можно сказать, что на экране мы видим неподдельные эмоции.
Позднее Рэй узнал о смерти Бодрова и заявил - «я потерял друга, а мир — великого человека».
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