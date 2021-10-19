Как сложилась дальнейшая карьера американских актеров после съемок в русском фильме «Брат-2»

Он сделал это лишь с одной целью — чтобы не растягивать историю и не потерять динамику. Картине был выделен бюджет, который в 10 раз превосходил бюджет первой части. Правда даже этих денег не хватило бы на приглашение в фильм звезд первой величины. С другой стороны такие звезды там были и не нужны.

Снимать «Брата-2» было решено в Чикаго - «гангстерской» столице Америки. Большинство иностранных актеров, задействованных в картине, были из этого города.

Гэри Хьюстон — Мистер Меннис