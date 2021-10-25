"Смертельное оружие" - как создавалась популярный голливудский полицейский боевик





Сначала стоит сказать, что первоначально роль Мартига Риггза должен был сыграть никто иной, как Брюс Уиллис. Но звезда «Крепкого орешка» отказалась от проекта и роль досталась Мэлу Гибсону.





Ради «Смертельного оружия» Гибсон отказался от участия в таких проектах как гангстерский фильм «Неприкасаемые» и знаменитом фильме ужасов «Муха».





Так же роль Риггса рассматривались кандидатуры таких знаменитых голливудских актеров как Майкл Дуглас, Патрик Суэйзи, Алекс Болдуин, Николас Кейдж, Рутгер Хауэр, Лиам Нисон, Джон Траволта, Эрик Робертс и "короли боевиков" тех лет Сильвестр Сталллоне и Арнольд Шварценеггер.