"Смертельное оружие" - как создавалась популярный голливудский полицейский боевик

В 1987 году был снят знаменитый кинобоевик «Смертельное оружие», в котором главные роли исполнили Мэл Гмбсон и Дэнни Гловер. Предлагаю сегодня вспомнить интересные факты, которые связаны с этим отличным представителем жанра action.
Сначала стоит сказать, что первоначально роль Мартига Риггза должен был сыграть никто иной, как Брюс Уиллис. Но звезда «Крепкого орешка» отказалась от проекта и роль досталась Мэлу Гибсону.
Ради «Смертельного оружия» Гибсон отказался от участия в таких проектах как гангстерский фильм «Неприкасаемые» и знаменитом фильме ужасов «Муха».
Так же роль Риггса рассматривались кандидатуры таких знаменитых голливудских актеров как Майкл Дуглас, Патрик Суэйзи, Алекс Болдуин, Николас Кейдж, Рутгер Хауэр, Лиам Нисон, Джон Траволта, Эрик Робертс и "короли боевиков" тех лет Сильвестр Сталллоне и Арнольд Шварценеггер.
Сценарий, который написал Шейн Блэк значительно отличается от того, что мы видим на экране. Из-за экономии бюджета были убраны взрывы (добрый десяток!) – в том числе и вертолета злодеев, который Риггз «приземляет» при помощи ракетной установки…
У фильма есть альтернативные финал и окончание. Их кстати, добавили на лицензионный диск с четвертой частью «Смертельного оружия». Если в фильме Риггз просыпается в своем фургоне, то в альтернативном «старте» он весело проводит время в баре, попутно обезвреживая грабителей. В финале Риггз и Роджер (персонаж Дэнни Гловера), отправляются в дом второго, чтобы отметить рождество, а альтернативной версии Роджер собирается увольняется из рядов полиции, а Риггз уговаривает его этого не делать, так что зритель не знает остался ли герой Гловера служить дальше…
Стоит добавить, что один из вариантов сценария был более мрачным. Оба главных героя служили во Вьетнаме и вспоминали ту самую войну, на которую их направило правительство США. Душевные переживания в стиле Джона Рэмбо прилагались. Вьетнамские флешбеки прилагались...
По задумке сценариста Риггз должен был владеть каким-то необычным видом боевых единоборств. Но вот каким? Студия позвали голливудских инструкторов и (наверное со словами "а можно всех посмотреть?") выбрали тренеров по бразильскому джиу-джитсу и капуэйро...
Бобби Басс, был не только постановщиком трюков в фильме, но и тренировал Гибсона и Гловера два месяца с огнестрельным оружием, до начала съемочной работы.
Красивая американская модель Джоан Северанс сыграла в фильме небольшую эпизодическую роль.
С бюджетом в 15 000 000 долларов, мировые кассовые сборы превысили 120 000 000 долларов (плюс продажи на видеокассетах)
После роли Ригза Мэл Гибсон получил предложение сыграть Гамлета. Актер предложение принял.
В 1989 году вышло прямое продолжение фильма - "Смертельное оружие 2", но о нем мы уже поговорим в другой раз...
А вам нравится фильмы из серии "Смертельное оружие"? Какая любимая часть?
Источник:
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