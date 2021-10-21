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Кто украл кадры и чуть не сорвал премьеру фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Кто украл кадры и чуть не сорвал премьеру фильма «Д’Артаньян и три мушкетера» (3 фото)

Автор:
21 октября 2021 09:27
Сообщество : Кино
Метки: Д'Артаньян и три мушкетера   актеры   воришка   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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К телефильму «Д’Артаньян и три мушкетера» можно относиться по-разному. Однако сложно отрицать тот факт, что для своего времени он стал знаковым, продолжая вызывать интерес даже спустя многие десятилетия.


Ни для кого не секрет, что производство телефильма осложнялось многими моментами. Сегодня хотелось бы рассказать об одном из таких.


На финальной стадии монтажа режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич просматривал фильм большими фрагментами. Причем делал это в просмотровом зале, чтобы выявить возможные проблемы. После нескольких просмотренных эпизодов режиссер был доволен, ведь картина складывалась азартно и динамично. Оставалось лишь собрать все воедино.


Внезапно в глаза бросилось нарушение синхронности - когда Боярский исполнял «Констанцию» его губы не попадали в ритм и слова. Тем временем до сдачи фильма оставались считанные дни. В случае опоздания все, начиная от студии и заканчивая съемочной группой, могли остаться без премий и даже получить штрафные санкции.


Хилькевич побежал в монтажную, предполагая, что проблема растет именно оттуда. При тщательном осмотре пленки выяснилось следующее: часть кадров была просто вырезана, из-за чего и произошло нарушение синхронности.

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В этот момент монтажер и монтажница буквально тряслись от страха, ведь ответственность за сохранность пленки лежала на них. Именно они, уходя домой, закрывают двери монтажной, после чего сдают ключи охраннику. Именно они относят бобины с пленкой в хранилище, опечатывая его сургучом.


Постепенно становится очевидным, что монтажницы не причем. Но если не они тогда кто? И тут всех осенило - проекционная...

Хилькевич бросается к киномеханику, который полностью отрицает все обвинения в воровстве. Однако режиссер был напорист и добился признания. Правда каким образом история умалчивает - свидетелей не было. Известно лишь то, что после признания киномеханик получил от Георгия Эмильевича сильный удар в челюсть.


Хилькевич потребовал от него к завтрашнему дню вернуть все кадры, часть из которых была уже продана. Но вместо этого происходит следующее...


К Геннадию Пантелеевичу Збандут, директору Одесской киностудии, приходит исполнительный лист. Оказалось, что киномеханик вместе с матерью сняли побои и обратились в милицию, рассчитывая довести дело до суда и наказать известного режиссера.


Директор прекрасно понимал, что Юнгвальду-Хилькевичу вполне может грозить уголовная ответственность, поэтому нашел альтернативное решение. Он пригласил побеседовать маму молодого киномеханика и объяснил, что в случае встречного иска ее сыну придется возместить убытки киностудии. Перемонтаж картины и как следствие опоздание к премьере на несколько недель могли стоить около миллиона рублей.


Мама воришки поняла все правильно и не стала испытывать судьбу. Через несколько дней киномеханик вернул украденные кадры, после чего благополучно был выгнан со студии.

В конечном итоге недостающие кадры успешно вставили в монтаж и сдали фильм в положенные сроки.


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Метки: Д'Артаньян и три мушкетера   актеры   воришка   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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6  комментариев
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30k
russger 44 минуты назад
Чёт я и не понял, нафига ему кадры эти воровать?
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11k
Проктолог-иллюзионист Полчаса назад
Вот каналья!)
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24k
aolti Час назад
Главная изюминка этого фильма - музыка. Музыка гениального Максима Дунаевского. Без нее, или же с другой фильм был бы пресным, а может, и вообще несмотрибельным.
Ведь все смотрят что "Ах, водевиль, водевиль", что "Мэри Поппинс, до свидания" не ради сюжета, а ради песен.
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315
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
Интересно. Автор, пиши ещё!
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