Кто украл кадры и чуть не сорвал премьеру фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

Ни для кого не секрет, что производство телефильма осложнялось многими моментами. Сегодня хотелось бы рассказать об одном из таких.

На финальной стадии монтажа режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич просматривал фильм большими фрагментами. Причем делал это в просмотровом зале, чтобы выявить возможные проблемы. После нескольких просмотренных эпизодов режиссер был доволен, ведь картина складывалась азартно и динамично. Оставалось лишь собрать все воедино.

Внезапно в глаза бросилось нарушение синхронности - когда Боярский исполнял «Констанцию» его губы не попадали в ритм и слова. Тем временем до сдачи фильма оставались считанные дни. В случае опоздания все, начиная от студии и заканчивая съемочной группой, могли остаться без премий и даже получить штрафные санкции.

Хилькевич побежал в монтажную, предполагая, что проблема растет именно оттуда. При тщательном осмотре пленки выяснилось следующее: часть кадров была просто вырезана, из-за чего и произошло нарушение синхронности.