Телеведущая рассказала прогноз погоды на фоне горячего порно

Полиция разбирается с телеканалом KREM2 из Вашингтона, США, который показал во время прогноза погоды порно. Пока ведущая рассказывала о погоде, на заднем мониторе шёл ролик интимного содержания.
Телеканал KREM2 может понести большие убытки из-за этой странной ситуации. Ведущая новостей представила метеоролога Мишель Босс, которая принялась рассказывать о погоде. Однако, Мишель никто не слушал. Зрители обратили внимание на монитор, который транслировал порно ролик.
Метеоролог явно не подозревала, что происходит за её спиной и рассказывала о погоде на завтра. Оплошность заметили коллеги телеведущих, и развернули карту на весь экран, пишет Lad Bible.
Порно транслировалось всего 10 секунд, но этого хватило для скандала. В редакцию звонили возмущённые люди, которые увидели ролик 18+ в эфире. Представители компании конечно извинились за эту оплошность, но теперь в произошедшем разбирается полиция. KREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам.
Источник:
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вот пруф
Ну или кто-то из ныне легализованых у них укурков пошутил.
Найдут.
Я не думаю, что они вообще смотрят новости, да и если бы смотрели то не расстроились))))