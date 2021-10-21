Телеведущая рассказала прогноз погоды на фоне горячего порно

Телеканал KREM2 может понести большие убытки из-за этой странной ситуации. Ведущая новостей представила метеоролога Мишель Босс, которая принялась рассказывать о погоде. Однако, Мишель никто не слушал. Зрители обратили внимание на монитор, который транслировал порно ролик.

Метеоролог явно не подозревала, что происходит за её спиной и рассказывала о погоде на завтра. Оплошность заметили коллеги телеведущих, и развернули карту на весь экран, пишет Lad Bible.