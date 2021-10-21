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Телеведущая рассказала прогноз погоды на фоне горячего порно

Телеведущая рассказала прогноз погоды на фоне горячего порно (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 14:16
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Юмор   америка   ведущая   видео   прикол   проноз погоды   фото   
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Полиция разбирается с телеканалом KREM2 из Вашингтона, США, который показал во время прогноза погоды порно. Пока ведущая рассказывала о погоде, на заднем мониторе шёл ролик интимного содержания.

Телеканал KREM2 может понести большие убытки из-за этой странной ситуации. Ведущая новостей представила метеоролога Мишель Босс, которая принялась рассказывать о погоде. Однако, Мишель никто не слушал. Зрители обратили внимание на монитор, который транслировал порно ролик.

Метеоролог явно не подозревала, что происходит за её спиной и рассказывала о погоде на завтра. Оплошность заметили коллеги телеведущих, и развернули карту на весь экран, пишет Lad Bible.

Порно транслировалось всего 10 секунд, но этого хватило для скандала. В редакцию звонили возмущённые люди, которые увидели ролик 18+ в эфире. Представители компании конечно извинились за эту оплошность, но теперь в произошедшем разбирается полиция. KREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам.

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Метки: Юмор   америка   ведущая   видео   прикол   проноз погоды   фото   
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
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79
Max Минуту назад
А чё нормально и подрочить можно и погоду узнать
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10k
Кыся 14 минут назад
Там показывали мнение погоды о прогнозе.
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2k
Евгений Кондратьев 24 минуты назад
А есть холодное порно? Ну вот интересно. Я не очень горячее люблю
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22k
Очевидное-Невероятное Час назад
Какое порно? Обычный верблюд жуют колючку...
вот пруф
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931
Ян Час назад
Это ж у кого рука поднялась замазать самое интересное?
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16k
Пумба Час назад
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9k
Клёст Час назад
)Какой-нибудь ,,обиженный,, и увольняющийся сотрудник надул губки и отомстил.
Ну или кто-то из ныне легализованых у них укурков пошутил.
Найдут.
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10k
Александр Час назад
Раз уж тема про порно, вот у меня есть немного
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36k
Лесли 🥰 2 часа назад
КREM2 может грозить крупный штраф за демонстрацию порнографии несовершеннолетним лицам.
Я не думаю, что они вообще смотрят новости, да и если бы смотрели то не расстроились))))
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28k
Рекламщик 2 часа назад
Тема ( . )( . ) не раскрыта!
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WhiteRat

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