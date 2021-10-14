Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений

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Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях.
Обращаете ли вы внимание на объявления? Мы частенько проходим мимо этих белых бумажек, почти не замечая их. Но тот, кто внимательно их читает, знает, что там порой бывает много забавных и любопытных вещей. Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях. Мы собрали для вас несколько очень любопытных примеров.
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