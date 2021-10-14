Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений

Обращаете ли вы внимание на объявления? Мы частенько проходим мимо этих белых бумажек, почти не замечая их. Но тот, кто внимательно их читает, знает, что там порой бывает много забавных и любопытных вещей. Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях. Мы собрали для вас несколько очень любопытных примеров.

Объявление на холодильнике в хостеле