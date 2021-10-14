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Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений

Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений (20 фото)

Автор:
14 октября 2021 09:49
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   объявления   подборка   прикол   смешно   фото   
703
20

Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях.

Обращаете ли вы внимание на объявления? Мы частенько проходим мимо этих белых бумажек, почти не замечая их. Но тот, кто внимательно их читает, знает, что там порой бывает много забавных и любопытных вещей. Ироничные замечания, смешные опечатки и довольно странные формулировки — всё это можно найти в объявлениях. Мы собрали для вас несколько очень любопытных примеров.


Объявление на холодильнике в хостеле

×

Сервис

Подешевле есть?

Верь в себя! Жабки верят

Для сороконожек

А чего достиг ты?

Немного жести с доски объявлений

Арендатор славянской наружности

На окнах Петербурга

Весьма драматичная история

Замкнутый круг

Дусенька отдыхает

Купите кота

Какой ценой…

Это что за новая болезнь?

Аэропорт не желаете приобрести?

Пластмассовый мир победил…

Теперь все радости в одном месте

Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить

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Метки: Юмор   забавно   объявления   подборка   прикол   смешно   фото   
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_delphin_ 14 минут назад
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