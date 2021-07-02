Девушка эпично провалила тест на доверие

951
2
1
В забавном ролике ниже пара из России не смогла нормально воссоздать трюк с «доверительным падением», но в итоге здорово повеселила Сеть.
На кадрах, снятых в Москве, можно наблюдать стоящую на краю берега реки девушку, за спиной которой расположился парень, который, похоже, сделал это для того, чтобы в любой момент её поймать и осуществить запланированный трюк с «доверительным падением». Однако, вместо того, чтобы рухнуть в объятия молодого человека, девушка, по какой-то непонятной причине, возможно, из-за непонимания ранее данных ей инструкций, просто берёт и падает в воду как подрезанное дерево.
Расстроенный же парень, в свою очередь, после сокрушительного провала задуманного, просто присел в метре от берега на корточки и положил руку под голову, скорее всего, пытаясь понять, как такое вообще смогло произойти.
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора!
- Упрямый хаски отказывается спускаться по лестнице
- Парень потерял зуб на аттракционе
- Смешные и причудливые балконы
- 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу
31
Понравилось31
Новости партнёров
Назад
Бабы они такие, условно предсказуемые.
Ох, парень, беги от неё. Ты всегда будешь "должен".