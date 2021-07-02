Девушка эпично провалила тест на доверие

На кадрах, снятых в Москве, можно наблюдать стоящую на краю берега реки девушку, за спиной которой расположился парень, который, похоже, сделал это для того, чтобы в любой момент её поймать и осуществить запланированный трюк с «доверительным падением». Однако, вместо того, чтобы рухнуть в объятия молодого человека, девушка, по какой-то непонятной причине, возможно, из-за непонимания ранее данных ей инструкций, просто берёт и падает в воду как подрезанное дерево.