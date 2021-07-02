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Девушка эпично провалила тест на доверие

Девушка эпично провалила тест на доверие (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 09:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   доверие   забавно   прикол   умора   фото   
951
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В забавном ролике ниже пара из России не смогла нормально воссоздать трюк с «доверительным падением», но в итоге здорово повеселила Сеть.

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Метки: Юмор   видео   доверие   забавно   прикол   умора   фото   
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17  комментариев
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11k
ss 59 минут назад
Она провалила не тест на доверие. Она провалила тест на IQ.
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33k
Гёз Уленшпигель Минуту назад
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116
Куртуазный Маньерист Минуту назад
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7k
Женя Минуту назад
У татар нет слова
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5k
newegg 5 минут назад
Девочке очень хотелось показаться мальчику в мокром прозрачном облипшем платье. Что она и сделала.
Бабы они такие, условно предсказуемые.
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28k
Кот Баюн 18 минут назад
А вообще это явно постанова, иначе какой смысл было вставать у самой кромки воды
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28k
Кот Баюн 19 минут назад
Сложно жить без мозга...
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3k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Мозг у неё со смещённым центром тяжести и мыслительных процессов.
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15k
Serg2001 Полчаса назад
Беги, Форест! Беги!... Она тупа и этого уже не изменить!... ))
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2k
salim777 40 минут назад
И в конце очень показательная фраза от дуры - "ты должен был поймать"...
Ох, парень, беги от неё. Ты всегда будешь "должен".
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1k
Hallo FreeSpace 41 минуту назад
Да нееее...
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5k
pilgrimnl 53 минуты назад
парню стоит задуматься о своем выборе
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518
Добрый Самаритянин 57 минут назад
Это нормально... У них так всегда. Поворотник направо, поворачивает налево.
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2k
AmberFox Час назад
Когда плохо слушала инструктаж
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