Обычный день в России: 17 колоритных фотографий

Как выглядит ваш обычный день? Наверняка в нём есть привычные ритуалы, из-за чего может возникнуть ощущение, что каждый день похож на предыдущий, если не случается чего-то из ряда вон выходящего. А оно ведь происходит постоянно, главное только замечать!

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