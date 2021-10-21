Обычный день в России: 17 колоритных фотографий

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Забавные и странные, но очень колоритные фотографии с российских просторов, которые покажут, что такое обычный день в России.
Как выглядит ваш обычный день? Наверняка в нём есть привычные ритуалы, из-за чего может возникнуть ощущение, что каждый день похож на предыдущий, если не случается чего-то из ряда вон выходящего. А оно ведь происходит постоянно, главное только замечать!
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