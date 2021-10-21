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Обычный день в России: 17 колоритных фотографий

Обычный день в России: 17 колоритных фотографий (18 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   жизнь   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
1329
18

Забавные и странные, но очень колоритные фотографии с российских просторов, которые покажут, что такое обычный день в России.

Как выглядит ваш обычный день? Наверняка в нём есть привычные ритуалы, из-за чего может возникнуть ощущение, что каждый день похож на предыдущий, если не случается чего-то из ряда вон выходящего. А оно ведь происходит постоянно, главное только замечать!


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Метки: Россия   Юмор   жизнь   забавно   люди   подборка   прикол   фото   
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12k
ss 51 минуту назад
Ему бы больше подошла гармонь...
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Показать 1 ответ
3k
Тупняк 54 минуты назад
Комментарий к фото
Мчится по улицам узким Сашок
Пыль поднимает, аж ветер свистит.
Но вдруг на дороге возник шлакоблок,
Выходит его навигатор ...
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