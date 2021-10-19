17 забавных работ от мастера фотошопа

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Слава Зиновьев предлагает подписчикам исправить их фотографии. Но результат чаще всего оказывается не тем, чего ожидают люди.
Иногда в человеке нет-нет да и проснётся желание отредактировать свою фотографию. Кто-то подправляет макияж, другие удаляют лишних людей на фото, а некоторые хотят чего-нибудь эдакого. Тем, кто не любит рисковать и самостоятельно бороться с фотошопом, на помощь приходят профессионалы своего дела. Правда, чувство юмора у них никто не отменял.
1. Желание клиентки — закон
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2. Так вот откуда этот туман!
3. Ужасы взрослой жизни
4. С таким точно не соскучишься
5. Нет!
6. Внимание к деталям
7. Желание исполнено
8. Путешествие в другую страну
9. Ангел и демон
10. Присоединилась к героям фильма «Безумный Макс»
10. Сказка наяву
11. Добро пожаловать в «Давай поженимся»
12. Поездка на ките не задалась
13. Божьи коровки превратились в обычных
14. Ауч
15. Сказано — сделано
16. Куда уж старинней
17. Шедевр
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