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17 забавных работ от мастера фотошопа

17 забавных работ от мастера фотошопа (19 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:17
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Слава Зиновьев   Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фото   фотошоп   
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Слава Зиновьев предлагает подписчикам исправить их фотографии. Но результат чаще всего оказывается не тем, чего ожидают люди.

Иногда в человеке нет-нет да и проснётся желание отредактировать свою фотографию. Кто-то подправляет макияж, другие удаляют лишних людей на фото, а некоторые хотят чего-нибудь эдакого. Тем, кто не любит рисковать и самостоятельно бороться с фотошопом, на помощь приходят профессионалы своего дела. Правда, чувство юмора у них никто не отменял.


1. Желание клиентки — закон

×

2. Так вот откуда этот туман!


3. Ужасы взрослой жизни


4. С таким точно не соскучишься


5. Нет!


6. Внимание к деталям


7. Желание исполнено


8. Путешествие в другую страну


9. Ангел и демон


10. Присоединилась к героям фильма «Безумный Макс»


10. Сказка наяву


11. Добро пожаловать в «Давай поженимся»


12. Поездка на ките не задалась



13. Божьи коровки превратились в обычных


14. Ауч


15. Сказано — сделано


16. Куда уж старинней


17. Шедевр


Эти и другие работы Славы Зиновьева можно увидеть на его страничке «ВКонтакте».


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Метки: Слава Зиновьев   Юмор   забавно   люди   подборка   прикол   фото   фотошоп   
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Андрей А Час назад
Пятикласснику купили фотошоп
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Hallo FreeSpace Минуту назад
С юмором )))
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90
Николай MG AdV Полчаса назад
на троечку
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V2.Smirnov 2 часа назад
На удивление - некоторые весьма весёлые! Котики хорошие :-)
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