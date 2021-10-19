17 забавных работ от мастера фотошопа

Иногда в человеке нет-нет да и проснётся желание отредактировать свою фотографию. Кто-то подправляет макияж, другие удаляют лишних людей на фото, а некоторые хотят чего-нибудь эдакого. Тем, кто не любит рисковать и самостоятельно бороться с фотошопом, на помощь приходят профессионалы своего дела. Правда, чувство юмора у них никто не отменял.





1. Желание клиентки — закон