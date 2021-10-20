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Авось не потонет: Супруги из Канады переправили столетний дом на лодках через залив

Авось не потонет: Супруги из Канады переправили столетний дом на лодках через залив (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2021 07:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   берег   видео   вплавь   дом   жена   муж   перемещение   
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Чете супругов из канадской провинции Ньюфаундленд Даниэлле Пенни и Киру Ловеллу нужно было переехать на новое место жительства и они ничтоже сумняшися выбрали кратчайший маршрут, забрав не только мебель с вещами, но и прихватив с собою дом.

Они настолько прижились в арендованном доме, которому около ста лет, что когда хозяева решили его снести, выкупили по цене строительного мусора и получили разрешение на перемещение здания для освобождения участка, сообщает агентство "Ридус".

Выяснилось, что перевезти "дом-милый дом" по суше непросто и затратно, Однако они очень полюбили своё уютное гнёздышко, а "хорошая мысля", как известно, "приходит опосля" - перебрав все варианты, супруги решили перемещать дом по воде.


Дом закрепили на каркасе из покрышек и бочек, которые позволяли держать его на плаву и не ронять в воду договорились с владельцами моторок на предмет буксировки и отправили своё жилище в водный вояж через залив островов Ньюфаундленд и Лабрадор.

В дороге особнячок чуть не превратился в озёрную дачу Нептуна - один из углов дома погрузился в воду по окна второго этажа, но положение удалось исправить и сейчас дом обтекает и ждёт ремонта уже на новом месте.

Ранее сообщалось, о другой супружеской паре из Канады, которые, тоже спустили на воду свой дом и уже 25 лет, как проживают в нём на плаву.

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Метки: Канада   берег   видео   вплавь   дом   жена   муж   перемещение   
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Ясный Пень 2 часа назад
Сразу видно , что марихуана там легализована .
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@photoaQyn Час назад
типично вообще-то для Канады
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60k
Опиум для народа Час назад
Сайдинг расх"ярили,теперь всё равно весь перебирать. Да и не думаю что крепеж этой "баной коробки не разболтался к х"ям.
Дебилам походу заняться нечем...
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