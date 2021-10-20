Авось не потонет: Супруги из Канады переправили столетний дом на лодках через залив

Чете супругов из канадской провинции Ньюфаундленд Даниэлле Пенни и Киру Ловеллу нужно было переехать на новое место жительства и они ничтоже сумняшися выбрали кратчайший маршрут, забрав не только мебель с вещами, но и прихватив с собою дом.
Они настолько прижились в арендованном доме, которому около ста лет, что когда хозяева решили его снести, выкупили по цене строительного мусора и получили разрешение на перемещение здания для освобождения участка, сообщает агентство "Ридус".
Выяснилось, что перевезти "дом-милый дом" по суше непросто и затратно, Однако они очень полюбили своё уютное гнёздышко, а "хорошая мысля", как известно, "приходит опосля" - перебрав все варианты, супруги решили перемещать дом по воде.
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Дом закрепили на каркасе из покрышек и бочек, которые позволяли держать его на плаву и не ронять в воду договорились с владельцами моторок на предмет буксировки и отправили своё жилище в водный вояж через залив островов Ньюфаундленд и Лабрадор.
В дороге особнячок чуть не превратился в озёрную дачу Нептуна - один из углов дома погрузился в воду по окна второго этажа, но положение удалось исправить и сейчас дом обтекает и ждёт ремонта уже на новом месте.
Ранее сообщалось, о другой супружеской паре из Канады, которые, тоже спустили на воду свой дом и уже 25 лет, как проживают в нём на плаву.
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Дебилам походу заняться нечем...