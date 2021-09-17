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16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели

16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели (17 фото)

Автор:
17 сентября 2021 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   желание   жена   муж   позитив   прикол   просьба   
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Есть много способов лишний раз продемонстрировать второй половинке свою любовь — например, выполнить её желание или просьбу. А вот как это сделать — уже другой вопрос!

Есть очень много способов, чтобы продемонстрировать второй половинке всю силу своей любви — например, можно просто выполнить важную просьбу. И многие мужья без раздумий готовы исполнять желания своих женщин, правда, не совсем в том виде, как себе это представляли супруги. Мужчины ходят за покупками, упаковывают подарки, готовят, украшают дом… А вот как они это делают — это уже другой вопрос!

Попросила убрать остатки пиццы в холодильник

×

Так выглядит барьер для собак по мнению моего мужа

Сказала, что нам нужно новое сиденье для унитаза. Исполнено!

Попросила приготовить что-нибудь необычное

Жена сказала, что неплохо бы мне выложить фото нашей дочки к себе на страницу

Уверен, что когда дочка вырастет, она будет в восторге!

Муж должен был купить кабачки…

Можешь сделать так, чтобы пёс встал прямо?

Доверять мужу выпечку круассанов было не лучшей идеей

Уточнила у мужа длину нашего стола. Он прислал мне фото

Жена попросила напечатать визитные карточки

Она парикмахер и выбрала стиль пин-ап. Среди 500 обычных визиток её ждут 20 таких.

Вообще-то я просила купить мне салат

Вот, что происходит, когда за упаковку подарков отвечает муж

Угадайте, кто приготовил мне обед

Говоря, что украшения к Хэллоуину не слишком подходят для Рождества, я не то имела в виду

Попросила подписать контейнеры с едой, муж везде указал «это не для Рейчел»

Жена попросила оставить ей наличных. Всё для неё

Наверняка жёны этих заботливых мужчин хорошенько посмеялись. А что может быть лучше?

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Метки: Юмор   желание   жена   муж   позитив   прикол   просьба   
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