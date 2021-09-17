16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели

Есть много способов лишний раз продемонстрировать второй половинке свою любовь — например, выполнить её желание или просьбу. А вот как это сделать — уже другой вопрос!
Есть очень много способов, чтобы продемонстрировать второй половинке всю силу своей любви — например, можно просто выполнить важную просьбу. И многие мужья без раздумий готовы исполнять желания своих женщин, правда, не совсем в том виде, как себе это представляли супруги. Мужчины ходят за покупками, упаковывают подарки, готовят, украшают дом… А вот как они это делают — это уже другой вопрос!
Попросила убрать остатки пиццы в холодильник
Так выглядит барьер для собак по мнению моего мужа
Сказала, что нам нужно новое сиденье для унитаза. Исполнено!
Попросила приготовить что-нибудь необычное
Жена сказала, что неплохо бы мне выложить фото нашей дочки к себе на страницу
Уверен, что когда дочка вырастет, она будет в восторге!
Муж должен был купить кабачки…
Можешь сделать так, чтобы пёс встал прямо?
Доверять мужу выпечку круассанов было не лучшей идеей
Уточнила у мужа длину нашего стола. Он прислал мне фото
Жена попросила напечатать визитные карточки
Она парикмахер и выбрала стиль пин-ап. Среди 500 обычных визиток её ждут 20 таких.
Вообще-то я просила купить мне салат
Вот, что происходит, когда за упаковку подарков отвечает муж
Угадайте, кто приготовил мне обед
Говоря, что украшения к Хэллоуину не слишком подходят для Рождества, я не то имела в виду
Попросила подписать контейнеры с едой, муж везде указал «это не для Рейчел»
Жена попросила оставить ей наличных. Всё для неё
Наверняка жёны этих заботливых мужчин хорошенько посмеялись. А что может быть лучше?
Источник:
- Тонко подмечено, или вся суть отношений между мужчинами и женщинами
- Никто в семье не удивит и не развеселит вас больше, чем дедушки и бабушки
- 15 работ самого известного фотошоп-тролля
- 19 забавных фотографий, которые лишний раз подтверждают, что коты — это жидкость
- Однажды на работе: порция убийственных ситуаций и обстоятельств
Понравилось19