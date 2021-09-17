16 мужчин, которые исполнили просьбы жен не так, как те хотели

Есть очень много способов, чтобы продемонстрировать второй половинке всю силу своей любви — например, можно просто выполнить важную просьбу. И многие мужья без раздумий готовы исполнять желания своих женщин, правда, не совсем в том виде, как себе это представляли супруги. Мужчины ходят за покупками, упаковывают подарки, готовят, украшают дом… А вот как они это делают — это уже другой вопрос!

Попросила убрать остатки пиццы в холодильник