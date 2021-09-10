Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией

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Больше половины опрошенных на сервисе SuperJob заявили, что развод - это нормальная мера, необходимая при определенных обстоятельствах.
10 лет назад 18% россиян считали, развод - что это настоящий удар и трагичный этап в жизни. Сегодня так думают лишь 14%. И больше половины опрошенных, 53%, сказали, что это необходимая мера, если несчастливый брак травмирует и супругов, и детей.
16% опрошенных сказали, что в современном мире не надо сохранять семью, в которой муж и жена больше не любят друг друга (добавлю: не любят и не уважают).
Но вот 14% высказались категорически против расторжения брака. Большая часть из этих людей никогда не проходила через развод.
Но вот 14% высказались категорически против расторжения брака. Большая часть из этих людей никогда не проходила через развод.
60% опрошенных высказались за важность сохранения теплых и доброжелательных отношений после развода. Ну а против сохранения мира выступили 17% человек.
Вы как считаете? Стоит ли попытаться прийти к мирному соглашению после развода (конечно, если тому не послужили домашнее насилие, измены, финансовые махинации и прочее), или уж разводиться, так чтоб потом и не слышать друг о друге?
Вы как считаете? Стоит ли попытаться прийти к мирному соглашению после развода (конечно, если тому не послужили домашнее насилие, измены, финансовые махинации и прочее), или уж разводиться, так чтоб потом и не слышать друг о друге?
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Но только тогда, когда есть дети, которые единственные пострадавшие в этой ситуации.
А если нет детей, то это - дело житейское.
Я их на болту вертел.
В суде имеет место быть систематическое грубое нарушение закона, прав детей и их отцов. Откуда могут взяться хорошие отношения?
По собственному опыту - 10 лет нормального брака было ( брак не по залёту и подобному), Ну разошлись в итоге наши пути, бывает. Развелись спокойно, мирно и без распила тумбочек. И не для кого это трагедией не стало - остались нормальные хорошие отношения и ребёнок с нормальной психикой, который не смотрел на склоки родителей (а потому что до этого не дошло), обливания помоями, не стал разменной монетой. У дочки нормальная мама, нормальный папа. Только живём в разных квартирах, а дочка у нас по ситуации и по желанию - то там то тут, т.к. квартиры не далеко.
Вот когда двое уже ненавидящих друг друга людей вместе, а разойтись не могут, типа что подумают люди - вот это да, это трагедия.