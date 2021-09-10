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Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией

Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией (3 фото)

Автор:
10 сентября 2021 17:27
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   документы   жена   исследования   муж   новости   опрос   развод   
911
3
Больше половины опрошенных на сервисе SuperJob заявили, что развод - это нормальная мера, необходимая при определенных обстоятельствах.

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Метки: дети   документы   жена   исследования   муж   новости   опрос   развод   
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19  комментариев
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1k
Spanki 2 часа назад
Глупые вопросы, все зависит от людей и от ситуации, универсальных правил в таких делах нет, и быть не может!
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9k
Star Link Полминуты назад
Тут все просто: чем лучше, финансово, живет индивидум, тем меньше ему кто-то нужен.
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20k
Альберт 12 минут назад
Развод это трагедия.
Но только тогда, когда есть дети, которые единственные пострадавшие в этой ситуации.
А если нет детей, то это - дело житейское.
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5k
лигурийский регулировщик 19 минут назад
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5k
лигурийский регулировщик 21 минуту назад
Автор пишет: 60% опрошенных высказались за важность сохранения теплых и доброжелательных отношений после развода.

Я их на болту вертел.
В суде имеет место быть систематическое грубое нарушение закона, прав детей и их отцов. Откуда могут взяться хорошие отношения?
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20k
Matrosskin 21 минуту назад
И правильно считают. Хорошее дело браком не назовут (шутка).
По собственному опыту - 10 лет нормального брака было ( брак не по залёту и подобному), Ну разошлись в итоге наши пути, бывает. Развелись спокойно, мирно и без распила тумбочек. И не для кого это трагедией не стало - остались нормальные хорошие отношения и ребёнок с нормальной психикой, который не смотрел на склоки родителей (а потому что до этого не дошло), обливания помоями, не стал разменной монетой. У дочки нормальная мама, нормальный папа. Только живём в разных квартирах, а дочка у нас по ситуации и по желанию - то там то тут, т.к. квартиры не далеко.
Вот когда двое уже ненавидящих друг друга людей вместе, а разойтись не могут, типа что подумают люди - вот это да, это трагедия.
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11k
кира 38 минут назад
Потому что вступать в брак надо с целью создания семьи, а не по залету, расчету, связей, престижа, сисек, красивых ног, мускулистого тела, смазливой мордашки и прочей дури.
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2k
alex5450 48 минут назад
"Все меньше жителей России считают...."
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14k
vikklu 52 минуты назад
Падение нравов, разрушение института семьи, легализация извращений... В-общем, человечество твёрдой поступью движется навстречу своей деградации и гибели, как разумного вида. Как и было предсказано ещё 2 тыщи лет назад.
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5k
Ya 58 минут назад
Учитывая с какой скоростью бабы сходят с ума(и старые и молодые), думаю что развод сейчас больше счастье чем трагедия.
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28k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Потому что при вступлении в брак нужно думать головой, а не гениталиями. Тогда всё будет хорошо.
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50k
smakido 2 часа назад
" Семья - она как Родина, должна быть и все!"
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