Все меньше жителей России считают развод семейной трагедией

60% опрошенных высказались за важность сохранения теплых и доброжелательных отношений после развода. Ну а против сохранения мира выступили 17% человек.

Вы как считаете? Стоит ли попытаться прийти к мирному соглашению после развода (конечно, если тому не послужили домашнее насилие, измены, финансовые махинации и прочее), или уж разводиться, так чтоб потом и не слышать друг о друге?