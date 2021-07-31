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Пожарные приняли обгоревшее тело убитой за манекен и выбросили его в мусорку полицейского участка

Пожарные приняли обгоревшее тело убитой за манекен и выбросили его в мусорку полицейского участка (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 июля 2021 05:07
Сообщество : Криминал
Метки: Канада   Шербрук   видео   квебек   манекен   пожарные   полиция   тело   
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Видавшие виды канадские огнеборцы из городка Шербрук в шоке и сами недоумевают и обсуждают, как такое могло произойти, сидя всем отделением в очереди на приём у дверей в кабинет психолога.

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Метки: Канада   Шербрук   видео   квебек   манекен   пожарные   полиция   тело   
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23  комментария
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1k
Vladimirs Orlovskis 5 часов назад
Во время службы получили вызов от пожарных, что в сгоревшем садовом домике труп. Приехали, но начать осмотр нельзя, еще не унялся жар и парит, что ничего невидно. Пахло жареным мясом. Решили обождать. Сидим в машине, уже становится что-то видно. Вдруг к пожарищу подбегает бродящий пёс, отрывает у трупака руку и убегает. Не нашли ни собаку, ни руку. Так и отправили на суд.мед.экспертизу однорукого.
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4k
Дарвин и аморальная премия 18 минут назад
Редька,хреновый из тебя писатель-криминалист,пиши лучше про котиков
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5k
samsr Час назад
Момент для ах#ительной истории....
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6k
Maximvs 2 часа назад
проверьте сотрудников на короновирус. Не различить запах жженного мяса и жженного пластика - это надо вообще не обладать обонянием.
И второе - все таки тело увесистее. чем манекен.
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297
Олег Maximvs 5 минут назад
Да как вы достали со своим вирусом. Спасатели элементарно не компетентны.
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15k
ЦСКА 3 часа назад
ПРОФЕССИОНАЛЫ.....Как бы с ума не спятили!
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297
Олег 3 часа назад
Сотрудники сами в шоке от своей ошибки, им оказывают психологическую помощь.

В смысле мля сотрудники в шоке и психолог им понадобился. Но кой хер нужны такие спасатели? А ничего то что они должны быть профессионалами и спутать труп человека с маникеном это вообще как. Если так ведут себя люди специализированных служб, то как могут вести себя обычные граждане этой самой демократичной страны.
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2k
Natural Selection 4 часа назад
пиз.деж
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149
vijilante 4 часа назад
"...огнеборцы...недоумевают...сидя всем отделением в очереди на приём у дверей в кабинет психолога...им оказывают психологическую помощь.". А нашим МЧСовцам такой сервис тоже доступен или просто всех лишат премии,а "стрелочника" посадят ?
Может они только кактусы и мусорки обычно тушат,но перепутать труп с маникеном по запаху,весу может только тот,кто никогда его не видел .
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ 5 часов назад
Как можно спутать манекен с телом?!?! Даже сильно обгоревшим... Они там совсем бухими что ли были?!
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94
Степан Злыгостев 5 часов назад
Может манекен подменили потом,в мусорке?
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208
Бритва 5 часов назад
Так ошибаться недопустимо
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16k
Сергей 6 часов назад
Труп с манекеном порепутать можно конечно, но если смотреть на него издалека. А тут они явно его даже руками трогали.
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208
Бритва Сергей 5 часов назад
Ты спец по трупам или манекенам, откуда такая инфа?
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208
Бритва Сергей 4 часа назад
Понял
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