Пожарные приняли обгоревшее тело убитой за манекен и выбросили его в мусорку полицейского участка

Несколькими часами позже полиция получила сообщение о пропавшей в Шербруке женщине. Телефон отследили и вернулись… на ту же улицу, где тушили куст. "Совпадение? Не думаю" — решил офицер и пошёл с командой к мусорке. Как читатели уже догадались - там был не манекен.