Пожарные приняли обгоревшее тело убитой за манекен и выбросили его в мусорку полицейского участка

Видавшие виды канадские огнеборцы из городка Шербрук в шоке и сами недоумевают и обсуждают, как такое могло произойти, сидя всем отделением в очереди на приём у дверей в кабинет психолога.
Как рассказывает на своих страницах Telegram-канал "Mash", пожарные городка Шербрук в провинции Квебек приехали на вызов к горящему кусту. Под ним они обнаружили что-то похожее на силиконовый манекен в огне. Пожар потушили, а от фигуры решили избавиться. Вызвали полицию, чтобы воспользоваться их мусоркой у участка — подальше от глаз жителей.
Несколькими часами позже полиция получила сообщение о пропавшей в Шербруке женщине. Телефон отследили и вернулись… на ту же улицу, где тушили куст. "Совпадение? Не думаю" — решил офицер и пошёл с командой к мусорке. Как читатели уже догадались - там был не манекен.
Время упущено, убийца на свободе, основные улики уничтожены.
Сотрудники сами в шоке от своей ошибки, им оказывают психологическую помощь.
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И второе - все таки тело увесистее. чем манекен.
В смысле мля сотрудники в шоке и психолог им понадобился. Но кой хер нужны такие спасатели? А ничего то что они должны быть профессионалами и спутать труп человека с маникеном это вообще как. Если так ведут себя люди специализированных служб, то как могут вести себя обычные граждане этой самой демократичной страны.
Может они только кактусы и мусорки обычно тушат,но перепутать труп с маникеном по запаху,весу может только тот,кто никогда его не видел .