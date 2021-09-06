В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека

Ранее власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, а мэр города призвал жителей города воздержаться от поездок в метро, да и вообще предложил по возможности не выходить без надобности на улицу. По данным СМИ от последствий стихии, вызванной ураганом "Ида" из-за торнадо, ливня и наводнений погибло по меньшей мере 22 человека.

2021-09-06T09:35:08+03:00