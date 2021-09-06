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В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека

В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека (3 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 09:35
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Джерси   видео   волна   дом   катастрофа   наводнение   сша   
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Тот самый случай, когда у двуногого сильный ангел-хранитель.

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Метки: Нью-Джерси   видео   волна   дом   катастрофа   наводнение   сша   
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1k
Ян Баян 2 часа назад
Картонные дома
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3k
Алексей Полчаса назад
кара небесная!
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