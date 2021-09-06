В Нью-Джерси волна проломила стену здания и чуть не унесла человека

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Тот самый случай, когда у двуногого сильный ангел-хранитель.
Ураган "Ида", обрушившийся на часть США, вызвал сильнейшие ливни, торнадо и наводнения. Самому урагану было присвоен четвертый уровень опасности, а от его последствий штаты Нью-Джерси и Нью-Йорк не могут оправиться до сих пор.
В городе Крэнфорд, штат Нью-Джерси, на камеру попал поток воды, который проломил стену здания и едва не снес человека, проходившего по затопленному помещению за несколько секунд до катастрофы.
Волна затопила помещение, но мужчине удалось спастись. Это видео было опубликовано в соцсетях, и стало еще одним подтверждением того, что со стихией шутки плохи.
Ранее власти Нью-Йорка объявили о введении режима чрезвычайной ситуации, а мэр города призвал жителей города воздержаться от поездок в метро, да и вообще предложил по возможности не выходить без надобности на улицу. По данным СМИ от последствий стихии, вызванной ураганом "Ида" из-за торнадо, ливня и наводнений погибло по меньшей мере 22 человека.
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Метки: Нью-Джерси видео волна дом катастрофа наводнение сша
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