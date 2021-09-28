Кота вытащили из квартиры с помощью крана и коптера. Двух других кошек — Нюшу и Масю — спасли раньше.

Ранее одна из пользовательниц Instagram сообщила, что животных в этом жилом доме в Ногинске бросили. По ее словам, они остаются в квартирах 18 дней без еды и воды, а в МЧС не могут оказать помощь питомцам. После этого глава городского округа дал разрешение на установку деревянной лестницы.Иными словами, животные обязаны жизнью неравнодушию волонтёров и энергии соцсетей, которые, пусть и не сразу, но сумели достучаться до властей.