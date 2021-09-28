Из разрушенного дома в Подмосковье теперь вызволены все животные, пишут в соцсетях. 19 дней потребовалось жильцам эвакуированного сразу после взрыва дома, чтобы найти компромисс с Росгвардией, стоявшей в оцеплении и МЧС, проводящей аварийные работы. Питомцев не разрешали забрать из-за угрозы обрушения здания, волонтёров и спасателей не пускали.
«Дом, в котором 8 сентября произошёл взрыв, покидали в спешке. Оставили не только вещи, но и домашних животных. Одна из семей, например, смогла спасти только одного кота — второй, Марсик, от страха спрятался», — сообщает Telegram-канал Mash.
Кота вытащили из квартиры с помощью крана и коптера. Двух других кошек — Нюшу и Масю — спасли раньше.
Ранее одна из пользовательниц Instagram сообщила, что животных в этом жилом доме в Ногинске бросили. По ее словам, они остаются в квартирах 18 дней без еды и воды, а в МЧС не могут оказать помощь питомцам. После этого глава городского округа дал разрешение на установку деревянной лестницы.Иными словами, животные обязаны жизнью неравнодушию волонтёров и энергии соцсетей, которые, пусть и не сразу, но сумели достучаться до властей.
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Волонтёры соорудили трап, по которому питомцы смогли спуститься вниз. Жильцы дома отдали спасателям «котоловушки» – прозрачные боксы с закрывающейся крышкой, их разместили в аварийном здании, чтобы с помощью еды заманивать туда животных.
Взрыв газа в жилом девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября. Обрушились второй, третий и частично четвёртый этажи здания, подробней о беде, буквально упавшей людям на голову и стоявшей жизни семерых человек, уважаемые читатели смогут узнать из ранее опубликованного материала.
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