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Семья на Кубани купила дом, который оказался с сюрпризом

Семья на Кубани купила дом, который оказался с сюрпризом (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 августа 2021 12:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кубань   видео   дом   подвал   подпол   сюрприз   
2944
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Часто, продавая дом, старые хозяева оставляют в доме мебель и предметы быта. Но в этом случае жильцов удалось удивить.

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Метки: Кубань   видео   дом   подвал   подпол   сюрприз   
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12  комментариев
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6k
радик геннадиевич Час назад
из этих компотов-варений нагонят самогона да и обмоют покупку с родственниками и друзьями
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5k
Александр Иванов 14 минут назад
На бражку и гнать!
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63k
Viktor 21 минуту назад
Когда чистили квартиру умершей тёщи, варенья килограмм 100 было - всё до капельки использовал, самогон классный получается!
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1k
Будьте крепенькими и здоровенькими! Полчаса назад
Мой брат как то закатал пару трёхлитровиков своего виноградного вина (кстати, в Бобруйске) в год рождения дочки: "откроем типа на совершеннолетие". Я не знал, лет так через семь "нечаянно" с "открывашкой" одну банку нашёл в подвале гаража ...ничего так... вкусненько было, но на следующий день...
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1k
Руслан Новак Полчаса назад
И что? Что тут такого о чем всем нужно знать? Обычные сельские запасы. У любой бабушки такое в погребе можно найти. Блохеры скоро начнут свои какашки выкладывать каждый день.
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1k
sedoisever 40 минут назад
"Освободили погреб, в котором мы купили дом"... )
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14k
Alex ASK 43 минуты назад
Пусть отдадут в какую-нибудь 5ку или Монетку и т.п.
Там продадут, как свежак :)
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269
Активная Жизнь 45 минут назад
Компот и варенье - хороший материал для виноделья)))
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6k
кот базилий 47 минут назад
Я подумал насрано в комнате, а это сюрприз.
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4k
Дарвин и аморальная премия 56 минут назад
В конце 90хх дома часто с другими сюрпризами покупали:часто со старыми вмурованными владельцами
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3k
Алексей 56 минут назад
Компоты-варенья на домашний алкоголь, остальное домашней скотине отдать.
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13k
Татьяна Юсова Час назад
И мы так дом купили 3 года назад. Конечно банок у нас в подвале было поменьше, штук 50 всего. Сын из варенья и компотов поставил вино, остальные банки я освободила и пользуюсь ими сейчас для заготовок.
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