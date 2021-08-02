Семья на Кубани купила дом, который оказался с сюрпризом

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Часто, продавая дом, старые хозяева оставляют в доме мебель и предметы быта. Но в этом случае жильцов удалось удивить.
Семья на Кубани купила дом, а когда стала обживать жилье, обнаружила целый склад вещей, оставленных прежними хозяевами. Самое удивительное ожидало людей в погребе.
Запас консервации был таким огромным, что банками, вытащенными из погреба, было заставлено половина двора. К сожалению, крышки на некоторых из них совсем проржавели - значит, продукты могли испортиться. Сколько лет тем компотам, варенью и соленым огурцам, никто не знает. И что делать со всем этим богатством - тоже.
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Там продадут, как свежак :)