Семья на Кубани купила дом, который оказался с сюрпризом

Запас консервации был таким огромным, что банками, вытащенными из погреба, было заставлено половина двора. К сожалению, крышки на некоторых из них совсем проржавели - значит, продукты могли испортиться. Сколько лет тем компотам, варенью и соленым огурцам, никто не знает. И что делать со всем этим богатством - тоже.