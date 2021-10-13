22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом

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реклама, как известно, бывает разная - скучная, простая. обычная, навязчивая, а бывает гениальная, где один всего лишь штрих сразу покат вам что хотел сказать тот человек, придумавший этот шедевр.
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Организация по борьбе с утоплениями, вызванными алкоголем, предупреждает: «Почти у половины всех утонувших взрослых обнаруживают алкоголь в крови»
«Не позволяйте своим любимцам стать транспортом для паразитов». Реклама антипаразитарных средств для животных
Бразильский отдел дорожного движения предостерегает: «Не позволяйте дорожному движению менять себя»
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