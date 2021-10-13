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22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом

22 примера жгучей рекламы, которая покажет как надо думать мозгом (23 фото)

Автор:
13 октября 2021 14:33
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Тонко   Фабрика идей   Шедевр   гениально   думать   реклама   то что нужно   
806
23

реклама, как известно, бывает разная - скучная, простая. обычная, навязчивая, а бывает гениальная, где один всего лишь штрих сразу покат вам что хотел сказать тот человек, придумавший этот шедевр.

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Метки: Тонко   Фабрика идей   Шедевр   гениально   думать   реклама   то что нужно   
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pilgrimnl Полчаса назад
про бургер больше на антирекламу смахивает
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sedoisever 23 минуты назад
Комментарий к фото
Если почти у половины утонувших обнаруживают алкоголь в крови, то большая половина тонет трезвыми. Вывод: "бухие тонут реже, поэтому бухайте, господа"? Это так же, как с авариями на дорогах.
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4k
au3 24 минуты назад
Идея для судебных тяжб
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