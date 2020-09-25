Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений

В нашей жизни математика всегда присутствует в том или ином виде - что-то вычесть, что-то сложить, рассчитать зарплату, оплату квартиры и прочее-прочее. А также помочь детям лучше и проще усвоить счет. вот вам 20 подсказок, для простоты вычислений.
Возведение числа в квадрат (для двузначных чисел, заканчивающихся на 5). Произведение всегда будет заканчиваться на 25, а первые цифры произведения можно получить очень легко: умножьте первую цифру числа (n), возводимого в квадрат, на n+1.
Результат умножения любого двузначного числа на 11 – это всегда трехзначное число, где первая и последняя цифры соответствуют цифрам умножаемого числа, а вторая - их сумме.
Нужно вычесть множители из 100, а произведения сложить и умножить. Сумма, вычтенная из 100, — это первая часть ответа, а произведение — вторая.
Чтобы найти процент от числа, просто разделите эти числа на 10 и перемножьте между собой. Пример 70% от 300. 7х30=210
Сколько дней в месяце высчитать легко по костяшкам пальцев - костяшка 31 лень, ямка между ними 30 (не считая февраля конечно)
Некоторые примеры наглядно
Авторский пост
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2. Шпаргалка для таблицы умножения? Это диагноз.
Более-менее полезны перевод скоростей и температур, проценты, ну и костяшки (мне этот метод лет в 6 показали).
Остальное - проще запутаться