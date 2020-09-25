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Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений

Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений (14 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 13:16
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   вычисления   гениально   легко   математика   счет   
1490
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В нашей жизни математика всегда присутствует в том или ином виде - что-то вычесть, что-то сложить, рассчитать зарплату, оплату квартиры и прочее-прочее. А также помочь детям лучше и проще усвоить счет. вот вам 20 подсказок, для простоты вычислений.

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Метки: Фабрика идей   Шпаргалки   вычисления   гениально   легко   математика   счет   
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15k
Андрей Иванов Час назад
1. Метод бабочки и первая таблица - это и есть стандартный метод вычисления.
2. Шпаргалка для таблицы умножения? Это диагноз.

Более-менее полезны перевод скоростей и температур, проценты, ну и костяшки (мне этот метод лет в 6 показали).

Остальное - проще запутаться
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Apok Полчаса назад
Первые 25 дней первого класса для аффтара прошли не зря.
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11k
Объект реальности Полчаса назад
Хорошо еще настоящую не подсунули.
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12k
Петр 36 минут назад
Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений
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12k
Петр 36 минут назад
Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений
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1k
Jaan Veber 55 минут назад
Комментарий к фото
84x25 этим методом выдает 7220, а должно быть 2100? Что не так делаю???
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mukado Час назад
Деградация полнейшая. Либо то, что настолько очевидно что объяснять не надо, либо то,что советские школьники проходили до 4 класса
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3k
magic32 Час назад
Вот время бежит, недавно первое сентября было, а уже осенние каникулы наступили
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