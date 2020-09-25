Математика с легкостью: 15 гениальных шпаргалок для простых вычислений

В нашей жизни математика всегда присутствует в том или ином виде - что-то вычесть, что-то сложить, рассчитать зарплату, оплату квартиры и прочее-прочее. А также помочь детям лучше и проще усвоить счет. вот вам 20 подсказок, для простоты вычислений.