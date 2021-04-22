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20 примеров действительно шедевральной рекламы

20 примеров действительно шедевральной рекламы (22 фото)

Автор:
22 апреля 2021 13:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   интересное   креатив   реклама   талант   фантазия   шедевры   
1272
22

Реклама в нашей жизни - уже постоянная константа. Она лезет к нам из всех щелей, со всех углов, и всех экранов. Бывает реклама скучная, бывает нудная, бывает нелепая, а бывает по-настоящему шедевральная.

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Метки: Фабрика идей   интересное   креатив   реклама   талант   фантазия   шедевры   
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13k
Serg2001 Час назад
Про желе и тонкий телевизор больше всего понравилось... ))
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
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