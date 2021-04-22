20 примеров действительно шедевральной рекламы

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Реклама в нашей жизни - уже постоянная константа. Она лезет к нам из всех щелей, со всех углов, и всех экранов. Бывает реклама скучная, бывает нудная, бывает нелепая, а бывает по-настоящему шедевральная.
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Надписи на ручках - "Унесенные ветром", Библия, "Гарри Поттер", "Игры престолов"
Авторский пост
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