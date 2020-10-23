23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов

Гараж - особое место. Место сбора мужчин для посиделок, место ремонта автомашины и всякой бытовухи, место для мужского хобби и даже работы, место сбора и хранения разного рода инструментов. И чтобы они всегда были в сохранности и под рукой им нужен порядок...
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деревянные полки и подставки тоже хорошо подойдут. Только хорошенько их зашкурьте во избежание заноз и лучше покрасить, чтобы дерево не впитывало грязь
Пластиковые трубы - прекрасный выход, если нужно отдельное место для каждого из инструментов
Авторский пост
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У меня тупо места не хватит в гараже, чтобы так все разложить и развесить. Все куда более проще, но тоже легко все достать, а места занимает мало.
К примеру, гаечные ключи храню в пластиковом ящике, который на полке в столе. Да, не так быстро достать нужный ключ, зато компактно. Сверла тоже в контейнере, а их дофига, и раскладывать их по примерам как в посте просто не реально, дофига места займут))
А вот такую хреновину может и сделаю, как раз на стол в угол поставить и самое оно.