23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов

Гараж - особое место. Место сбора мужчин для посиделок, место ремонта автомашины и всякой бытовухи, место для мужского хобби и даже работы, место сбора и хранения разного рода инструментов. И чтобы они всегда были в сохранности и под рукой им нужен порядок...