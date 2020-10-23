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23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов

23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов (25 фото)

Автор:
23 октября 2020 12:41
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   гараж   гениально   инструменты   помощь   приспособления   
807
25

Гараж - особое место. Место сбора мужчин для посиделок, место ремонта автомашины и всякой бытовухи, место для мужского хобби и даже работы, место сбора и хранения разного рода инструментов. И чтобы они всегда были в сохранности и под рукой им нужен порядок...

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Метки: Фабрика идей   гараж   гениально   инструменты   помощь   приспособления   
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56k
Viktor 18 минут назад
Такой порядок у того, кто толком нихрена не делает!
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8k
Атеист Минуту назад
Это - красиво, но нифига не эффективно.
У меня тупо места не хватит в гараже, чтобы так все разложить и развесить. Все куда более проще, но тоже легко все достать, а места занимает мало.
К примеру, гаечные ключи храню в пластиковом ящике, который на полке в столе. Да, не так быстро достать нужный ключ, зато компактно. Сверла тоже в контейнере, а их дофига, и раскладывать их по примерам как в посте просто не реально, дофига места займут))
А вот такую хреновину может и сделаю, как раз на стол в угол поставить и самое оно.

Это - красиво, но нифига не эффективно. У меня тупо места не хватит в гараже, чтобы так все разложить и развесить. Все куда более проще, но тоже легко все достать, а места занимает мало. К примеру, гаечные ключи храню в пластиковом ящике, который на полке в столе. Да, не так быстро достать нужный ключ, зато компактно. Сверла тоже в контейнере, а их дофига, и раскладывать их по примерам как в посте просто не реально, дофига места займут)) А вот такую хреновину может и сделаю, как раз на стол в угол поставить и самое оно.
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2k
SSD 10 минут назад
23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов
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8k
Антон Семёныч SSD 2 минуты назад
Откуда у вас фото моего гаража?
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2k
SSD 11 минут назад
Точно. Все надо развесить на гвоздики... )))
Точно. Все надо развесить на гвоздики... )))
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