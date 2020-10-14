12 шедевров рекламы, на которые невозможно не обратить внимание

Мы все не очень любим рекламу. Она заставляет нас переключать канал, когда мы смотрим телевизор, а на улице мы редко обращаем внимания на рекламные плакаты. Но среди маркетологов есть работники, которые подходят к своему делу с энтузиазмом и юмором, и результат того определённо стоит...
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