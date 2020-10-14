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12 шедевров рекламы, на которые невозможно не обратить внимание

12 шедевров рекламы, на которые невозможно не обратить внимание (13 фото)

Автор:
14 октября 2020 23:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: внимание   обратить   работники   реклама   шедевры   энтузиазм   юмор   
1461
13

Мы все не очень любим рекламу. Она заставляет нас переключать канал, когда мы смотрим телевизор, а на улице мы редко обращаем внимания на рекламные плакаты. Но среди маркетологов есть работники, которые подходят к своему делу с энтузиазмом и юмором, и результат того определённо стоит...

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Метки: внимание   обратить   работники   реклама   шедевры   энтузиазм   юмор   
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1  комментарий
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Сталкер 3 минуты назад
Средство от облысения? Судя по последовательности, это скорее подойдёт для средства для удаления волос. ))
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