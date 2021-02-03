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20 шедевров рекламы, после просмотра которых хочется все купить

20 шедевров рекламы, после просмотра которых хочется все купить (22 фото)

Автор:
03 февраля 2021 13:08
Сообщество : Факты
Метки: гениально   креатив   лучшее   реклама   факты   щедевры   
1950
22

Реклама двигатель торговли. С этим не поспоришь, особенно та реклама, которая удивляет, поражает и после которой сразу хочется бежать и отдать свои деньги за рекламируемый товар.

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Метки: гениально   креатив   лучшее   реклама   факты   щедевры   
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