Сказку сделал былью: 72-летний пенсионер выжил, чтобы порадовать сварливую супругу

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Это фантастика! Так восклицают все, кто видел домик изобретателя-самоучки из Боснии. И дело не в особых строительных наворотах. "Просто" строение вращается вокруг оси подобно карусели. Зачем семейной паре в почтенном возрасте такое «головокружение от успехов»?
А все, реально, как в сказках. Свою «избушку на курьих ножках», что легко поворачивается к окружающим то фронтом, то тылом, Воин Кусич соорудил, дабы побаловать свою вторую половину. Как рассказало издание snob.ru, заботливый супруг решил сделать дом-карусель, поскольку жена постоянно пилила его: мол, вид из окна не тот. Типа, «скучно, девочки!» Еще одну сказку напоминает, правда? Про замордованного бытом старика и старуху, что постоянно гнала его на тет-а-тет с Золотой Рыбкой. Дабы улучшить жилищные условия и поднять свой социальный статус. Там, правда, как-то неловко все кончилось.
А боснийский Старик из пригорода города Србаца не стал ждать милостей от водной фауны, сам засучил рукава. И пообещал женушке, что будет у нее дом, которым она сможет «вертеть, как захочет». Мужик сказал, мужик сделал!
Шесть лет он бился над своей «каруселью». Однажды исполнителя желаний сразил сердечный приступ. Думаете, с какой просьбой он обратился к своим «золотым рыбкам» в белых халатах? Молил продлить ему жизнь еще на год, чтоб успеть завершить проект. Видимо, подозревал, что в противном случае и в мире ином покоя не будет.
То ли медики совершили чудо, то ли Судьба над ним сжалилась, но дом-вертушку Воин Кусич таки достроил.
Шесть лет он бился над своей «каруселью». Однажды исполнителя желаний сразил сердечный приступ. Думаете, с какой просьбой он обратился к своим «золотым рыбкам» в белых халатах? Молил продлить ему жизнь еще на год, чтоб успеть завершить проект. Видимо, подозревал, что в противном случае и в мире ином покоя не будет.
То ли медики совершили чудо, то ли Судьба над ним сжалилась, но дом-вертушку Воин Кусич таки достроил.
Основа конструкции — семиметровая ось. При вращении пейзажи из окна меняются: то лес, речка, а то и кукурузные поля. Пока супруги в доме одни, путешествуют по кругу округи со скоростью одного оборота в сутки. А как внуки приедут, тут избушка начинает вертеться почти с космической скоростью: оборот за 22 секунды!
Изобретатель признает, что мастеровитость он приобрел во многом благодаря бедности его родового древа. А еще его вдохновили такие достойные примеры как жизнеописания Николы Тесла и Михаила Пупина.
Изобретатель признает, что мастеровитость он приобрел во многом благодаря бедности его родового древа. А еще его вдохновили такие достойные примеры как жизнеописания Николы Тесла и Михаила Пупина.
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Умный,мастеровитый и ,судя по осуществлению ни разу не бедный мужик..