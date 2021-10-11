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Сказку сделал былью: 72-летний пенсионер выжил, чтобы порадовать сварливую супругу

Сказку сделал былью: 72-летний пенсионер выжил, чтобы порадовать сварливую супругу (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2021 17:33
Сообщество : Истории
Метки: выжил   дом   изобретатель   карусель   мастер   пейзаж   сказка   старуха   
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Это фантастика! Так восклицают все, кто видел домик изобретателя-самоучки из Боснии. И дело не в особых строительных наворотах. "Просто" строение вращается вокруг оси подобно карусели. Зачем семейной паре в почтенном возрасте такое «головокружение от успехов»?

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Метки: выжил   дом   изобретатель   карусель   мастер   пейзаж   сказка   старуха   
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6  комментариев
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2k
foggen2 58 минут назад
Инженер от бога.
Умный,мастеровитый и ,судя по осуществлению ни разу не бедный мужик..
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zenon 22 минуты назад
То же изобретение. Если есть блат, то можно и на печке ездить. Любые заказы исполняет. Эххх!
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216
allexx 37 минут назад
Интересно, как дед решил вопрос баланса на оси вращения. Типа он в одном углу, жена в другом и если она подходит к деду, то дом сходит с оси. ))
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3k
Слава Андреев 51 минуту назад
Страшный сон в молодости )))))) когда узнаешь, что такое вертолеты )))))))
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