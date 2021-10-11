Сказку сделал былью: 72-летний пенсионер выжил, чтобы порадовать сварливую супругу

А боснийский Старик из пригорода города Србаца не стал ждать милостей от водной фауны, сам засучил рукава. И пообещал женушке, что будет у нее дом, которым она сможет «вертеть, как захочет». Мужик сказал, мужик сделал!

Шесть лет он бился над своей «каруселью». Однажды исполнителя желаний сразил сердечный приступ. Думаете, с какой просьбой он обратился к своим «золотым рыбкам» в белых халатах? Молил продлить ему жизнь еще на год, чтоб успеть завершить проект. Видимо, подозревал, что в противном случае и в мире ином покоя не будет.

То ли медики совершили чудо, то ли Судьба над ним сжалилась, но дом-вертушку Воин Кусич таки достроил.