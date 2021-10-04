18 гениальных решений на каждый день

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Мастер - всегда мастер: он способен придумать нестандартное, но эфективное решение даже в самой сложной ситуации!
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Когда лодка уже не может выходить на воду, она может стать бассейном и остаться в своей стихии
Источник: — переведено специально для fishki.net
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