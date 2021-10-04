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18 гениальных решений на каждый день

18 гениальных решений на каждый день (19 фото)

Автор:
04 октября 2021 10:20
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: дело житейское   житеские хитрости   мастер   мастерство   неожиданно   остроумно   проблемы и решения   удивительное рядом   
3298
19
Мастер - всегда мастер: он способен придумать нестандартное, но эфективное решение даже в самой сложной ситуации!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дело житейское   житеские хитрости   мастер   мастерство   неожиданно   остроумно   проблемы и решения   удивительное рядом   
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7  комментариев
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
плюс за отсутствие слова "лайфхак"
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10k
Alex 8 минут назад
Хреново быть тупым мерикосом.
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125k
Аааа Полчаса назад
Прямо свежий выпуск журнала "Вестник нищеброда"
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13k
Юлия Час назад
То есть заделать щель было не проще?
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