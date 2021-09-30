Как живется людям в московских домах-кольцах, и зачем их построили

Постройка таких внушительных домов была уж очень амбициозным проектом властей Советов, однако завершить его так и не удалось: из пяти ожидаемых построек мы можем лицезреть лишь две. Ниже рассказываем, как строили эти дома и хорошо ли в них жилось.





История возведения

К 70-м годам прошлого столетия в столице было возведено множество однотипных многоэтажек, которые всем приелись. Правительству захотелось чего-нибудь новенького, отчего архитекторы после длительной творческой работы представили план нового круглого дома — совершенно свежего и никому не примелькавшегося дизайна.





Дома-кольца стали смелым советским экспериментом.







Составив расчеты, авторы проекта выяснили, что, смещая блоки под углом в 6°, удастся построить идеально круглый дом. После одобрения проекта строители сразу приступили к возведению, которое было завершено к 1972 году. В доме было готово к заселению более 900 квартир, а его внешний вид настолько понравился властям, что они сразу разрешили строить второй такой же.





В дальнейшем было решено, что необходимо построить пять таких домов, а их возведение окажется приуроченным к Олимпиаде-80. Предполагалось, что пять домов станут прообразом олимпийских колец, однако выполнить задуманное не удалось. После того как второй дом завершили в 1979 году, проект свернули.





Странная конструкция изначально всем понравилась, однако проект вскоре закрыли.







Особенности жизни в таком доме

Конечно, в новых домах люди столкнулись с никогда ранее не виданными трудностями. Так, уже во время ремонта многие замечали, что в их квартире нет ни одного прямого угла, а сами комнаты были сделаны в форме трапеции. В силу этого произвести поклейку обоев и расстановку мебели было проблематично.





Находить нужный подъезд тоже сложно.





Из-за специфической конструкции квартиры, которые выходили во двор, не получали должного освещения, отчего пришлось больше платить за электричество. Также в таких квартирах есть проблемы с плесенью и вытяжками. Во дворе обычно потихонечку ни с кем не поговоришь, ведь форма дома образует собой своеобразный колодец, из-за чего всем все слышно.

Плюсы для жильцов тоже имеются: на первых этажах дома зачастую расположены банки, магазины и аптеки — все необходимое под рукой. Внутри дома построены площадки для прогулок и детей.