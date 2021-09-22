Говорят, что на детях гениев природа отдыхает. Виновата ли природа в случае с сыном великого изобретателя Томаса Эдисона?
Эдисон-старший был женат на науке, даже детям своим он дал прозвища в честь горячо им любимого телеграфа. Дочке Мэрион он дал домашнее имя Точка (Dot), а Томаса Эдисона-младшего прозвал Тире (Dash). Томас Эдисон-старший был с детства поглощён исследованием мира, хотя учителя и считали его “ограниченным”. А его сын Томас “Тире” Эдисон всю жизнь был поглощён тем, чтобы от него после смерти осталось не только тире между двумя датами. Стать не хуже отца - вот такой была сверхзадача Эдисона-младшего. Эта задача оказалась для него неподъёмной.
У Эдисона-старшего было 6 детей: два мальчика и одна девочка от первой жены, два мальчика и одна девочка от второй. Первая дочь рано ушла из жизни, у второй жизнь сложилась вполне нормально, она удачно вышла замуж за крупного промышленника и учёного. Из четырёх сыновей Эдисона два стали изобретателями с десятками патентов, один - губернатором Нью-Джерси. И только у старшего сына, названного в точности как отец Томасом Алвой Эдисоном, судьба сложилась трагически.
Эдисон-старший не был чадолюбив. Воспитанием детей он особо не занимался. Во-первых, времена тогда были другие, во-вторых, он много работал. Однако он, самоучка, хотел, чтобы его дети с детства много знали. Так, его дочь Мэделин (та, который вышла за промышленника) писала в автобиографии, что Эдисон устанавливал нормы по чтению энциклопедий для своих детей, а за завтраком проверял усвоенный материал. Мэделин Эдисон рассказывала, что за неправильные ответы отец прижигал руку горячей ложкой. Собственно, этим отцовское участие в воспитании и ограничивалось. Но куда сильнее горячей ложки Томаса Эдисона-младшего жгло отцовское имя.
Томас Эдисон-младший учился в элитных школах-интернтах, учился он средне, был замкнутым и необщительным. Диплом он так и не получил, и в 17 лет отец устроил его на свою шахту в Нью-Джерси. Никаких серьёзных дел Эдисону-младшему доверить не могли, он был не очень умён и не очень надёжен, так что младший был на шахте мальчиком на побегушках. В 23 года он женился на нью-йоркоской актрисе. Пара развелась сразу после медового месяца. Жена, которая сама была не против выпить, обвинила мужа в том, что он слишком много пьёт. Карьера у неё после развода не сложилась, и она до конца своей недолгой жизни могла похвастаться только тем, что когда-то была замужем за Томом Эдисоном, умалчивая про то, что он был младшим. Ничтожная должность в компании отца, который максимально отдалился от сына, отсутствие сил и ума для совершения великих научных открытий - всё это никак не соответствовало всемирно известному имени Томас Алва Эдисон. "Если бы у меня была фамилия Смит, я был бы богачом", — всю жизнь сокрушался Томас Эдисон-младший. Том сдался без боя и стал много пить.
Решение жизненной проблемы пришло от мошенников, предложивших “Тире” выгодную сделку: он им продаёт своё имя, а они ему деньги и славу. И вот Томас Алва Эдисон-млдаший возглавил ряд компаний, производящих низкокачественные или вовсе бесполезные товары.
Вот, например, волшебная перьевая ручка Эдисона-младшего и волшебные чернила. Ручка ничем не отличается от других ручек, а вот чернила в таблетках, по заверению производителя, никогда не плесневели. По отзывам покупателей, чернила плесневели на второй день.
Самым популярным изобретением Тома-младшего был Magno Electric Vitalizer. Это чудо-устройство якобы лечило электричеством все известные болезни от головной боли до камней в почках. Восемь долларов стоил сам Виталайзер, представлявший собой медную пластинку, дополнительно к нему можно было заказать пластинки для лечения различных недугов: затычки для носа для лечения насморка, пластины для лечения головной боли, ревматизма, глухоты, катаракты и "женских проблем". Стоимость дополнительных насадок варьировалась от 3 до 18 долларов.
Успех Виталайзера вдохновил Эдисона-младшего. Он стал выдумывать другие бесполезные изобретения, на которые его подельники с радостью лепили наклейку с его именем и реализовывали по сходной цене.
Все "изобретения" Эдисона-младшего рекламировались как "новейшие открытие Эдисона", а две буквы jr (junior - младший) не слишком выпячивали в рекламе, чтобы не расстраивать покупателей.
В 1904 году компанию, производящую Виталайзер, закрыли по решению суда, обвинив ответственных за изобретение в мошенничестве. Эдисон-страший на суде рассказал, что его сын не владеет нужными знаниями для разработки каких было электрических приборов. Вердикт отца был таков:
Его разум затуманен, я ничего не могу с ним сделать. Его используют какие-то проходимцы ради собственной выгоды. Я никогда не мог заставить его получить образование или работать в лаборатории, поэтому он абсолютно неграмотен как с научной, так и с любой другой точки зрения.
Младший признал, что к разработке Виталайзера он не имеет никакого отношения, он всего лишь разрешил использовать своё имя в рекламе. Причём денег от этого Виталайзера Эдисон особо не получил, ему было важно, что он тоже как бы изобретатель.
Отец заставил сына сменить имя и, тем самым лишив его единственного заработка, назначил ему еженедельные выплаты в $35, позже увеличенные до $50. Эдисон-младший отправился с новой женой жить на ферму, где выращивал грибы. Том опять стал пить, но не оставил мысли превзойти славу отца. Он загорелся идеей сделать насадку на карбюратор, уменьшающую расход топлива. Делал он её семь лет в перерывах между запоями и депрессиями. Спонсировал его труды Генри Форд. Делал он это из жалости и по просьбе Эдисона-старшего, с которым тогда много сотрудничал.
Из жалости же Форд отдал получившуюся насадку на карбюратор на испытания. Том мечтал, что его насадка будет под капотом каждого автомобиля в мире, что тогда-то наконец отец будет им гордиться, тогда-то данное при рождении имя будет ему впору. Но "Экометр" не прошёл испытания, он оказался такой же бесполезной железкой, как и Виталайзер.
Надо отдать Тому должное, что после очередной неудачи он решил начать всё сначала и устроился в отцовскую лабораторию. Сколько лет прошло, а он опять был мальчиком на побегушках, что-то более серьёзное ему доверяли. В 1931 году умер Эдисон-старший. Один из его сыновей Чарльз Эдисон (который ещё был губернатором) возглавил отцовский бизнес и дал Тому-младшему место в совете директоров. Так что в последние годы жизни старший сын Эдисона был финансово обеспечен, но счастья и удовлетворения эта должность ему не принесла. Он умер в 1935 году в возрасте 59 лет. Эдисон умер в отеле, зарегистрировавшись под фамилией Бирн. До сих пор доподлинно неизвестно, было ли это самоубийство, или просто не выдержало сердце, изношенное долгими годами пьянства.
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