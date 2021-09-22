Томас Эдисон-младший учился в элитных школах-интернтах, учился он средне, был замкнутым и необщительным. Диплом он так и не получил, и в 17 лет отец устроил его на свою шахту в Нью-Джерси. Никаких серьёзных дел Эдисону-младшему доверить не могли, он был не очень умён и не очень надёжен, так что младший был на шахте мальчиком на побегушках. В 23 года он женился на нью-йоркоской актрисе. Пара развелась сразу после медового месяца. Жена, которая сама была не против выпить, обвинила мужа в том, что он слишком много пьёт. Карьера у неё после развода не сложилась, и она до конца своей недолгой жизни могла похвастаться только тем, что когда-то была замужем за Томом Эдисоном, умалчивая про то, что он был младшим. Ничтожная должность в компании отца, который максимально отдалился от сына, отсутствие сил и ума для совершения великих научных открытий - всё это никак не соответствовало всемирно известному имени Томас Алва Эдисон. "Если бы у меня была фамилия Смит, я был бы богачом", — всю жизнь сокрушался Томас Эдисон-младший. Том сдался без боя и стал много пить.





Решение жизненной проблемы пришло от мошенников, предложивших “Тире” выгодную сделку: он им продаёт своё имя, а они ему деньги и славу. И вот Томас Алва Эдисон-млдаший возглавил ряд компаний, производящих низкокачественные или вовсе бесполезные товары.



