Веселые, безумные и совершенно бесполезные изобретения Рассела Оукса

Рассел Э. Оукс доказывает, что его изобретения можно комбинировать каждый день. На этой фотографии он демонстрирует свою моталку для спагетти, веер, отпугиватель мух и браслеты с шипами, которые позволят владельцу продраться даже через самую большую толпу в универмаге.

А в этом видео Оукс показывает, как с помощью специальной шапки для завтрака можно защитить себя от «особенно злобного грейпфрута», чтобы тот не испортил вам день с самого утра.