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Веселые, безумные и совершенно бесполезные изобретения Рассела Оукса

Веселые, безумные и совершенно бесполезные изобретения Рассела Оукса (14 фото + 2 видео)

Автор:
07 октября 2021 08:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: забавные изобретения   идеи   изобретатель   изобретения   старые фото   
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Рассел Э. Оукс родом из Уокеша, штат Висконсин, работал в сфере рекламы, но все свободное время он посвящал своим изобретениям – за всю жизнь он создал около 50 восхитительных, но абсолютно непрактичных творений, с которыми потом выступал на радио и телевидении.

Нам всем знакома эта ситуация: за окном зима, в квартире холодрыга, ты только-только лег в постель и уютно закутался в теплое одеяло, но вдруг понимаешь, что забыл выключить свет. Видимо, Оуксу это тоже было знакомо, потому что примерно в 1955 году он создал модель гидравлического устройство, которое позволило бы пользователю выключить свет, не вставая с кровати.

Оукс продемонстрировал это инфракрасное устройство для приготовления мяса на выставке оборудования для общественного питания в Лондоне в 1966 году. С таким девайсом на кухне вам точно будет о чем поговорить в ожидании праздничного обеда!

Эта ложка, которую Оукс изобрел в 1948 году, могла не только остудить суп, но и помочь избавиться от него так, чтобы не обидеть хозяйку. Ручка ложки полая внутри и соединена с трубочкой, которая спускается по рукаву в прикрепленную к ноге грелку, спрятанную под одеждой, так что невкусный суп можно просто слить, и никто не заметит

На случай, когда очень хочется обмакнуть пончик в чашку горячего кофе, но не хочешь запачкать пальцы или костюм.

Эдакая напоминалка для гостей оставить чаевые служащему отеля: это искусственная рука с трубкой, которая ведет к коробке для денег на поясе. А если гость оставил на чай слишком мало, можно включить надпись «Так не пойдет».

Простой способ добавить к завтраку щепотку веселья, который Оукс изобрел примерно в 1955 году. Этот тостер не просто выплевывает тосты, а делает это горизонтально и с большой скоростью – а ведь это изобретение могло положить начало новому экстремальному виду спорта!

Хотите произвести впечатление на друзей на званом ужине? Тогда забудьте про обычную зажигалку, которая помещается в кармане, и променяйте ее на это мудреное устройство, которое позволит вам прикурить со стилем.

Спагетти – блюдо хитрое, поэтому Оукс изобрел приспособление, которое с легкостью намотает за вас спагетти на вилку.

Оукс создал эту шляпу для женщин-военных, которые хотят оставаться женственными даже в форме. Когда обычный армейский головной убор снимается, под ним оказывается парадная шляпка, увенчанная цветком. Идеально подходит для любой ситуации.

Если вам предстоит важная встречала с клиентом с утра пораньше, вряд ли вы хотите запачкать рукава костюма за завтраком. Это изобретение Оукса гарантирует, что ничего подобного не произойдет.

Этот громоздкий аппарат, может, и эффективный, но вряд ли с ним у вас получится подслушать чужой разговор незаметно. Зато Оукс продемонстрировал, что его можно использовать в кинотеатре: если развернуть трубки к экрану, то диалоги в фильме не будут заглушаться шумом из зала.

Мухи могут быть настоящей напастью, особенно летом. Поэтому Оукс изобрел устройство, которым можно отгонять их, одновременно поедая бутерброд.

В этом видео Оукс показывает, как работает отпугиватель мух и три других его изобретения: ловушка для незваных гостей, веер, который работает от жвачки, и подслушивающее устройство.


Рассел Э. Оукс доказывает, что его изобретения можно комбинировать каждый день. На этой фотографии он демонстрирует свою моталку для спагетти, веер, отпугиватель мух и браслеты с шипами, которые позволят владельцу продраться даже через самую большую толпу в универмаге.

А в этом видео Оукс показывает, как с помощью специальной шапки для завтрака можно защитить себя от «особенно злобного грейпфрута», чтобы тот не испортил вам день с самого утра.

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Метки: забавные изобретения   идеи   изобретатель   изобретения   старые фото   
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Барон Мюнхгаузен. 14 минут назад
Ключевое слово "безумных"...
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