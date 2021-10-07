Веселые, безумные и совершенно бесполезные изобретения Рассела Оукса

Рассел Э. Оукс родом из Уокеша, штат Висконсин, работал в сфере рекламы, но все свободное время он посвящал своим изобретениям – за всю жизнь он создал около 50 восхитительных, но абсолютно непрактичных творений, с которыми потом выступал на радио и телевидении.
Нам всем знакома эта ситуация: за окном зима, в квартире холодрыга, ты только-только лег в постель и уютно закутался в теплое одеяло, но вдруг понимаешь, что забыл выключить свет. Видимо, Оуксу это тоже было знакомо, потому что примерно в 1955 году он создал модель гидравлического устройство, которое позволило бы пользователю выключить свет, не вставая с кровати.
Оукс продемонстрировал это инфракрасное устройство для приготовления мяса на выставке оборудования для общественного питания в Лондоне в 1966 году. С таким девайсом на кухне вам точно будет о чем поговорить в ожидании праздничного обеда!
Эта ложка, которую Оукс изобрел в 1948 году, могла не только остудить суп, но и помочь избавиться от него так, чтобы не обидеть хозяйку. Ручка ложки полая внутри и соединена с трубочкой, которая спускается по рукаву в прикрепленную к ноге грелку, спрятанную под одеждой, так что невкусный суп можно просто слить, и никто не заметит
На случай, когда очень хочется обмакнуть пончик в чашку горячего кофе, но не хочешь запачкать пальцы или костюм.
Эдакая напоминалка для гостей оставить чаевые служащему отеля: это искусственная рука с трубкой, которая ведет к коробке для денег на поясе. А если гость оставил на чай слишком мало, можно включить надпись «Так не пойдет».
Простой способ добавить к завтраку щепотку веселья, который Оукс изобрел примерно в 1955 году. Этот тостер не просто выплевывает тосты, а делает это горизонтально и с большой скоростью – а ведь это изобретение могло положить начало новому экстремальному виду спорта!
Хотите произвести впечатление на друзей на званом ужине? Тогда забудьте про обычную зажигалку, которая помещается в кармане, и променяйте ее на это мудреное устройство, которое позволит вам прикурить со стилем.
Спагетти – блюдо хитрое, поэтому Оукс изобрел приспособление, которое с легкостью намотает за вас спагетти на вилку.
Оукс создал эту шляпу для женщин-военных, которые хотят оставаться женственными даже в форме. Когда обычный армейский головной убор снимается, под ним оказывается парадная шляпка, увенчанная цветком. Идеально подходит для любой ситуации.
Если вам предстоит важная встречала с клиентом с утра пораньше, вряд ли вы хотите запачкать рукава костюма за завтраком. Это изобретение Оукса гарантирует, что ничего подобного не произойдет.
Этот громоздкий аппарат, может, и эффективный, но вряд ли с ним у вас получится подслушать чужой разговор незаметно. Зато Оукс продемонстрировал, что его можно использовать в кинотеатре: если развернуть трубки к экрану, то диалоги в фильме не будут заглушаться шумом из зала.
Мухи могут быть настоящей напастью, особенно летом. Поэтому Оукс изобрел устройство, которым можно отгонять их, одновременно поедая бутерброд.
В этом видео Оукс показывает, как работает отпугиватель мух и три других его изобретения: ловушка для незваных гостей, веер, который работает от жвачки, и подслушивающее устройство.
Источник:
Рассел Э. Оукс доказывает, что его изобретения можно комбинировать каждый день. На этой фотографии он демонстрирует свою моталку для спагетти, веер, отпугиватель мух и браслеты с шипами, которые позволят владельцу продраться даже через самую большую толпу в универмаге.
А в этом видео Оукс показывает, как с помощью специальной шапки для завтрака можно защитить себя от «особенно злобного грейпфрута», чтобы тот не испортил вам день с самого утра.
Источник:
Источник:
- 10 японских изобретений, которые удивительны и забавны одновременно
- Автор безумных изобретений несет радость в мир
- 20 крутых штуковин, без которых теперь будет сложно обойтись
- 17 умных идей, которые придумали очень вовремя
- Инженеры из Youtube создали работающий световой меч
Понравилось14