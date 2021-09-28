17 работ российского фотографа, снимающего старые дачи

Документальный фотограф Фёдор Савинцев запечатлевает всю эту красоту старых дач и публикует снимки в своём Инстаграме.
Вы когда-нибудь бывали в сказке? А ведь именно такое ощущение создаётся, когда встречаешь старинные дачи. Это как будто теремки с резными наличниками, которые сбежали из историй о царевнах и царевичах и расположились под соснами где-то на просторах реального мира.
Дача книгоиздателя Александра Левенсона по проекту архитектора Фёдора Шехтеля
Домик-леший
Загородный дом Шорина
Дом судовладельца Мартемьяна Морозова в Гороховце
Зимняя сказка
Звёздное небо и море
Сказочный дом из посёлка Ильинского
Отреставрированное здание 1906 года в Вырице
Фёдор не просто снимает здания с зацепившей его архитектурой, но и стремится узнать их историю. Например, вот этот дом был построен на средства общины Братца Иоанна Чурикова, который возомнил, что он воплощение Христа и создал Трезвое Братство. Его отлучили от церкви, а после революции арестовали, и он погиб в 1929 году на этапе. Удивительно, вот всего лишь неодушевлённое строение, а за ним прячется целая судьба человека.
Знаменитый «Теремок» купцов Лужиных в центре города Кимры
Дача гражданского инженера Фёдора Фёдоровича Лумберга в Зеленогорске
Уникальный дом, построенный после войны бывшим лётчиком фронтовиком
Дом на хуторе Дроздово
Дом, собранный из обломков эпох
Дача Жоржа Жаке
Дом в Евпатории
Здесь могли бы жить Томми и Аника из «Пеппи Длинный чулок»
Заброшенная усадьба
Источник:
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