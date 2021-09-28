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17 работ российского фотографа, снимающего старые дачи

17 работ российского фотографа, снимающего старые дачи (18 фото)

Автор:
28 сентября 2021 09:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дача   дом   красота   фото   фотограф   
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18

Документальный фотограф Фёдор Савинцев запечатлевает всю эту красоту старых дач и публикует снимки в своём Инстаграме.

Вы когда-нибудь бывали в сказке? А ведь именно такое ощущение создаётся, когда встречаешь старинные дачи. Это как будто теремки с резными наличниками, которые сбежали из историй о царевнах и царевичах и расположились под соснами где-то на просторах реального мира.


Дача книгоиздателя Александра Левенсона по проекту архитектора Фёдора Шехтеля

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Домик-леший



Загородный дом Шорина



Дом судовладельца Мартемьяна Морозова в Гороховце



Зимняя сказка


Звёздное небо и море


Сказочный дом из посёлка Ильинского



Отреставрированное здание 1906 года в Вырице


Фёдор не просто снимает здания с зацепившей его архитектурой, но и стремится узнать их историю. Например, вот этот дом был построен на средства общины Братца Иоанна Чурикова, который возомнил, что он воплощение Христа и создал Трезвое Братство. Его отлучили от церкви, а после революции арестовали, и он погиб в 1929 году на этапе. Удивительно, вот всего лишь неодушевлённое строение, а за ним прячется целая судьба человека.


Знаменитый «Теремок» купцов Лужиных в центре города Кимры


Дача гражданского инженера Фёдора Фёдоровича Лумберга в Зеленогорске


Уникальный дом, построенный после войны бывшим лётчиком фронтовиком


Дом на хуторе Дроздово


Дом, собранный из обломков эпох


Дача Жоржа Жаке


Дом в Евпатории


Здесь могли бы жить Томми и Аника из «Пеппи Длинный чулок»


Заброшенная усадьба

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Метки: в мире   дача   дом   красота   фото   фотограф   
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