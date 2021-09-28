17 работ российского фотографа, снимающего старые дачи

Фёдор не просто снимает здания с зацепившей его архитектурой, но и стремится узнать их историю. Например, вот этот дом был построен на средства общины Братца Иоанна Чурикова, который возомнил, что он воплощение Христа и создал Трезвое Братство. Его отлучили от церкви, а после революции арестовали, и он погиб в 1929 году на этапе. Удивительно, вот всего лишь неодушевлённое строение, а за ним прячется целая судьба человека.

Знаменитый «Теремок» купцов Лужиных в центре города Кимры