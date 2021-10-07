Пенсионерка в Подмосковье попала в больницу после избиения из-за долга сына

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Что такое сыновний долг, теперь очень хорошо понимает немолодая мать неудачливого бизнесмена из Московской области. Пенсионерке 60 лет, и она попала в больницу с травмами после избиения. Причиной нападения стал солидный долг ее сына.
Сын прячется от кредиторов, а расплачиваться своим имуществом и здоровьем приходится его родным. Угрожают всем членам семьи, и от слов перешли к делу. Сожжена машина родственников, а теперь жестоко избита мать.
Хронология событий, вкратце, такова. Мужчина влез в серьезные долги, пытаясь заняться бизнесом. «Партнеры» насчитали 10 млн долга, а сбежавший должник оставил жене всего два. Остальное кредиторы принялись выбивать всеми доступными методами. Угрожали жене горе-предпринимателя, ее пришлось прятать вместе с тремя детьми
Хронология событий, вкратце, такова. Мужчина влез в серьезные долги, пытаясь заняться бизнесом. «Партнеры» насчитали 10 млн долга, а сбежавший должник оставил жене всего два. Остальное кредиторы принялись выбивать всеми доступными методами. Угрожали жене горе-предпринимателя, ее пришлось прятать вместе с тремя детьми
Братья беглеца, что и помогли им укрыться, в итоге сами стали объектами преследования «рэкетиров». Последствия не заставили себя ждать: в доме полетели разбитые окна, а потом и авто одного из членов семейства подожгли. Участковый решил «отсидеться в окопчике», решив, что ничего особого не происходит.
Распоясавшиеся от безнаказанности «мытари» напали на 60-летнюю мать прогоревшего коммерсанта. Она получила серию ударов по голове и оказалась на больничной койке.
Распоясавшиеся от безнаказанности «мытари» напали на 60-летнюю мать прогоревшего коммерсанта. Она получила серию ударов по голове и оказалась на больничной койке.
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