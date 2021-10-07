Пенсионерка в Подмосковье попала в больницу после избиения из-за долга сына

Братья беглеца, что и помогли им укрыться, в итоге сами стали объектами преследования «рэкетиров». Последствия не заставили себя ждать: в доме полетели разбитые окна, а потом и авто одного из членов семейства подожгли. Участковый решил «отсидеться в окопчике», решив, что ничего особого не происходит.

Распоясавшиеся от безнаказанности «мытари» напали на 60-летнюю мать прогоревшего коммерсанта. Она получила серию ударов по голове и оказалась на больничной койке.