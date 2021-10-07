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Пенсионерка в Подмосковье попала в больницу после избиения из-за долга сына

Пенсионерка в Подмосковье попала в больницу после избиения из-за долга сына (2 фото)

Автор:
07 октября 2021 18:42
Сообщество : Жить в России
Метки: ЧП в Подмосковье   госпитализация   долг   избиение   кредиторы   травмы головы   
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Что такое сыновний долг, теперь очень хорошо понимает немолодая мать неудачливого бизнесмена из Московской области. Пенсионерке 60 лет, и она попала в больницу с травмами после избиения. Причиной нападения стал солидный долг ее сына.

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Метки: ЧП в Подмосковье   госпитализация   долг   избиение   кредиторы   травмы головы   
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5  комментариев
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62k
Нанук Паналык Час назад
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8k
Maddy8 17 минут назад
Это надо смотреть дрочерам "уголовной романтики", для них зэки святые люди, которые живут по "понятиям" и избивать женщину-пенсионерку, это же беспредел.
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159k
☭Cheкаво☭ 21 минуту назад
Сразу, эту передачу полную позитива выкладывай на Фишки(сайт хорошего настроения), каждый час как по телевизору, не стесняйся..

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68k
Пётровыч 57 минут назад
Незаконно выданный кредит, влечет за собой незаконные выбивания долгов. А руки растут сами знаете откуда.
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