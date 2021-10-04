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В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»

В Грозном избили двух болельщиков «Спартака» (4 фото + 2 видео)

Автор:
04 октября 2021 11:34
Сообщество : Спорт
Метки: Ахмат   РПЛ   видео   грозный   избиение   скандал   спартак   фанаты   
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В полку имени Кадырова говорят, что фанат пошутил про Аллаха.

Матч 10-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» закончился громким скандалом. Во время перерыва между таймами сотрудники полка имени Кадырова в подтрибунке дубинками избили двух фанатов красно-белых.


Причиной, по словам болельщиков, стало поведение «гостя», который грубостью ответил на просьбу не курить в туалете. Силовики за руки и за ноги выволокли москвича из туалета и принялись избивать. Ему на помощь кинулись товарищи, самый активный из которых также попал под раздачу.

Самое интересное, что после первых публикаций о скандальном инциденте появились новые и удивительные версии события, озвученные чеченской стороной и руководством РПЛ.


Представитель полка Кадырова заявил, например, что фанат оскорблял Аллаха:


«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет»

А директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин, который, собственно, и отвечает за защиту фанатов, выразился в том смысле, что болельщик сам виноват - был пьян или под наркотиками и выкрикивал националистические лозунги.


«...человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вел себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения — здесь нужно дождаться результатов обследования. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам», - прокомментировал инцидент Мейтин.

Фанаты «Спартака» уже обвинили Мейтина во лжи. Никаких медиков, по их словам, рядом с пострадавшими не было - лежащих мужчин просто обступили толпой и избивали.

После избиения красно-белых отвезли в отдел, где провели воспитательную беседу и составили два административных протокола по ст. 20.31 КоАП. В «Спартаке» пообещали провести проверку и разобраться с ситуацией. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу московских гостей.


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Метки: Ахмат   РПЛ   видео   грозный   избиение   скандал   спартак   фанаты   
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1k
MC 20 минут назад
Все черножопые РФ размышляют так: то, что наше, это наше, а то, что ваше - это общее. Одно дело если бы чеченские фанаты избили фаната спартака , а то ведь силовики - Кадыровцы!!!
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9k
insaider 3 минуты назад
Надо блогерство и пранкерство запретить на всей территории России кроме Чечни.
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12k
Михалыч 7 минут назад
Реально слепили указками футболистов? Так за такое надо прекращать матч и штрафовать клуб! А что пару болельщиков побили, возможно и за дело. Если бы не за дело- пострадало бы больше, как мне кажется...
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−58
* 7 минут назад
вранье,конечно,в грозном никто бы не стал оскорблять аллаха.самоубийцы для этого не поедут в чечню..
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2k
Hunde Beißer2 16 минут назад
Оставлю тут.На всякий случай!

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1k
Алксандр Шевченко Полчаса назад
А где извинения ? Не по протоколу мероприятие.
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3k
Севастьян Полчаса назад
Поле не пахано для разных версий.Знаменитое гостеприимство на словах,а не на деле.Где запись того,что болельщик оскорблял Аллаха или он самоубийца ?
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