В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»

Матч 10-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» закончился громким скандалом. Во время перерыва между таймами сотрудники полка имени Кадырова в подтрибунке дубинками избили двух фанатов красно-белых.

Причиной, по словам болельщиков, стало поведение «гостя», который грубостью ответил на просьбу не курить в туалете. Силовики за руки и за ноги выволокли москвича из туалета и принялись избивать. Ему на помощь кинулись товарищи, самый активный из которых также попал под раздачу.