В Грозном избили двух болельщиков «Спартака»

В полку имени Кадырова говорят, что фанат пошутил про Аллаха.
Матч 10-го тура РПЛ между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» закончился громким скандалом. Во время перерыва между таймами сотрудники полка имени Кадырова в подтрибунке дубинками избили двух фанатов красно-белых.
Причиной, по словам болельщиков, стало поведение «гостя», который грубостью ответил на просьбу не курить в туалете. Силовики за руки и за ноги выволокли москвича из туалета и принялись избивать. Ему на помощь кинулись товарищи, самый активный из которых также попал под раздачу.
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Самое интересное, что после первых публикаций о скандальном инциденте появились новые и удивительные версии события, озвученные чеченской стороной и руководством РПЛ.
Представитель полка Кадырова заявил, например, что фанат оскорблял Аллаха:
«Произошла стычка небольшая. Никто их не бил, их просто увезли со стадиона. Пошутили над Аллахом? Да, сейчас с ними беседу проведут и вернут на стадион. Им же возвращаться еще в Москву надо. Ничего им не будет»
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А директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин, который, собственно, и отвечает за защиту фанатов, выразился в том смысле, что болельщик сам виноват - был пьян или под наркотиками и выкрикивал националистические лозунги.
«...человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Этот мужчина вел себя неадекватно, он находился в состоянии алкогольного или даже наркотического опьянения — здесь нужно дождаться результатов обследования. Сотрудники полиции просто его оцепили, потому что он оказывал сопротивление медицинским работникам», - прокомментировал инцидент Мейтин.
Фанаты «Спартака» уже обвинили Мейтина во лжи. Никаких медиков, по их словам, рядом с пострадавшими не было - лежащих мужчин просто обступили толпой и избивали.
После избиения красно-белых отвезли в отдел, где провели воспитательную беседу и составили два административных протокола по ст. 20.31 КоАП. В «Спартаке» пообещали провести проверку и разобраться с ситуацией. Матч закончился со счетом 1:0 в пользу московских гостей.
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