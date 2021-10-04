Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин

Сотрудники магазина уверяют, что получивший рассечение головы мужчина, упал сам. Но вряд ли это спасет чрезмерно нервную сотрудницу от увольнения.





"Мы разбираемся в произошедшем. Если факт насилия подтвердится, все причастные к этому будут уволены, а их руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в "Магните".