Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин

Посетители магазина при этом уверяют, что ничего не крали.
В подмосковном Домодедове сотрудники супермаркета "Магнит" заподозрили двух посетителей в краже, заперли в подсобке и избили дубинкой. Как рассказали очевидцы, они услышали крики и вошли в служебное помещение, где увидели мужчин в крови, одному из которых рассекли дубинкой лоб. На заснятых кадрах слышно, как "пострадавшие" просят вызвать полицию и клянутся, что ничего не крали.
"Не беси меня, сука!" - слышно, как кричит за закрытой дверью сотрудница "Магнита"
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Судя по кадрам, посетители магазина были пьяны, и возможно они действительно что-то украли, причем уже не в первый раз
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Сотрудники магазина уверяют, что получивший рассечение головы мужчина, упал сам. Но вряд ли это спасет чрезмерно нервную сотрудницу от увольнения.
"Мы разбираемся в произошедшем. Если факт насилия подтвердится, все причастные к этому будут уволены, а их руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в "Магните".
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Как рассказал очевидец, сотрудники магазина не пустили в подсобку даже группу быстрого реагирования. Им пришлось ожидать снаружи около часа, пока, сотрудники "Магнита", видимо, избавлялись от улик и затирали кровь.
В подмосковном главке полиции сообщили, что они в курсе инцидента и проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.
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Аналогично, если вам кто-то деньги не возвращает, а государство руками разводит, мол ничем помочь не можем, только если по чуть-чуть вычитать из официальной зарплаты должника, вы рано или поздно обратитесь к людям, которые умеют "убеждать" должника, что лучше вернуть всю сумму с процентами и побыстрее.
Природа не терпит вакуума. Там где есть спрос на деяние - будет предложение. И если это не контролировать - проблема будет решаться, самым простым, быстрым и эффективным способом - в данном конкретном случае - самосудом-избиением.
Я ни в коем случае не оправдываю людей которые решили избить предполагаемых воришек, я лишь говорю о том, что современная система власти, создаёт очень много перекосов на местах, разночтений в законах, поблажек диаспорам, низко квалифицированным младшим офицерским составом полицейских (где большинство взяточники), из чего создаются очень благоприятные условия, для того что б у людей вскипало от несправедливости и они сами брались вершить правосудие, или обращались к криминалу, который за уместную долю, сделает это с большим энтузиазмом.
Надо что-то делать с шоп-лифтерами, хулиганами, пьяницами, наркоманами.. вот так просто выписывать им административку (или просто делать отписку) и отпускать обратно в общество - нельзя. Рано или поздно - случится беда.
Сажать надо и воров, и тем более беспредельщиков, которые берут закон в свои руки.
Проблемы на работе личные проблемы и навязывать их никому не надо, тем более не стоит брать на себя несвойственные функции. Не устраивает работа, надо было лучше учиться.
2. А почему самоуправство? Не от бессилия ли? Воруют в магазинах тотально. При том,воруют не из нужды, а из спортивного интереса,на спор и просто так.
Серьезное наказание? Нет его.
3.А ведь в магазинах (я слышал) отводится спец.статья на убытки от воровства.
Кто ее покрывает? Так покупатели же.
4. А у нас вполне возможно,деньги за воровство дергают с персонала магазина. Не должно быть так? Не должно. Так у нас дикий капитализм,не профсоюзов ни законов,расплачивается ближний лох.
Такие твари набухаются и воруют по мелочи, ментов вызывать бесполезно.