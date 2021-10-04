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Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин

Сотрудники "Магнита" дубинками избили заподозренных в краже мужчин (2 фото + 3 видео)

Автор:
04 октября 2021 13:37
Сообщество : Криминал
Метки: Магнит   Подмосковье   видео   избиение   кража   полиция   
1869
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Посетители магазина при этом уверяют, что ничего не крали.

В подмосковном Домодедове сотрудники супермаркета "Магнит" заподозрили двух посетителей в краже, заперли в подсобке и избили дубинкой. Как рассказали очевидцы, они услышали крики и вошли в служебное помещение, где увидели мужчин в крови, одному из которых рассекли дубинкой лоб. На заснятых кадрах слышно, как "пострадавшие" просят вызвать полицию и клянутся, что ничего не крали.

Сотрудники магазина уверяют, что получивший рассечение головы мужчина, упал сам. Но вряд ли это спасет чрезмерно нервную сотрудницу от увольнения.


"Мы разбираемся в произошедшем. Если факт насилия подтвердится, все причастные к этому будут уволены, а их руководители – привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в "Магните".

Как рассказал очевидец, сотрудники магазина не пустили в подсобку даже группу быстрого реагирования. Им пришлось ожидать снаружи около часа, пока, сотрудники "Магнита", видимо, избавлялись от улик и затирали кровь.


В подмосковном главке полиции сообщили, что они в курсе инцидента и проводят проверку, выясняя все обстоятельства происшествия.

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Метки: Магнит   Подмосковье   видео   избиение   кража   полиция   
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61k
Нанук Паналык Час назад
сотрудники магазина не пустили в подсобку даже группу быстрого реагирования. Им пришлось ожидать снаружи около часа,

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21k
Inter 3 минуты назад
это называется отвести душу на слабом!!
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3k
Алексей 7 минут назад
кому то ооочень не нравится прошедшая сделка с Магнитом....
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12k
koleos72 10 минут назад
А я всегда в Магните у дома втариваюсь! Втаривался... У меня ещё Пятёрочка, метров через восемдесят. За пятёрку ни чего не слыхать? Как там атмосфэра?
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−3
глубокий вакум 23 минуты назад
грязный злобный путлерстан ...
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278
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
уволены? Как минимум условка этим собакам.
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1k
Linusya Полчаса назад
Ну и правильно, что наваляли. При мне как-то воришек продавцы в Дикси задержали, полный рюкзак консервов, колбасы набрали. Продавцы уже в лицо всех их знают, но ничего сделать не могут, даже охранника в магазине нет, вот и разбираются как могут и умеют, полиции плевать на мелкие кражи
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278
Сигизмунд Лазаревич Linusya Полчаса назад
Так сами же виноваты. Охрану не хотят оплачивать, будут оплачивать продукты
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36k
Example 6.2.6 50 минут назад
Перебор конечно, то такое всегда будет случаться, там где государство не хочет брать инициативу в свои руки. Вот нет дела им до мелких воришек, которые крадут до определённой суммы и под "уголовку" не попадают, и ничего особо им не сделаешь. А из продавцов и охраны вычитают недостачу. И вот рано или поздно , у кого-то сдают нервы, он ловит воришку, но не звонит 02, он занимается самосудом..по совокупности всех накопившихся преступлений, порой даже вымещая злобу за остальных воров на одном.
Аналогично, если вам кто-то деньги не возвращает, а государство руками разводит, мол ничем помочь не можем, только если по чуть-чуть вычитать из официальной зарплаты должника, вы рано или поздно обратитесь к людям, которые умеют "убеждать" должника, что лучше вернуть всю сумму с процентами и побыстрее.
Природа не терпит вакуума. Там где есть спрос на деяние - будет предложение. И если это не контролировать - проблема будет решаться, самым простым, быстрым и эффективным способом - в данном конкретном случае - самосудом-избиением.

Я ни в коем случае не оправдываю людей которые решили избить предполагаемых воришек, я лишь говорю о том, что современная система власти, создаёт очень много перекосов на местах, разночтений в законах, поблажек диаспорам, низко квалифицированным младшим офицерским составом полицейских (где большинство взяточники), из чего создаются очень благоприятные условия, для того что б у людей вскипало от несправедливости и они сами брались вершить правосудие, или обращались к криминалу, который за уместную долю, сделает это с большим энтузиазмом.
Надо что-то делать с шоп-лифтерами, хулиганами, пьяницами, наркоманами.. вот так просто выписывать им административку (или просто делать отписку) и отпускать обратно в общество - нельзя. Рано или поздно - случится беда.
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−2
wrm1 57 минут назад
лучше думайте не о том, сколько и чего у богатых украли, а как вас обкрадывают власти (про то, удерживают с продавцов знаю, хотя это не правильно)
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3k
Максим Час назад
СОтрудники магазина имеют право... стоп, что правда, только задержать подозреваемых в краже до приезда сотрудников полиции и все?! Ан нет, еще они могут попросить предъявить вещи к осмотру, но только на добровольных началах.
Сажать надо и воров, и тем более беспредельщиков, которые берут закон в свои руки.
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177
Liberman Жан Батист Эмануэль Зорг 36 минут назад
кто на что учился.
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3k
leto2016 Час назад
даже я б ушатал этого работничка. терпеть не могу когда меня посылают и двери закрывают перед лицом. аж бомбит. за жилетку его и на себя вытянуть в зал. а если люди вокруг окажутся равнодушными, ну что ж один буду "сражаться". ...лять аж бесит.
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3k
Нескучный сад Час назад
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783
zenon Час назад
Тот главный и правильный у кого дубинка в руках. Власть тоже в его руках и дубинка это доказывает.
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1k
max Час назад
Не стоит выходить из дома, страшно там, за дверью. После карантина, возросло количество зомби.
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2k
Sergius SPb Час назад
1. Самоуправство в чистом виде.
2. А почему самоуправство? Не от бессилия ли? Воруют в магазинах тотально. При том,воруют не из нужды, а из спортивного интереса,на спор и просто так.
Серьезное наказание? Нет его.
3.А ведь в магазинах (я слышал) отводится спец.статья на убытки от воровства.
Кто ее покрывает? Так покупатели же.
4. А у нас вполне возможно,деньги за воровство дергают с персонала магазина. Не должно быть так? Не должно. Так у нас дикий капитализм,не профсоюзов ни законов,расплачивается ближний лох.
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25k
Батончик с маком Час назад
Когда работал админом в супермаркете тоже хотелось многих уродов х.уярить.
Такие твари набухаются и воруют по мелочи, ментов вызывать бесполезно.
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9k
insaider Час назад
Поди ещё подозреваемым и в штаны насрали!
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13k
SpoiltNail 2 часа назад
Охранники сработали на упреждение. Мол, представьте что с вами будет, если действительно украдёте что-то.
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790
Руслан 2 часа назад
Воры должны сидеть в тюрьме (с), но и пиз@теь их тоже надо! А то расслабились, твари.
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790
Руслан 2 часа назад
Не хер красть, тогда и приз@ть не будут
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8k
Перст Указующий 2 часа назад
разве можно не пустить группу быстрого реагирования?
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