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На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело

На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 августа 2021 12:31
Сообщество : Криминал
Метки: госпитализация   избиение   нервный срыв   санитары   уголовное дело   ярославль   
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Один из санитаров признался, что нанес пациентке множественные удары кулаком в бедро, объяснив это тем, что она его разозлила.

Простыми объяснительными ярославские сотрудники областной психиатрической больницы не отделались. После резонансного видео с избиением во время госпитализации женщины за медиков крепко взялся Следственный комитет. Заявления в прокуратуру, МВД и СК писали не только соседи, ставшие невольными зрителями шокирующего инцидента, но и местные депутаты.

Вчера стало известно, что санитаров уволили. А сегодня на них завели два уголовных дела. Что касается самой "пациентки", то 30-летняя домохозяйка не состояла на учете в психдиспансере. Нервный срыв у нее случился после скандала с родителями, которые приехали к ней в тот злополучный день в гости. Женщина буйным поведением напугала родных, и именно они настояли на ее госпитализации и не верили, когда дочь жаловалась на избиение в лифте.

В отношении санитаров возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вредя здоровью). В довесок к этому следователи СК возбудили дело за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 128 УК РФ). Как пояснили в ведомстве, эта статья нужна, чтобы истребовать документы, в том числе медицинские, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Молодой санитар признался, что находился в "психоэмоциональном возбуждении" и нанес женщине многочисленные удары по бедру, потому что она его разозлила. Самое удивительное, что "пациентке" разбили в кровь лицо, но ее мать поверила медикам, которые заявили, что та упала сама.


Впрочем, родители женщины вели себя довольно странно, всеми силами помогая госпитализировать собственную дочь. Если верить разговору в подъезде, скандал между 30-летней замужней домохозяйкой и ее родителями произошел из-за 9-летнего ребенка, которого они пытались "забрать". В общем, следователям стоит присмотреться к скандалу между родственниками. Там тоже не все так просто.

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Метки: госпитализация   избиение   нервный срыв   санитары   уголовное дело   ярославль   
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109
svarog19692007 2 часа назад
А вы точно уверены что девушка "съехала с катушек" ? Может её кому то НУЖНО было определить в психушку ?
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23k
Батончик с маком 9 секунд назад
Уволенные санитары теперь легко устроятся коллекторами. Вместо рекомендации будут показывать видос
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9k
Kostick 2 минуты назад
ну да, раньше этот вопрос решали "сульфазиновым крестом". или гуманно, аминазином.
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2
George 4 минуты назад
по моему мамаша этой девушки чтота скрывает.
Комута нужно чтоб она в психушке попала и не выходила.
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22k
Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Да уж, денек не заладилася. Ребенка отобрали, с родителями поругалась, сорвалась кукухой, и была отмудохана санитарами. Черный день как есть.
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755
олег 19 минут назад
спровоцировали и закрыли.для женщины уже всё плохо , накачали и диагноз написали.никто же не думал ,что ск пойдёт по следу.
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997
Nameless 36 минут назад
Родителей вместе с санитарами в одну камеру нафиг. Бедная девушка
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 43 минуты назад
Во-первых этот козёл бьёт её не по бедру, а по почкам, во-вторых таких маму с папой самих надо отправить на принудительное лечение, мрази а не родители.....сам сталкивался с такими.
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983
Алксандр Шевченко 55 минут назад
Не дай бог таких родителей, уморят своей заботой. А потом ещё и санитаров психушки вызовут и крайней сделают, неудивлюсь что у них знакомые в этой отрасли медицины.
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586
Ermak 56 минут назад
"Один из санитаров признался, что нанес пациентке множественные удары кулаком в бедро, объяснив это тем, что она его разозлила."

Где там защитники этой мрази, из предыдущего поста на эту тему, которые придумывали массу оправданий действиям этого ублюдка?
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586
Ermak 59 минут назад
"Молодой санитар признался, что находился в "психоэмоциональном возбуждении" и нанес женщине многочисленные удары по бедру"

Бил он её не по бедру а под рёбра и по лицу, на видео это очень хорошо видно, думаю и следствие и суд учтут этот факт.
Родители у этой женщины похоже редкостные мрази...
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1k
Инквизитор РФ Час назад
Заводят зверушке, а дела Возбуждают!!!!
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2k
ddp Час назад
Неужели можно так просто сдать человека, не состоящего на учёте, в психушку? Прям вот позвонил и сразу увезли? Мне кажется раскрыты не все звенья этой цепочки и врачи как минимум в "теме".
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Как то много вопросов к поведению родителей. Ей стоит глубоко задуматься.

"Можно растопырить челюсти да охереть
Глядя как сыновья прокидывают матерей
Или наоборот, верить кому тогда?
Можно бесповоротно провтыкать рассудок так"(c)
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−17
Шурман Час назад
Охренеть семейка , лучше самому повесится чем с такими жить , хотя что я гавкаю , таких примеров пруд пруди у друга дочку в школе научили что на все запреты родителей она имеет права вызывать полицию , эта девочка в 13 лет так по парням побегала что там пробы ставить не где а если родители брались за воспитание она сразу в полицию звонила и добросовестные бельгийцы приезжали , отца ее 2 раза на сутки закрывали и таких примеров кучи .
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15k
Serg2001 Час назад
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Душевно с родителями посидела,что ее потом папа помогал санитарам в психушку сдавать
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297
Мурчелло 2 часа назад
Да тут асе хороши.И родители,которые вызвали врачей,и девушка,сьехавшая с катушек,и депутаты,вдруг решившие проявить ЖОСКую гражданскую позицию.
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297
Мурчелло Serg2001 Час назад
А, ну да.Забыл.
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46
Павел Мурчелло Полчаса назад
Родители могли сами спровоцировать срыв. Подумайте девушку бьет непонятный мужик а мать с отчимом стоят тихо в сторонке. Вы бы как повели себя в такой ситуации поверили дочери или быдлу?
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Мурчелло Павел 8 минут назад
Вы не внимательны.Женщина психанула до приезда санитаров.
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