На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело

Молодой санитар признался, что находился в "психоэмоциональном возбуждении" и нанес женщине многочисленные удары по бедру, потому что она его разозлила. Самое удивительное, что "пациентке" разбили в кровь лицо, но ее мать поверила медикам, которые заявили, что та упала сама.





Впрочем, родители женщины вели себя довольно странно, всеми силами помогая госпитализировать собственную дочь. Если верить разговору в подъезде, скандал между 30-летней замужней домохозяйкой и ее родителями произошел из-за 9-летнего ребенка, которого они пытались "забрать". В общем, следователям стоит присмотреться к скандалу между родственниками. Там тоже не все так просто.