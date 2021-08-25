На избивших женщину в лифте санитаров завели уголовное дело

Один из санитаров признался, что нанес пациентке множественные удары кулаком в бедро, объяснив это тем, что она его разозлила.
Простыми объяснительными ярославские сотрудники областной психиатрической больницы не отделались. После резонансного видео с избиением во время госпитализации женщины за медиков крепко взялся Следственный комитет. Заявления в прокуратуру, МВД и СК писали не только соседи, ставшие невольными зрителями шокирующего инцидента, но и местные депутаты.
Вчера стало известно, что санитаров уволили. А сегодня на них завели два уголовных дела. Что касается самой "пациентки", то 30-летняя домохозяйка не состояла на учете в психдиспансере. Нервный срыв у нее случился после скандала с родителями, которые приехали к ней в тот злополучный день в гости. Женщина буйным поведением напугала родных, и именно они настояли на ее госпитализации и не верили, когда дочь жаловалась на избиение в лифте.
В отношении санитаров возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вредя здоровью). В довесок к этому следователи СК возбудили дело за незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 128 УК РФ). Как пояснили в ведомстве, эта статья нужна, чтобы истребовать документы, в том числе медицинские, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Молодой санитар признался, что находился в "психоэмоциональном возбуждении" и нанес женщине многочисленные удары по бедру, потому что она его разозлила. Самое удивительное, что "пациентке" разбили в кровь лицо, но ее мать поверила медикам, которые заявили, что та упала сама.
Впрочем, родители женщины вели себя довольно странно, всеми силами помогая госпитализировать собственную дочь. Если верить разговору в подъезде, скандал между 30-летней замужней домохозяйкой и ее родителями произошел из-за 9-летнего ребенка, которого они пытались "забрать". В общем, следователям стоит присмотреться к скандалу между родственниками. Там тоже не все так просто.
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Комута нужно чтоб она в психушке попала и не выходила.
Где там защитники этой мрази, из предыдущего поста на эту тему, которые придумывали массу оправданий действиям этого ублюдка?
Бил он её не по бедру а под рёбра и по лицу, на видео это очень хорошо видно, думаю и следствие и суд учтут этот факт.
Родители у этой женщины похоже редкостные мрази...
Вообще, эта чушь с "возбуждением дел" реально надоела. Солдафонство и непонимание языка - типа того: "Можно Машку за ляшку". По-русски, тупорылые полицейские, научитесь уже выражаться, а не возбуждаться.
"Можно растопырить челюсти да охереть
Глядя как сыновья прокидывают матерей
Или наоборот, верить кому тогда?
Можно бесповоротно провтыкать рассудок так"(c)