Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ

После публикации видео, в больнице началась проверка.
Медсестру прокопьевского областного ортопедо-хирургического центра заподозрили в избиении беспомощных пациентов. В ролике, записанном очевидицей, видно как женщина наносит удар человеку с загипсованными ногами. Автор видео сообщила, что пострадавший помимо прочего был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
«Беспредел в больнице Прокопьевска, ул. Вокзальная 65, отделение реанимации. Била по лицу и обзывала больного, он на ИВЛ, за то, что он шевелился», - написала женщина.
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Инцидент произошел в ночь на 17 августа. По предположению пациентки, ставшей свидетельницей грубого обращения с больными, мужчину избивала одна из трех дежуривших в реанимации медсестер. После того, как видеозапись появилась в социальных сетях руководство больницы инициировало внутреннюю проверку.
"По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - сообщили РИА "Новостям" в пресс-службе регионального Минздрава.
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При выписке должны были дать с собой 2 таблетки кроверазжижающего плюс таблетку выпить сейчас. Медсестра выдала все три и сказала "пейте". Хорошо он все они пить не стал выпил одну только и к врачу пошел консультироваться...
Даже если врачи тебя вытащат, не факт что медперсонал не угробит. Полное пренебрежение своими обязанностями и никакой заинтересованности.