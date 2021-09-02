Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ

Медсестру прокопьевского областного ортопедо-хирургического центра заподозрили в избиении беспомощных пациентов. В ролике, записанном очевидицей, видно как женщина наносит удар человеку с загипсованными ногами. Автор видео сообщила, что пострадавший помимо прочего был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Беспредел в больнице Прокопьевска, ул. Вокзальная 65, отделение реанимации. Била по лицу и обзывала больного, он на ИВЛ, за то, что он шевелился», - написала женщина.