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Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ

Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2021 14:05
Сообщество : Жить в России
Метки: ИВЛ   видео   избиение   кузбасс   медсестра   проверка   
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После публикации видео, в больнице началась проверка.

Медсестру прокопьевского областного ортопедо-хирургического центра заподозрили в избиении беспомощных пациентов. В ролике, записанном очевидицей, видно как женщина наносит удар человеку с загипсованными ногами. Автор видео сообщила, что пострадавший помимо прочего был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.


«Беспредел в больнице Прокопьевска, ул. Вокзальная 65, отделение реанимации. Била по лицу и обзывала больного, он на ИВЛ, за то, что он шевелился», - написала женщина.

Инцидент произошел в ночь на 17 августа. По предположению пациентки, ставшей свидетельницей грубого обращения с больными, мужчину избивала одна из трех дежуривших в реанимации медсестер. После того, как видеозапись появилась в социальных сетях руководство больницы инициировало внутреннюю проверку.


"По информации ГАУЗ "Прокопьевская городская больница", по видео, опубликованному в социальных сетях, в медицинской организации проводится внутренняя служебная проверка", - сообщили РИА "Новостям" в пресс-службе регионального Минздрава.

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Метки: ИВЛ   видео   избиение   кузбасс   медсестра   проверка   
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Франц Лефорт 36 минут назад
А самое хреновое,что по одной твари,судят обо всех.....
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