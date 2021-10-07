Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих

Происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, случилось вечером 4 октября в метро на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской" станциями. Трое приезжих из Дагестана вызывающе себя вели в вагоне поезда: громко матерились и пытались согнать женщин с сидячих мест.





После сделанного одной из пассажирок замечания, "воспитанные горцы" принялись грубо ее оскорблять и едва не ударили. За девушку заступился 25-летний москвич Роман Ковалёв, но не успел он попросить буйных кавказцев успокоится, как тут же получил удар сбоку, исподтишка. После чего трое приезжих повалили Романа на пол и принялись с особым садизмом избивать ногами.





В ролике видно, как один из нападавших поднимает голову Романа, чтобы его товарищу было удобней с ноги ударить парня в лицо.