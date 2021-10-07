Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих

А пострадавшего решил наградить за смелость и активную гражданскую позицию.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников ведомства завести свое дело на дагестанцев, жестоко избивших пассажира метро - о покушении на убийство и нападении на представителя власти. В полиции, напомним, на троих приезжих завели лишь уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство").
СМИ опубликовали видео задержания одного из подозреваемых. Именно он, по предварительным данным, набросился на полицейского с ножом. Интересна реакция прохожего, который попытался "отбить" у стражей порядка задержанного. Судя по видео, "защитника" тоже забрали в отдел:
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Происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, случилось вечером 4 октября в метро на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской" станциями. Трое приезжих из Дагестана вызывающе себя вели в вагоне поезда: громко матерились и пытались согнать женщин с сидячих мест.
После сделанного одной из пассажирок замечания, "воспитанные горцы" принялись грубо ее оскорблять и едва не ударили. За девушку заступился 25-летний москвич Роман Ковалёв, но не успел он попросить буйных кавказцев успокоится, как тут же получил удар сбоку, исподтишка. После чего трое приезжих повалили Романа на пол и принялись с особым садизмом избивать ногами.
В ролике видно, как один из нападавших поднимает голову Романа, чтобы его товарищу было удобней с ноги ударить парня в лицо.
Осторожно, много мата и крови:
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Рассказ пассажирки, ставшей очевидицей жестокого избиения Романа. Скорее всего, она станет главным свидетелем в деле.
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Роман Ковалёв получил перелом носа и костей лица. Сейчас он находится в больнице. Неравнодушные граждане переводят парню деньги на лечение.
Только что стало известно, что Александр Бастрыкин решил наградить Романа Ковалёва ведомственной медалью "Доблесть и отвага".
"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку.
Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией", - сообщили в Следственном комитете.
Что касается приехавших на заработки в Москву Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова, то теперь они точно сядут надолго. Всех троих поместили в СИЗО на три месяца. Учитывая, что двое задержанных уже имели судимости за кражу, а один за причинение вреда здоровью средней тяжести, вряд ли суд будет к ним благосклонен.
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Здоровья тебе.
Цель достигнута, заработали срок.
Всего то надо - паре крепких ребят не отойти в другой конец вагона
Поделом мудням! А лучше не зажать, а расстрелять! [мат]
Сядут? Так для них это еще и поводом для гордости будет, судя по послужному списку.