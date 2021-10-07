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Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих

Бастрыкин поручил СК завести еще одно дело на избивших москвича приезжих (3 фото + 3 видео)

Автор:
07 октября 2021 12:55
Сообщество : Криминал
Метки: Бастрыкин   Москва   дагестанцы   избиение   метро   уголовное дело   
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А пострадавшего решил наградить за смелость и активную гражданскую позицию.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал от сотрудников ведомства завести свое дело на дагестанцев, жестоко избивших пассажира метро - о покушении на убийство и нападении на представителя власти. В полиции, напомним, на троих приезжих завели лишь уголовное дело по ст. 213 УК ("Хулиганство").


СМИ опубликовали видео задержания одного из подозреваемых. Именно он, по предварительным данным, набросился на полицейского с ножом. Интересна реакция прохожего, который попытался "отбить" у стражей порядка задержанного. Судя по видео, "защитника" тоже забрали в отдел:

Происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, случилось вечером 4 октября в метро на Арбатско-Покровской линии между "Измайловской" и "Первомайской" станциями. Трое приезжих из Дагестана вызывающе себя вели в вагоне поезда: громко матерились и пытались согнать женщин с сидячих мест.


После сделанного одной из пассажирок замечания, "воспитанные горцы" принялись грубо ее оскорблять и едва не ударили. За девушку заступился 25-летний москвич Роман Ковалёв, но не успел он попросить буйных кавказцев успокоится, как тут же получил удар сбоку, исподтишка. После чего трое приезжих повалили Романа на пол и принялись с особым садизмом избивать ногами.


В ролике видно, как один из нападавших поднимает голову Романа, чтобы его товарищу было удобней с ноги ударить парня в лицо.

Рассказ пассажирки, ставшей очевидицей жестокого избиения Романа. Скорее всего, она станет главным свидетелем в деле.

Роман Ковалёв получил перелом носа и костей лица. Сейчас он находится в больнице. Неравнодушные граждане переводят парню деньги на лечение.

Только что стало известно, что Александр Бастрыкин решил наградить Романа Ковалёва ведомственной медалью "Доблесть и отвага".


"Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку.

Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией", - сообщили в Следственном комитете.

Что касается приехавших на заработки в Москву Магамаали Ханмагомедова, Ибрагима Мусалаева и Гасана Залибекова, то теперь они точно сядут надолго. Всех троих поместили в СИЗО на три месяца. Учитывая, что двое задержанных уже имели судимости за кражу, а один за причинение вреда здоровью средней тяжести, вряд ли суд будет к ним благосклонен.

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Метки: Бастрыкин   Москва   дагестанцы   избиение   метро   уголовное дело   
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1k
🇷🇺🅼🅰🅺🅲🇷🇺 40 минут назад
Рома молодец!
Здоровья тебе.
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8k
Maddy8 Минуту назад
Введите статью: вынужденное применение насилия для спасения жизни человека. Сделайте хоть какую то самооборону.
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9k
ScorpionDS 3 минуты назад
Что эти ..., что негры в США, как толпой то можно нападать на без защитный, а как их кто-то мордой в асфальт тычет, так сразу скулят, хоть бы молчали уже, противно ...
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1k
MC 9 минут назад
Представляю какой был бы визг если бы русские в Махачкале дое...ались бы девушки и отп...здили бы дагестанца, который сделал им замечание! Да, такое невозможно представить, потому что русским там делать нечего и русские себя так не ведут. Русских бы убили там под овации остальных чуркобесов!
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27k
lem02 11 минут назад
Посмотрел видео задержания черноопой мрази. Все таки фишки - сайт хорошего настроения! Настроение теперь - хорошее!
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1k
Lovels Travel 14 минут назад
Лишить конечностей этих мразей.
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12k
Евгений 15 минут назад
>>> приехавших на заработки
Цель достигнута, заработали срок.
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2k
boom 18 минут назад
Может хоть этот случай станет катализатором для всех - не терпеть таких мразей у себя дома.
Всего то надо - паре крепких ребят не отойти в другой конец вагона
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1k
-(0)_(0)- 19 минут назад
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35k
kalinser 23 минуты назад
При задержании визжал как свинья!
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−17
RUSOFOB108LVL Полчаса назад
Ахаха ватная свинка, еще и защищает его, вот тупой народец))
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21k
Inter Полчаса назад
это животные..их либо сажать в клетку до конца дней, либо в расход.
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Этого педераста, который несёт бред про самосуд, надо в камеру с ослоепами закрыть. Там поймёт за кого он решил заступиться.
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15k
kotovski Полчаса назад
ща придет воронихин и будет защищать этих шакалов и скулить о разжигании национальной розни по отношению к животным...
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9k
☾ Атеист ☽ Полчаса назад
не фартануло :)
Поделом мудням! А лучше не зажать, а расстрелять! [мат]
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5k
катафреник Полчаса назад
не перевелись еще нормальные мужики в масквачкале
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7k
Мистер Фикс Полчаса назад
По десятке ублюдкам!
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492
Справедливый Мистер Фикс 24 минуты назад
Только высшую меру.
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3k
Максим 37 минут назад
Что в голове у таких людей? Ведешь себя как хам? Сделали замечание? Так может реально стоит понять, что ты среди людей и не все обязаны слушать твой мат и громкий голос.
Сядут? Так для них это еще и поводом для гордости будет, судя по послужному списку.
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10k
Andrey 38 минут назад
Там на видео задержания его слегка душат? Может наших отправить в пиндосию, в школу задержания преступников имени Флойда? Так и судам бы меньше работы...
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