Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео

В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» произошел громкий скандал после публикации в соцсетях ролика, в котором несколько девушек под одобрительное улюлюканье однокашников избивают сокурсницу-инвалида.





Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в раздевалке перед занятием по физкультуре. В ролике, который длится 6 минут, видно как несколько девушек забирают у однокурсницы телефон, а когда она пытается вернуть его, принимаются душить однокурсницу свитером, а затем валят на пол и бьют ногами. При этом никто из присутствовавших в раздевалке за девушку не заступился. И более того, учащимся явно нравилось происходящее, и все как один снимали издевательства на камеры своих смартфонов.