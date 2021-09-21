Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео

По словам учащихся, над подростком измываются на протяжении двух лет. И никому до этого не было дела, пока один из эпизодов не опубликовали в соцсетях.
В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» произошел громкий скандал после публикации в соцсетях ролика, в котором несколько девушек под одобрительное улюлюканье однокашников избивают сокурсницу-инвалида.
Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в раздевалке перед занятием по физкультуре. В ролике, который длится 6 минут, видно как несколько девушек забирают у однокурсницы телефон, а когда она пытается вернуть его, принимаются душить однокурсницу свитером, а затем валят на пол и бьют ногами. При этом никто из присутствовавших в раздевалке за девушку не заступился. И более того, учащимся явно нравилось происходящее, и все как один снимали издевательства на камеры своих смартфонов.
По словам однокурсников, над девушкой издеваются уже второй год - с самого поступления в техникум
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После публикации этот ролик тут же вызвал большой общественный резонанс. К разбирательствам даже подключился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообещал, что наказание понесут все, вплоть до преподавателей.
"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке", - написал чиновник.
Директор Липецкого техникума уже оставила свой пост по собственному желанию. В отношении родителей несовершеннолетних девушек, что избивали сокурсницу, составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"). Пострадавшей второкурснице полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных травм. За дело также взялся Следственный комитет.
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Издеваться над слабым может тот, кто сам при нужде будет лизать чужую жопу с причмокиванием.
Все кто там находятся, должны быть поставлены на учёт! А что в женской раздевалке делает жирный крысёныш?! Ему условку за разврат! Вот когда они поймут, что им закрыта дорога в ВУЗы, на руководящие должности и вообще на приличную работу, вот тогда их лица надо показывать!
Два года, сука! Ребёнка мучали! Где все эти еб.учие психологи?
Только, су.ка пить бросить хотел... Пойду нарежусь
Ну а бабенции в лифчике могу предложить спарринг со мной, мы же теперь равны из-за феминизма? Я деревенский кузнец - ставьте все на меня!
Может хватит из каждого утюга кричать про "скрепы", "особый путь", "глубинный народ", убрать на хр, ен дебильные передачи Малахова и ему подобных и наконец заняться воспитанием молодежи?
Аж 100 рублей штраф. Может не надо так жестоко?
Вот только в моем детстве афишировать это было страшно - уж очень больно могло прилететь. А теперь пожалуйста - видео за лайки.
Доказательство ЕСТЬ и это ВИДЕО, где всё и все четко видны и всех спокойно можно и по рожам и по именам вычислить. Какие факты издевательств этому губернатору надо еще доказывать что бы наказать этих моральных уродов?!
Или тоже просто молча смотрели?
Возраст наступления уголовной ответственности в России - 14 лет по многим преступлениям и по всем преступлениям - 16 лет. В техникум обычно идут с 15 лет, т.е. им всем 16 есть.
Избивающих привлечь по УК РФ "причинение побоев", отобравшую телефон "ограбление" (она же ничем не отличается от гопников отжимающих телефоны на улице). Просто поддерживающих - рассмотреть отчисление.