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Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео

Издевательства над девушкой-инвалидом в липецком техникуме попали на видео (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 16:41
Сообщество : Криминал
Метки: видео   избиение   издевательства   инвалид   липецк   резонанс   техникум   
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По словам учащихся, над подростком измываются на протяжении двух лет. И никому до этого не было дела, пока один из эпизодов не опубликовали в соцсетях.

В ГОБПОУ «Липецкий техникум общественного питания» произошел громкий скандал после публикации в соцсетях ролика, в котором несколько девушек под одобрительное улюлюканье однокашников избивают сокурсницу-инвалида.


Инцидент произошел в понедельник, 20 сентября, в раздевалке перед занятием по физкультуре. В ролике, который длится 6 минут, видно как несколько девушек забирают у однокурсницы телефон, а когда она пытается вернуть его, принимаются душить однокурсницу свитером, а затем валят на пол и бьют ногами. При этом никто из присутствовавших в раздевалке за девушку не заступился. И более того, учащимся явно нравилось происходящее, и все как один снимали издевательства на камеры своих смартфонов.

После публикации этот ролик тут же вызвал большой общественный резонанс. К разбирательствам даже подключился губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он пообещал, что наказание понесут все, вплоть до преподавателей.


"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство — кадровые решения. Прошу и полицию подключиться к проверке", - написал чиновник.


Директор Липецкого техникума уже оставила свой пост по собственному желанию. В отношении родителей несовершеннолетних девушек, что избивали сокурсницу, составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"). Пострадавшей второкурснице полиция назначила судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести полученных травм. За дело также взялся Следственный комитет.

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Метки: видео   избиение   издевательства   инвалид   липецк   резонанс   техникум   
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59k
Опиум для народа Час назад
Вот вам и ответы. Если бы не попало на видео так бы и продолжалось. И потом эта девушка получила бы оружие и расп"дарасила бы всю эту шваль, прихватив "невиновных" (в кавычках почему? Потому что невиновных там нет, есть одобрительно молчащие). И все такие-"какая плохая девка, кто так её воспитал, не иначе компьютерные игры и плохая мать"... И жалели бы этих прип"здышей.
Издеваться над слабым может тот, кто сам при нужде будет лизать чужую жопу с причмокиванием.
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11k
koleos72 Минуту назад
Ублюдки, слов нет... Почему так?! Аж слеза наворачивается! Раньше школа воспитывала, а сейчас тиктоки/ютубы!
Все кто там находятся, должны быть поставлены на учёт! А что в женской раздевалке делает жирный крысёныш?! Ему условку за разврат! Вот когда они поймут, что им закрыта дорога в ВУЗы, на руководящие должности и вообще на приличную работу, вот тогда их лица надо показывать!
Два года, сука! Ребёнка мучали! Где все эти еб.учие психологи?
Только, су.ка пить бросить хотел... Пойду нарежусь
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12k
Михалыч 3 минуты назад
Всё решается очень просто. Моментальное отчисление агрессоров и особенно АУЕшников. Без возможности дальнейшего устройства в учебное заведение аналогичного уровня. Организовать отдельные технари нижнего уровня для таких идиотов, ну и там, соответственно, тоже чистить, но уже на улицу, без права на обучение вообще.
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50k
smakido 5 минут назад
Две фразы "Д, б" и "Дави их, б" отвечают на два из вечных русских вопроса "Кто виноват?" и " Что делать?"
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3k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Это не подростки, это шакалята, их место за решёткой в зоопарке.
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11k
VM Varga 10 минут назад
Мне всегда претили люди, издевающиеся над слабыми... Сильный человек уже по своей природе самодостаточен и поэтому добр. А унизить слабого прилюдно, это не сила, это наоборот. Это признание в собственной никчемности и слабости. И то быдло, что стоит и наблюдает за процессом, - ничтожные и слабые люди, настолько слабые, чтобы помешать.
Ну а бабенции в лифчике могу предложить спарринг со мной, мы же теперь равны из-за феминизма? Я деревенский кузнец - ставьте все на меня!
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12k
Вася 10 минут назад
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119k
arek14 16 минут назад
Дети жестоки, к юности это более-менее проходит. Но в этих тварях уже в этом возрасте почти ничего человеческого.
Может хватит из каждого утюга кричать про "скрепы", "особый путь", "глубинный народ", убрать на хр, ен дебильные передачи Малахова и ему подобных и наконец заняться воспитанием молодежи?
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617
kuka Полчаса назад
Смотреть противно. Шакалы, толпой на слабого.
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602
Дед Мазай Полчаса назад
В любой школе (техникуме, лицее и проч.) есть "заводилы" и те кто может оказать влияние на остальных учеников. Задача учителей и руководства - "выявить" таких лидеров и постоянно с ними работать, чтобы убедить их направить свою энергию и влияние не на издевательства, а наоборот - на защиту слабых. Может этого и не во всех случаях можно добиться, но не сомневаюсь, что в отдельных случаях можно сделать. Глядишь, пару десятков детишек и оградим от издевательств.
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3k
Иван Полчаса назад
"Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних"
Аж 100 рублей штраф. Может не надо так жестоко?
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9k
Andrey Полчаса назад
Детская жестокость была всегда. И в мое пионерское детство. И в пионерлагерях и в школах. Всегда найдется чмо, пытающееся подняться в своих и чужих глазах за счет унижения другого.
Вот только в моем детстве афишировать это было страшно - уж очень больно могло прилететь. А теперь пожалуйста - видео за лайки.
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
Меня бесит эта толстожопая корова в лифаке, сразу видать предводитель этих шакалов
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8k
uehl 38 минут назад
Да что же, мля, с людьми не так? Откуда эта дичь берется?
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532
MerryGoRound 38 минут назад
"В колледже будет проведена проверка. Если факты подтвердятся, то виновных студентов ждёт отчисление, руководство кадровые решения."
Доказательство ЕСТЬ и это ВИДЕО, где всё и все четко видны и всех спокойно можно и по рожам и по именам вычислить. Какие факты издевательств этому губернатору надо еще доказывать что бы наказать этих моральных уродов?!
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951
manul74 44 минуты назад
Как то теперь становится понятно почему подростки берут оружие и идут стрелять.
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20k
hebpat 45 минут назад
наглые жирные бабы избивают девушку инвалида, на них только такой жиробас внимание и обратит которого они пустили к себе в раздевалку
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7
Шурман 45 минут назад
В 90тых тоже самое было , я лично в такой фигне не участвовал а вот дебилы из группы или класса да , даже в универе что то подобное было . Правда в те времена камер и мобилок не было .
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17k
sanchesS80 46 минут назад
Тут надо теперь раком ставить учителей и руководителя. Узнать у родителей девочки - пытались ли они жаловаться и какая была реакция руководства техникума.

Возраст наступления уголовной ответственности в России - 14 лет по многим преступлениям и по всем преступлениям - 16 лет. В техникум обычно идут с 15 лет, т.е. им всем 16 есть.
Избивающих привлечь по УК РФ "причинение побоев", отобравшую телефон "ограбление" (она же ничем не отличается от гопников отжимающих телефоны на улице). Просто поддерживающих - рассмотреть отчисление.
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14k
vikklu 48 минут назад
Вот же сучьи мрази...
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49
Михайло Потапыч 59 минут назад
Приблизительно так и возникает желание пострелять любимых одноклассников. Миллион просто промотает себе такой сценарий в голове с улыбкой. Миллион первый пойдет убивать.
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