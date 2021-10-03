15 увлекательных фотографий редких предметов и мест

1450
16
Мы проводим слишком много времени на работе и в разных хлопотах. А так хочется почаще путешествовать, узнавать новое и запасаться приятными впечатлениями. В этом посте вы увидите увлекательные снимки, которые некоторым посчастливилось увидеть лично.
×
Бесконечный узел, вырезанный из камня на крыше храма Кешава в Индии, построенный в 1258 году
Источник:
Ссылки по теме:
- 15 фотографий необычных находок
- 15 увлекательных фотографий всяких редкостей
- Венгерский фотограф показывает мир таким, каким мы его никогда не видели
- Необыкновенное путешествие из южного Вьетнама в северный в 30 фотографиях
- 15 редких фотографий знаменитостей, которые несколько неожиданны
25
Понравилось25
Новости партнёров