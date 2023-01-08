17 увлекательных изображений любопытных редкостей

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В мире ещё много вещей, которые могут удивить и поразить по-настоящему. А для нашего мозга жизненно необходимо получать новые знания и впечатления. В этом посте вы сможете почерпнуть ежедневную норму занимательной информации.
Капля принца Руперта, закаленные стеклянные бусины, против гидравлического пресса
Это устройство использовали в шахтах для реанимации канареек. Эти птицы удивительно чувствительны к угарному газу. Если канарейка умирала, то утечка газа была на лицо и шахтеры незамедлительно поднимались на поверхность
Иллюзия Тэтчер - феномен, когда разум не может распознать проблемы с лицом, если оно перевернуто вверх ногами (переверните фотографию)
Рыбацкий ресторан Zauo, в Японии, где зоны отдыха представляют собой лодки, и вы можете сами поймать рыбу и выбрать способ ее приготовления
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