17 увлекательных изображений любопытных редкостей

В мире ещё много вещей, которые могут удивить и поразить по-настоящему. А для нашего мозга жизненно необходимо получать новые знания и впечатления. В этом посте вы сможете почерпнуть ежедневную норму занимательной информации.

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Уакачина, деревня в Перу, построенная вокруг оазиса 0 Источник:

Кубинский трогон, национальная птица Кубы 0 Источник:

Витамин С под микроскопом 0 Источник:

Самая тяжелая морковь в мире весит почти десять килограмм 0 Источник:

Эдинбург, Шотландия 0 Источник:

Капля принца Руперта, закаленные стеклянные бусины, против гидравлического пресса

Это устройство использовали в шахтах для реанимации канареек. Эти птицы удивительно чувствительны к угарному газу. Если канарейка умирала, то утечка газа была на лицо и шахтеры незамедлительно поднимались на поверхность 0 Источник:

Иллюзия Тэтчер - феномен, когда разум не может распознать проблемы с лицом, если оно перевернуто вверх ногами (переверните фотографию) 0 Источник:

Город Яньцзинь - самый узкий город в Китае 0 Источник:

Во время Французской революции, модные дамы носили серьги в форме гильотины 0 Источник:

Эта 6-метровая статуя панды в костюме Железного Человека в Гонконге 0 Источник:

Музыканты Титаника, которые играли, когда тонул корабль 0 Источник:

Легендарный замок графа Дракулы, Влада Цепеша 0 Источник:

Рыбацкий ресторан Zauo, в Японии, где зоны отдыха представляют собой лодки, и вы можете сами поймать рыбу и выбрать способ ее приготовления 0 Источник: