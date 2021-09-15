Венгерский фотограф показывает мир таким, куаким мы его никогда не видели

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Петер Раджкай - уроженец Венгрии, любящий путешествия и фотографию. Он забирается в самые отдаленные уголки мира, чтобы заснять их в необычных ракурсах и продемонстрировать нам скрытую от глаз красоту нашей планеты.
На снимке с дрона - исток хорватской реки Цетина длиной около 100 километров. Это карстовый источник недалеко от крошечной деревушки Цетина, расположенной рядом с горным хребтом Динара, известный как «глаз земли».
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Частный остров Галесняк, редкий естественный остров в форме сердца канале Пашман на Адриатике. На острове нет практически ничего, кроме дикорастущих растений и колонии кроликов.
Питер встал в 4.30 утра, чтобы сделать снимок этого водопада в национальном парке Крка в Хорватии до прибытия толпы. И усилия окупились. «Это самый красивый водопад, который я когда-либо видел - и да, я уже был в Исландии!» - говорит он.
Закат на фоне дворца да Пена в Синтре, Португалия. Дворец представляет собой «гедонистическое сочетание ярко раскрашенных террас, декоративных зубцов и мифологических статуй», а также «одну из лучших туристических достопримечательностей Португалии».
Плитвицкие озера в Хорватии внесены в список ЮНЕСКО. Система состоит из 16 озер, соединенных водопадами и расположенных в густых лесах, населенных оленями, медведями, волками, кабанами и редкими птицами.
Этот снимок сделан в Гренландии. Питер так рассказывает его историю: "Когда вы отправляете свой дрон к айсбергу при сильном боковом ветре и сомневаетесь, что он вернется, но быстроходный катер появляется в идеальный момент".
Фантастическая вилла Квинта да Регалейра в Синтре, Португалия, построенная в 1904 году, с двумя церемониальными «Колодцами посвящения».
Норы хоббитов в Шире? Нет, на этой фотографии запечатлены уникальные винные погреба на склоне холма в деревне Херцегкут в знаменитом венгерском регионе Токай, известном своими сладкими винами.
В самом центре Будапешта находится библиотека XVIII века, расположенная в католической университетской церкви (бывший монастырь Полин, также известный как церковь Святой Марии Девы). В двух углах, между книжными шкафами, привлекают взгляд красивые винтовые лестницы.
Дворец Эстерхази в Фертоде, также известный как «венгерский Версаль». Комплекс XVIII века состоит из 126 комнат, четыре из которых с 1766 по 1790 год занимал композитор Йозеф Гайдн.
Частный австрийский замок Бург Лихтенштейн снимался в ряде фильмов, включая "Три мушкетера" 1993 года.
Частный дом на острове в Австрии, тщательно скрытый густой растительностью, Петер обнаружил случайно.
Жилой дом "Каса Мила" в Барселоне, построенный знаменитым Антонио Гауди, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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