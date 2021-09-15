Венгерский фотограф показывает мир таким, куаким мы его никогда не видели

Питер встал в 4.30 утра, чтобы сделать снимок этого водопада в национальном парке Крка в Хорватии до прибытия толпы. И усилия окупились. «Это самый красивый водопад, который я когда-либо видел - и да, я уже был в Исландии!» - говорит он.