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Венгерский фотограф показывает мир таким, куаким мы его никогда не видели

Венгерский фотограф показывает мир таким, куаким мы его никогда не видели (21 фото)

Автор:
15 сентября 2021 13:13
Сообщество : ФотоМир
Метки: Петер Раджкай   венгрия   красота   пейзажи   путешествия   фото   фотограф   фотографии   
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Петер Раджкай - уроженец Венгрии, любящий путешествия и фотографию. Он забирается в самые отдаленные уголки мира, чтобы заснять их в необычных ракурсах и продемонстрировать нам скрытую от глаз красоту нашей планеты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Петер Раджкай   венгрия   красота   пейзажи   путешествия   фото   фотограф   фотографии   
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Сибирячка 48 минут назад
минус за ошибку в заголовке. Уже достало.
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