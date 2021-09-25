Авторитетный фотожурнал наградил лучшие снимки о путешествиях

"Они живут в пыли высокогорных пустынь, но кажутся королевами. Я впервые встретил женщин в красном в высоких горах Афганистана. Кыргызы - национальное меньшинство в 1200 человек, разбросанных по огромной территории Памира. Они принимали нас на ночь, они предлагали нам свой хлеб, они согревали нас своими каминами, они подарили нам моменты своей жизни, не зная, насколько это драгоценно.

Сегодня Запад бросил народ Афганистана на произвол судьбы. Красный цвет традиционной кыргызской одежды теперь становится более глубоким, что является предсказанием многих наступающих темных дней.

Взгляд этой девушки - свидетельство и символ тех, кто обращается к нам за помощью, для нее самой и всех афганских женщин".