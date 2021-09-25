Авторитетный фотожурнал наградил лучшие снимки о путешествиях

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Каждый год известный журнал о фотографии All About Photo проводит конкурс лучших снимков о путешествиях. В этом году авторитетное жюри отобрало 26 победителей.
1 место - "Люди тундры", Юлия Невская
"На крайнем севере России, на полуострове Таймыр, коренные жители продолжают вести традиционный образ жизни: кочуют с места на место со своими стадами оленей. На фото - ненецкая семья: Ангелина Венга вместе с тремя детьми. Коренные жители севера всю жизнь проводят в тундре - за исключением времени, когда дети уезжают учиться в интернаты. Для меня было удивительно узнать, что они не заложники ситуации, у них есть выбор. Многие семьи имеют квартиры в поселках, но не хотят в них жить. По собственной воле они всю жизнь бродят по бескрайним просторам тундры. Им не нужна другая жизнь ".
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Без названия, Никола Дукати
"Они живут в пыли высокогорных пустынь, но кажутся королевами. Я впервые встретил женщин в красном в высоких горах Афганистана. Кыргызы - национальное меньшинство в 1200 человек, разбросанных по огромной территории Памира. Они принимали нас на ночь, они предлагали нам свой хлеб, они согревали нас своими каминами, они подарили нам моменты своей жизни, не зная, насколько это драгоценно.
Сегодня Запад бросил народ Афганистана на произвол судьбы. Красный цвет традиционной кыргызской одежды теперь становится более глубоким, что является предсказанием многих наступающих темных дней.
Взгляд этой девушки - свидетельство и символ тех, кто обращается к нам за помощью, для нее самой и всех афганских женщин".
Сегодня Запад бросил народ Афганистана на произвол судьбы. Красный цвет традиционной кыргызской одежды теперь становится более глубоким, что является предсказанием многих наступающих темных дней.
Взгляд этой девушки - свидетельство и символ тех, кто обращается к нам за помощью, для нее самой и всех афганских женщин".
Пловец в красных морях чили - Суджон Адхикари
"Фермер едет домой после того, как равномерно разложил красный перец чили на пластиковых листах под ярким солнечным светом. Во время сбора урожая, который длится два месяца, тонны перца чили выкладываются сушиться, создавая эффект лоскутного шитья на открытых зеленых полях в Панчагархе, районе в северной части Бангладеш ".
Гордые кочевники племени водааби - Франс Леклерк
"Водааби - кочевники-пастухи, которые выращивают крупный рогатый скот, и их существование полностью зависит от их стада. Мальчики не могут дождаться, чтобы помочь пасти скот, что они обычно начинают делать в возрасте семи лет. Этот мальчик гордится порученной пастушеской работой, стоя перед любимым стадом зебу».
"Ледяные пейзажи Арктики - Дид Пикеринг
"Скорсби Сунд на северо-востоке Гренландии - волшебное место. Я хотел запечатлеть хрупкую красоту существования. Айсберги в одну минуту появились из утреннего тумана, а в следующий момент они были унесены ветром, как будто их никогда не было. Завеса тумана раздвинулась, открывая что-то внушающее трепет, и прежде, чем вы смогли полностью запечатлеть это, занавес снова закрылся ".
3 место - "Могила Ленина", Пол Гуд
«В период с 1988 по 1992 год я ездил в Советский Союз 10 раз. Я фотографировал балет Кировского и Большого театров. Когда я не был в театрах, я бродил по улицам, фотографируя незнакомцев. Это было темное, но волнующее время. для этой страны. Очереди за хлебом были длинными. Полки в магазинах были пусты. Ветры перемен витали в воздухе, и впервые появился дух свободы. На лицах людей можно было видеть и отчаяние, и надежду. Что важно, их эмоции были честными. Я стремился уловить эту правду».
"Священник и паства" - Роби Чакраборти
«Эта серия фотографий была сделана во Вриндаване и Матхуре, месте рождения Кришны. Я снимал верующих, которые пришли в знаменитый храм Кришны, чтобы помолиться. На этом изображении священник стоит среди группы вайшнавов. Вайшнавы - это секта последователей Кришны в индуизме».
"В ожидании рождественской мессы" - Мэтти Карп
«В первые дни января тысячи эфиопских православных паломников отправляются в город Лалибела, чтобы посетить «Новый Иерусалим». Этот священный город состоит из 11 взаимосвязанных церквей, вырезанных вручную и соединенных серией лабиринтов и туннелей. В первые дни января здесь проходит празднование Генны - рождества по эфиопской традиции. Это место было построено в XII веке королем Лалибелой».
"Ожидание метели" - Тед и Нун
"Проект "Чувство зимы" рассказывает об уменьшении человеческого присутствия на фоне экстремальных погодных условий. Приглушенный зимний свет и минималистичные сцены наполнены трепетом, утешением и меланхолией; то, как мы смотрим на эти пейзажи, часто отражает наше эмоциональное состояние. Эта фотография была сделана, когда мы приближались к зоне метели во время нашего зимнего дорожного тура 2019 года по Армении".
2 место - "Поло с мертвой козой", Алан Шредер
«Игра Кок Бору в селе Талды-Булак. Всадник бросает козла в тай казан (цель). Кок Бору - национальный вид спорта Кыргызстана. Он похож на регби с козлом без головы в виде мяча. Две команды из пяти бесстрашных людей на лошадях пытаются набрать очки, вбивая 20-килограммовое тело в тай-казан (ворота) с обоих концов.
В этой игре используются только жеребцы, потому что они по своей природе антисоциальны и стремятся отбиться от соперников».
В этой игре используются только жеребцы, потому что они по своей природе антисоциальны и стремятся отбиться от соперников».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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