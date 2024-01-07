13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории

Исторические фотографии ценны тем, что каждая из них хранит в себе событие, происшествие или даже целую эпоху. Теперь можно делать миллион снимков в секунду, а раньше необходимо было собрать значительную сумму денег и внести себя в список, чтобы записаться на прием к фотографу. И это не считая того, что для получения хорошей картинки часто приходилось тратить несколько часов на моделирование. Взгляните на эти редкие и занимательные ретро кадры.