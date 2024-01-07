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13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории

13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории

Автор:
07 января 2024 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Редкие   Фотографии   исторические   события   увлекательные   эпоха   
1288
14

Исторические фотографии ценны тем, что каждая из них хранит в себе событие, происшествие или даже целую эпоху. Теперь можно делать миллион снимков в секунду, а раньше необходимо было собрать значительную сумму денег и внести себя в список, чтобы записаться на прием к фотографу. И это не считая того, что для получения хорошей картинки часто приходилось тратить несколько часов на моделирование. Взгляните на эти редкие и занимательные ретро кадры.

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Метки: Редкие   Фотографии   исторические   события   увлекательные   эпоха   
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5  комментариев
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11k
Billi_Bons 58 минут назад
Интересно, чем Кирилл интересовался у Джуны?
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213
iskra 46 минут назад
Интересно,в какой магазин ходил Хрущев?
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1k
greesevold 48 минут назад
Kiss - 1974. Paul Stanley as 'Bandit'
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