13 редких исторических фотографий, которые хранят увлекательные истории

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Исторические фотографии ценны тем, что каждая из них хранит в себе событие, происшествие или даже целую эпоху. Теперь можно делать миллион снимков в секунду, а раньше необходимо было собрать значительную сумму денег и внести себя в список, чтобы записаться на прием к фотографу. И это не считая того, что для получения хорошей картинки часто приходилось тратить несколько часов на моделирование. Взгляните на эти редкие и занимательные ретро кадры.
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2. Железнодорожный оператор позирует на Транссибирской магистрали, Российская империя, 1910 год
5. Эрнесто Че Гевара за рулем американской машины со своей второй женой Алейдой Марч в день их свадьбы в Гаване, 1959 год
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