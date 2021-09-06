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15 фотографий необычных находок

15 фотографий необычных находок (16 фото)

Автор:
06 сентября 2021 00:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Необычные   Поделится   мир   находки   окружающие   увлекательные   фотографии   
835
16

Каждый знает, что мир полон увлекательных и поразительных вещей. Но к счастью, у нас с собой почти всегда есть камера, и мы можем поделиться своими удивительными находками с окружающими.

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Метки: Необычные   Поделится   мир   находки   окружающие   увлекательные   фотографии   
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6  комментариев
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29k
a.fey 2 часа назад
Аааааа! Капуста с ногами!!!!
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12k
Евгений 54 минуты назад
Комментарий к фото
Огромный оранжевый гриб это вот
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1k
閃光 Час назад
Необычная потеря.
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1k
閃光 Час назад
СУПЕРпреломление воды!
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