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Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир

Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир (10 фото)

Автор:
30 сентября 2021 09:19
Сообщество : Искусство
Метки: Даши Намдаков   в мире   искусство   красота   люди   скульптор   талант   фото   
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Скульптуры Даши Намдакова можно увидеть и в лондонском парке, и в московском метро, и на байкальском острове Ольхон. Они передают неразрывность связи человека и природы в буддистском понимании.


Имя художника переводится с бурятского как «удачливое солнце», а предки считали, что имя и судьба сакральным образом связаны. В детстве Намдаков серьезно заболел, и традиционная медицина оказалась бессильна. Отчаявшиеся родители ответили мальчика к шаманке. Она помогла, но сказала, что болезнь – плата за разрыв связей с природой. Полностью излечившись уже на следующий день, мальчик более не терял связи ни с природой, ни с корнями.


От бурятского села до Лондона

Художественный талант передался Даши по наследству - в семье было много мастеров, и отец был известным бурятским художником. «Любовь к творчеству передали мне предки и родители. Они прежде всего труженики, способные постоянно учиться новому. Да и большую семью надо было поднимать. Так и появилась в нашей семье склонность к ремеслам, созиданию и, я думаю, развитию», - говорит Даши.

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В родном бурятском селе Даши буквально пропитался древними буддистскими легендами о сказочных существах, таинственных духах и силах стихии и природы. Поэтому именно они - основная тема его творчества.


Позже он поехал учиться в Новосибирск, а потом в Красноярск, а позже переехал в столицу Бурятии Улан-Удэ, обзавелся семьей. Путь к признанию был нелегким: Даши работал ювелиром, а на вырученные деньги покупал бронзу и другие материалы для своих скульптур. Жена не возражала - лишь бы творческий потенциал был реализован.


Первая персональная выставка 33-летнего художника состоялась в 2000 году в Иркутске, затем были показы скульптур в Бурятии и Монголии. Его заметили, и в 2002 году предложили поучаствовать в групповой выставке в Центральном Доме Художника в Москве, куда он вскоре переехал. Через год в столице состоялась уже персональная выставка в Музее Искусств народов Востока. Кроме того, скульптора наградили Серебряной медалью Академии Художеств. С тех пор началась его международная биография с выставками по всему миру, от Нью-Йорка до Гуанчжоу.


«Раньше я думал, что мое искусство интересно только жителям моего региона. Однако произошло так, что работы понравились людям в других местах. Надеюсь, что мои скульптуры интересны как нечто новое и будоражащее чувства», - говорит Даши.


Сейчас его произведения хранятся в Российском этнографическом музее, Эрмитаже и многих других музеях мира.

Даже в московском метро на строящейся станции «Новомосковская» появится композиция Даши.


Но несмотря на успех, одной из своих самых больших творческих побед Даши считает композицию «Царская охота» в сибирском городе Кызыл, столице республики Тыва. «Тыва — изумительной красоты край, с такой древней историей, что дух захватывает», - говорит Даши.


«Я попытался передать поэтику ритуала, восстановив его не по науке, а по собственному воображению. Рядом начинается великая река Енисей, в окружении предгорья Саян. Эпичность разлита в воздухе».


Назад к корням

Попутешествовав по миру, пожив в Иркутске, Лондоне и Москве, известный скульптор вернулся в родную бурятскую деревню.

«Моя Родина, деревня Укурик в Забайкалье, в последние десятилетия опустела и могла совсем исчезнуть с карты региона, как и многие другие деревни. Поэтому мы с моими земляками решили оживить село», - говорит Даши.


В августе 2021 года он открыл здесь свою мастерскую и парк деревянных скульптур «Тужи». В планах - создание туристического бренда «Тужи», по название местности, которое переводится с бурятского как «долина ремесел».

В Тужи он начал активно работать с деревом. «Для меня это новый вызов, там другая фактура, нужно не сломать естество ствола, найти образ и передать его в гармонии с материалом, очень интересно».


«Мы бы хотели, чтобы внуки через десять лет с удовольствием приезжали и вместе учились обрабатывать дерево, чтобы общались на родном бурятском языке», - говорит Даши. По его словам, убежав из мегаполиса в тайгу, он стремится обрести свободу.

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Метки: Даши Намдаков   в мире   искусство   красота   люди   скульптор   талант   фото   
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27k
lem02 5 минут назад
Хорошая трава у художника...
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23k
SerGProS 8 минут назад
Я все понял..Чем [мат].щ.нее твои "произведения", тем больше спрос на них.
Но народ не проведешь, так в свое время перенесли пи*ду Церители от глаз подальше
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13k
Совранский 41 минуту назад
Нормальные российские скульпторы - выставляются в Европе, нам же в Москву из ЕС привезли КУЧУ!!!
- это все, что надо знать о нашем министерстве культуры(((
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