Как скульптор из далекого бурятского села стал известен на весь мир

Имя художника переводится с бурятского как «удачливое солнце», а предки считали, что имя и судьба сакральным образом связаны. В детстве Намдаков серьезно заболел, и традиционная медицина оказалась бессильна. Отчаявшиеся родители ответили мальчика к шаманке. Она помогла, но сказала, что болезнь – плата за разрыв связей с природой. Полностью излечившись уже на следующий день, мальчик более не терял связи ни с природой, ни с корнями.





От бурятского села до Лондона

Художественный талант передался Даши по наследству - в семье было много мастеров, и отец был известным бурятским художником. «Любовь к творчеству передали мне предки и родители. Они прежде всего труженики, способные постоянно учиться новому. Да и большую семью надо было поднимать. Так и появилась в нашей семье склонность к ремеслам, созиданию и, я думаю, развитию», - говорит Даши.