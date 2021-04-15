Врач-анестезиолог в свободное время шьёт платья

То, в чём несколько веков назад щеголяла каждая модница, сейчас можно увидеть только в музеях и в картинных галереях. Ну и ещё в блоге Кристин Миллар, которая превратила создание исторических нарядов в своё хобби. Девушка умудряется совмещать и работу анестезиологом, и пошив нарядов, вдохновлённых модой прошлых столетий. Яркие цвета, детализированная вышивка и фасоны, которые носили девушки раньше — всё это Кристин создаёт своими руками.