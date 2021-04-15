Врач-анестезиолог в свободное время шьёт платья

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Детали её работ поражают!
То, в чём несколько веков назад щеголяла каждая модница, сейчас можно увидеть только в музеях и в картинных галереях. Ну и ещё в блоге Кристин Миллар, которая превратила создание исторических нарядов в своё хобби. Девушка умудряется совмещать и работу анестезиологом, и пошив нарядов, вдохновлённых модой прошлых столетий. Яркие цвета, детализированная вышивка и фасоны, которые носили девушки раньше — всё это Кристин создаёт своими руками.
Врач ведёт блог, в котором показывает наряды, которые она шьёт сама
Кристин Миллар увлекается модой прошлых веков и создаёт платья на основе тех нарядов, которые можно найти в музеях или на картинах художников.
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Но шитьё — это только хобби девушки, в основное время она работает анестезиологом
Девушка считает, что врачам необходимо заниматься чем-то ещё, кроме медицины. Тебе приходиться помогать большому количеству людей и спасать много жизней, но при этом ты видишь смерти и страдания. Это нужно чем-то компенсировать. Искусство и создание чего-то нового помогают мне сфокусировать мои эмоции на чём-то кроме работы.
Девушка обращает особое внимание на детали и вышивку. Благодаря современным технологиям на пошив нарядов и вышивание рисунка она тратит куда меньше времени, чем мастерицы прошлых столетий, но всё равно объём работы получается внушительный.
Девушка вдохновляется разными эпохами — это платье, например, сделано в стиле времён Джейн Остин
Кристин вдохновляется не только картинами, но и фильмами
Девушка стилизовала платье из «Сонной лощины» Тима Бёртона под моду прошлых веков.
О своих нарядах, а также процессе работы над ними Кристин рассказывает в своём блоге. Там можно увидеть ещё больше платьев, над которыми она работала.
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Обычно в подобных постах выясняется, что героиня или в порно снималась, или проституткой подрабатывала или ещё каким то непотребством занималась.