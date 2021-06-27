Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты

Конкурсы красоты давно стали ежегодным мероприятием во многих странах, но с каждым годом они привлекают все меньше зрителей.
Одинаковые девушки, одинаковые задания, одинаковая речь о мире во всем мире. Соревнования красоты перестали быть чем-то удивительным и захватывающим. Но только не в Мексике. Организаторы конкурса «Мисс Мексика-2020» и девушки превзошли сами себя и разрушили все стереотипы. Они постарались добавить в конкурс изюминку страны, показать ее особенности и достоинства. Руководители соревнования создали для каждой девушки определенное амплуа, характерное для того региона, откуда она родом.
Вышла потрясающая фотосессия и шикарная реклама для тех, кто еще задумывается о Мексике как о месте отдыха. Интересно, что конкурс длится не один день, а более полугода, он включает различные испытания для участниц. Финал конкурса уже скоро, а именно 3 июля 2021 года. Самое время познакомиться с претендентками и решить, за кого болеть. Мы же не только покажем эффектные фотографии конкурсанток, но и расскажем, почему дизайнеры выбрали для них такие наряды, ведь в каждом скрыт тайный смысл.
Мисс Юкатан, Ана Паулина Риверо
Полуостров знаменит по разным причинам:здесь расположены прекрасные сеноты, сюда приземлился метеорит, который уничтожил динозавров, и конечно же, тут жили индейцы майя. У последних очень ценилось золото и традиция украшать этим металлом статуэтки богов. Поэтому для Аны смастерили золотистое платье в индейском стиле.
Мисс Агуаскальентес, Ксимена Хита
Этот штат славится источниками с горячей водой, по берегам которых растут необычные тропические цветы.
Мисс Нижняя Калифорния, Даниэла Педроса
Этот узкий штат-полуостров является тропическим раем на берегу Тихого океана и излюбленным местом отдыха мексиканцев.
Мисс Южная Нижняя Калифорния, Диана Рамирес
Другая часть полуострова Калифорния, но она делится на скалистые берега и пустынные районы, где растут огромные кактусы.
Мисс Кампече, Дженнифер Альварес
Этот штат располагается в самом центре Мексиканского залива в Карибском море. Помимо южной и немного пиратской атмосферы, регион известен как самая большая территория для археологических раскопок.
Мисс Чьяпас, Росио Каррильо
Название штату дал коренной народ чьяпа, который прежде селился высоко в горах. На Росио платье, которое схоже с традиционными одеждами женщин племени, но немного переделанное современными дизайнерами на новый вдохновляющий лад.
Мисс Чиуауа, Изела Серрано
Фотографы вовсе не случайно выбрали яркий красный цвет и древнюю крепость в виде фона и рисунка на щите девушки — все это символизирует культуру Могольон с ее богатой историей.
Мисс Сьюдад-де-Мехико, Джессика Фарджат
Наряд Джессики ассоциируется с ацтеками, жившими в этом регионе, а поза воина, склонившего колено, рассказывает историю Теночтитлана. Этот город был столицей у ацтеков, а в 1500-е года еще и самым крупным и густонаселенным в мире, пока власть не захватили завоеватели.
Мисс Коауила, Джорджина Варгас
Наряд девушки неспроста украшен черепами. В прежние времена на землях этого штата проживало много разных племен, но самым известным было племя, давшее название региону. Они были варварами и охотниками за головами, а потому наводили страх на всю округу.
Мисс Колима, Даниэла Рамирес
Этот штат славится самыми большими фабриками по пошиву обуви, именно поэтому платье Даниэлы украшено традиционными сандалиями, которые называются «уарачес».
Мисс Дуранго, Каролина Томас
Штат Дуранго поистине удивителен. 85% его территории покрыто такими густыми лесами и высокими горами, что там никто не живет. Но остальные 15% служат для земледелия и выращивания скота. Люди так грамотно используют свои возможности, что штат лидирует по сельскому хозяйству.
Мисс Эстадо де Мехико, Перла Франко
Ацтеки населяли и территории этого штата, но основная его достопримечательность в другом — огромном музее бабочек.
Мисс Гуанахуато, Джорджина Вильянуэва
Это один из самых больших штатов Мексики с крупными современными городами и маленькими городками-призраками, которые давным-давно опустели. Гуанахуато имеет богатую историю и массу легенд о мире духов. Особенно впечатляет одноименный музей мумий.
Мисс Герреро, Изабель Руиз
Платье Изабель словно покрыто яркими каменьями, и это вовсе не случайно. Штат Герреро является лидером по добыче серебра и драгоценных камней. Там можно не только отдохнуть на побережье, но и купить самые разные серебряные украшения на память о прекрасной Мексике.
Мисс Идальго, Хаклин Гомес
Фотографы и дизайнеры воплотили в наряде Хаклин интересную задумку, а именно образ зеленой крупной птицы квезаль. Она водится только в Мексике и обожествлялась индейцами в прошлые времена.
Мисс Халиско, Мариана Масиас
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Многие атрибуты мексиканской культуры берут свое начало в этом штате. Например, напиток текила, сомбреро, музыка мариачи и коррида.
Мисс Мичоакан, Каролина Видалес
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Более 500 лет назад это были земли индейцев пурепеча, чьи культура и фольклор до сих пор просматриваются в местных традиционных нарядах.
Мисс Морелос, Мария Фернанда Хаттерер
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Яркое платье Марии и аксессуары ассоциируются с костюмированными танцовщицами чинелос, которые принимают участие на карнавалах и фестивалях.
Мисс Наярит, Лупита Нионго
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Помимо ярких красок самого жизнерадостно региона Мексики, организаторы конкурса хотели сказать, что в стране более 1 400 000 жителей — выходцы из Африки и они такие же полноправные граждане страны, как и коренные мексиканцы.
Мисс Нуэво-Леон, Эвелин Альварес
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Долгое время именно этот штат был пристанищем для испанцев и португальцев, а их культурные особенности отлично прижились среди местного населения.
Мисс Оахака, Сабрина Гонгора
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Традиционный наряд народов Оахаки состоит из ярких юбок и блузок, а также больших головных уборов в китайском стиле. При этом на простой ткани обязательно вышивают парчовые узоры.
Мисс Керетаро, Валерия Руис
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Это самый важный штат для всего мексиканского народа, ведь именно тут зародилось сопротивление и желание свергнуть европейских колонистов, а вместе с этим было положено начало войны за независимость Мексики.
Мисс Кинтана-Роо, Регина Гонсалес
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Кетцалькоатль ярко показан в наряде Регины. Это божественный летающий змей, которому поклонялись многие индейские племена.
Мисс Синалоа, Элизабет Виданья
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Индейцы яки, которые живут в этой части Мексики, очень любят танцевать. Одна из самых популярных плясок называется «Танец с оленями» и именно этот образ показан в костюме.
Мисс Сонора, Айрам Ортис
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
«Олений танец» популярен и в штате Сонора среди местных племен. Поза в которой фотограф запечатлел Айрам — как раз из этого танца.
Мисс Табаско, Гилди Рейес
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Многим известно, что в этом штате придумали очень острый соус. Но мало кто знает, что там большое количество национальных парков, где в изобилии обитают ягуары и оцелоты.
Мисс Тамаулипас, Наиля Наварро
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Название штата можно перевести как «там, где много молятся», поэтому наряд Наили похож на тот, в котором женщины ходят в храмы и соборы.
Мисс Тласкала, Федра Альпьес
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
На гербе штата нарисован орел с распростертыми крыльями, который олицетворяет дух свободной нации и бдительности по отношению к врагам. Неплохая аналогия с платьем.
Мисс Веракрус, Андреа Мунгиа
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Это один из самых посещаемых курортных штатов, где можно наслаждаться походами по паркам, историческим объектам или просто слушать традиционные напевы под гитару.
Мисс Сакатекас, Карина Роман
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Это гористый штат, где нет крупных рек, но воздух влажный настолько, что горы окружают зеленые луга. Название штата можно перевести как «люди, живущие на траве».
Мисс Пуэбла, Валери Барч
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Считается что города во всем штате были построены испанскими конкистадорами, хотя этому нет явных доказательств. На этом снимке интересен не столько наряд, сколько фон. Это огромная пирамида Тлачиуальтепетль, которая больше египетских пирамид вдвое.
Мисс Сан-Луис-Потоси, Даниэла Санчес Акоста
Блог - Отражение Мексики: 32 ярких фото претенденток конкурса красоты — кто одержит победу
Девушка одета в платье, напоминающее оперение красного ара, попугая, который долгое время был священным для индейских племен Мексики.
А кому бы вы отдали корону и первое место?
Источник:
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