Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана

Шамсия Хассани (Shamsia Hassani), художница, преподававшая в Кабульском университете, считается первой уличной художницей Афганистана. Независимо от того, использует ли она холст или стену заброшенного здания, подвергшегося бомбардировке, работы Хассани не только изображают роль женщин в обществе, где доминируют мужчины, но и дают представление о битве между светом и тьмой, давно уже продолжающейся в месте, которое она называет своим домом.