Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана

33-летняя художница из Кабула Шамсия Хассани изображает в своих работах афганских женщин, живущих в стране, где доминируют мужчины и уже на протяжении двадцати лет не прекращается война.
После того, как талибы захватили Афганистан, многие граждане страны с неуверенностью стали смотреть в завтрашний день, ведь теперь никто не знает, как произошедшее в итоге скажется на их жизни и безопасности.
Но всем нам, кто сейчас там не находится, наверняка будет сложно это понять. Поэтому нам следует обратиться к тому, кто в состоянии помочь в этом разобраться.
Шамсия Хассани (Shamsia Hassani), художница, преподававшая в Кабульском университете, считается первой уличной художницей Афганистана. Независимо от того, использует ли она холст или стену заброшенного здания, подвергшегося бомбардировке, работы Хассани не только изображают роль женщин в обществе, где доминируют мужчины, но и дают представление о битве между светом и тьмой, давно уже продолжающейся в месте, которое она называет своим домом.
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