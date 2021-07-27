Шанталь Бийя — самая яркая и харизматичная первая леди на планете

Предпочтениями в стиле выделяются и первые леди разных стран. Отдельное внимание у корреспондентов всего мира заслужила Шанталь Бийя, первая леди Камеруна. Ее всегда «сочный» внешний образ и блистательные наряды особенно запоминаются присутствующим на важных встречах.

Шанталь младше своего избранника, но они оба отлично выглядят. Ее супруг Поль Бийя находится на втором месте в мире по длительности нахождения на почетном посту управленца страны.

Незабываемая рыжеволосая красавица Шанталь сопровождает свою половинку на все государственные визиты. Африканской культуре свойственна любовь к выразительным краскам, и первая леди, не стесняясь, надевает наряды в таком стиле. Контраст между ней и строгими сдержанными платьями других жен глав государств неизбежно бросается в глаза.

Несмотря на свои немыслимые одеяния, Шанталь всегда по-настоящему прекрасна. Кажется, будто ее харизма затмевает все вокруг. А роскошная прическа с огромной копной волос дополняет стильную одежду и создает свой неповторимый образ. Многие его так и называют: стиль «а–ля Шанталь».

Кроме того, супруга правителя Камеруна не стесняется украшать себя самыми невообразимыми головными уборами. Но, стоит отдать должное, на ней они никогда не смотрятся нелепо, напротив, всегда кажутся очень даже удачным выбором.

Главная женщина африканской республики обожает наряды от Dior и Chanel, ее платья и костюмы сшиты на заказ специально для нее. Яркая светская дама любит присутствовать на различных вечеринках, деловых встречах и других важных мероприятиях. Нередко она и сама организует благотворительные вечера. Первая леди стала иконой стиля в своей стране. Глядя на нее, многие африканские женщины выбирают яркие образы, высокие каблуки и массивные украшения. Ее страсть к моде вызывает уважение, гордость и любовь у простых камерунских граждан.

Шанталь Бийя ни разу не повторяла свои наряды, из-за чего каждое ее появление на публике ждут с особым нетерпением. Она сумела завоевать сердца многих людей своими поступками, харизмой и, конечно, неповторимым стилем.

А вы что думаете об этой необычной женщине и ее образе?









