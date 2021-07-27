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Шанталь Бийя — самая яркая и харизматичная первая леди на планете

Шанталь Бийя — самая яркая и харизматичная первая леди на планете (13 фото)

Автор:
27 июля 2021 08:09
Сообщество : Жизнь
Метки: Шанталь Бийя   в мире   вкус   красота   люди   первая леди   фото   
244
13

Вся прекрасная половина человечества имеет свои неповторимые особенности и отличается индивидуальностью во вкусе.

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Метки: Шанталь Бийя   в мире   вкус   красота   люди   первая леди   фото   
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Вася 54 минуты назад
вот же колхозстайл... чучело..
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