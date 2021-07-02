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Перуанский скульптор высек в скале гигантские фигуры древних богов

Перуанский скульптор высек в скале гигантские фигуры древних богов (14 фото)

Автор:
02 июля 2021 08:29
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   искусство   красота   перу   скульптор   талант   фото   
548
14
Открытие комплекса приурочили к двухсотлетию независимости Перу.
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Метки: в мире   искусство   красота   перу   скульптор   талант   фото   
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thor2006 58 минут назад
трёхглазый кондор
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