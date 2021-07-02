Перуанский скульптор высек в скале гигантские фигуры древних богов

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Открытие комплекса приурочили к двухсотлетию независимости Перу.
Южноамериканская страна Перу славится на весь мир своими руинами инков и археологическими раскопками Мачу-Пикчу. Скульптор из Куско Майкл де Титан в своем последнем проекте Apukunaq Tianan («Обитель богов») продолжил традицию инков, объединив искусство с природой.
Комплекс Apukunaq Tianan, расположенный примерно в 40 минутах езды от Куско, представляет собой обзорную площадку на краю пропасти, которую украшают гигантские божества, вырезанные прямо в скале.
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Среди фигур можно увидеть изображение андского божества-создателя Виракочи, инкской богини-Матери-Земли Пачамамы, голову пумы (которая является частью трилогии символических животных инков) и лицо последнего монарха Нео-инкского государства Тупака Амару.
При создании скульптур Де Титан использовал только долото и молоток. Все фигуры имеют высоту от 15 до 17 метров.
При создании скульптур Де Титан использовал только долото и молоток. Все фигуры имеют высоту от 15 до 17 метров.
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