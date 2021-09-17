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Топ абсолютно никчёмных и вредных работ от столичного правоохранителя

Топ абсолютно никчёмных и вредных работ от столичного правоохранителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2021 11:09
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Россия   видео   мнение   полиция   риелторы   ростовщики   турагенты   
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Во время обыска в одном из московских офисов, коим нет числа, следователь в сердцах заявил менеджерам, что их направление деятельности, по части отсутствия пользы и вредоносности для населения, находиться в его личном рейтинге под №3. Мы познакомим читателя с первыми тремя строчками этого чарта. Итак, поехали...

Как сообщается на Telegram-канале "Mash", всё началось с того, что женщину развели телефонные мошенники. Запуганная жульём, чтобы быстрее избавиться от "кредиторов", бабушка в срочном порядке продала две квартиры. Одну из них и реализовала Первая гильдия ростовщиков.


Сразу успокоим читателей: у нас нет машины времени, и мы до сих пор в Москве, в 2021 году, а не в Венеции 1756-го, просто в столице существует такая компания - ООО "Первая гильдия ростовщиков".


В офис этой самой "Гильдии" и наведалась полиция с обыском. Оперативник напомнил персоналу, что они прозябают в смертном грехе, а затем познакомил с собственным рейтингом "абсолютно бесполезных и вредных профессий":


Первую строчку, без вариантов, заняли риелторы.


Вторую захватили турагенты.


Н, а третью, тоже призовую и почётную, полицейский зарезервировал для ростовщиков.

Отмечается, что в рейтинг не попали проститутки, всё-таки, в отличие от вышеназванных трёх - трудятся, да ещё в ночную и по "горячей сетке". К тому же у них "всё понятно, получил что хотел и ушёл".

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Метки: Москва   Россия   видео   мнение   полиция   риелторы   ростовщики   турагенты   
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7k
Фельдъегерь 2 часа назад
ну тут со следователем хрен поспоришь...
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423
Александр 19 минут назад
В том числе, благодаря риэлторам, турагентам и ростовщикам у этого следователя есть работа.
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−25
Lux Indique 24 минуты назад
ты дядя народный рейтинг услышь, думаю удивишься...
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35k
Игорь Полчаса назад
У нас капитализм и общество потребления, поэтому этим ростовщикам до лампочки, делают они что-то полезное для общества или нет. В конце концов они деньги зарабатывают и налоги платят. А что касается личного рейтинга у кото-то из правоохранителей, то... (сами понимаете).
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7k
Влад 46 минут назад
без хороших риэлторов народ так бы по сделкам с недвижимость косячил... до конца жизни разгребаться. туроператоры не нужны? ну хз-если турагент норм и ты его знаешь он тебе по твоим запросам подберёт норм предложение. ростовщики-а они плять что-существуют ещё? не знал))
видимо автора кинул риэлтор, потом туроператор и в довершение он где то нашёл ростовщика и он его тоже кинул))) лох-это судьба)))
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12k
uutb Час назад
А, я, не соглашусь!
Лично покупал/продавал несколько "недвижимостей", риелтор(мужчина лет за 50) очень помог. Вел все сделки от "А" до "Я", БТИ, нотариус, землеустройство и т.д. Оплату брал не в %, как это у многих принято, а фиксировано.
С туризмом посложней.... Когда, тебе двадцатилетняя девочка пытается "втулить" тур по Каймановым островам, при этом сама дальше Урюпинска не выезжала))- это просто барыга начального уровня. А, вот когда понимают, что у тебя жена и маленький ребенок и просто хочется повалятся на пляже и предлагают приемлемое цена/качество, то почему бы и нет?
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1k
elf3399 Час назад
Мент дурак. Риэлторы нужны, турагенты тоже, зато не очень нужны увальни на входе в метро, но он там не бывает.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
ФНС тоже пользуется финансовой безграмотностью людей.
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39k
dima423 Час назад
Тетка походу намекала что может сделать следователю принято не по профильной специальности))
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43
Имя Пользователя 2 часа назад
А я думал, что мусора в метро, самая никчемная профессия. А оно вон как оказывается.
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635
Mowgley 2 часа назад
Среди никчемных первое место - это бл@ менеджеры.

-Алло, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Я звоню в Чип и Дип.
- Да, все правильно.
- Есть ли в наличии и сколько стоит драйвер MOSFET-IGBT FAN7380MX?
- Назовите, пожалуйста, артикул изделия на нашем сайте.

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26k
Aqueronte 2 часа назад
Себя он поставил вне конкурса? Его то коллеги давно переродились в оборотней в погонах.
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