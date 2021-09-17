Топ абсолютно никчёмных и вредных работ от столичного правоохранителя

Как сообщается на Telegram-канале "Mash", всё началось с того, что женщину развели телефонные мошенники. Запуганная жульём, чтобы быстрее избавиться от "кредиторов", бабушка в срочном порядке продала две квартиры. Одну из них и реализовала Первая гильдия ростовщиков.





Сразу успокоим читателей: у нас нет машины времени, и мы до сих пор в Москве, в 2021 году, а не в Венеции 1756-го, просто в столице существует такая компания - ООО "Первая гильдия ростовщиков".





В офис этой самой "Гильдии" и наведалась полиция с обыском. Оперативник напомнил персоналу, что они прозябают в смертном грехе, а затем познакомил с собственным рейтингом "абсолютно бесполезных и вредных профессий":





Первую строчку, без вариантов, заняли риелторы.





Вторую захватили турагенты.





Н, а третью, тоже призовую и почётную, полицейский зарезервировал для ростовщиков.