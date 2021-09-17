Топ абсолютно никчёмных и вредных работ от столичного правоохранителя

Во время обыска в одном из московских офисов, коим нет числа, следователь в сердцах заявил менеджерам, что их направление деятельности, по части отсутствия пользы и вредоносности для населения, находиться в его личном рейтинге под №3. Мы познакомим читателя с первыми тремя строчками этого чарта. Итак, поехали...
Как сообщается на Telegram-канале "Mash", всё началось с того, что женщину развели телефонные мошенники. Запуганная жульём, чтобы быстрее избавиться от "кредиторов", бабушка в срочном порядке продала две квартиры. Одну из них и реализовала Первая гильдия ростовщиков.
Сразу успокоим читателей: у нас нет машины времени, и мы до сих пор в Москве, в 2021 году, а не в Венеции 1756-го, просто в столице существует такая компания - ООО "Первая гильдия ростовщиков".
В офис этой самой "Гильдии" и наведалась полиция с обыском. Оперативник напомнил персоналу, что они прозябают в смертном грехе, а затем познакомил с собственным рейтингом "абсолютно бесполезных и вредных профессий":
Первую строчку, без вариантов, заняли риелторы.
Вторую захватили турагенты.
Н, а третью, тоже призовую и почётную, полицейский зарезервировал для ростовщиков.
Отмечается, что в рейтинг не попали проститутки, всё-таки, в отличие от вышеназванных трёх - трудятся, да ещё в ночную и по "горячей сетке". К тому же у них "всё понятно, получил что хотел и ушёл".
Источник:
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видимо автора кинул риэлтор, потом туроператор и в довершение он где то нашёл ростовщика и он его тоже кинул))) лох-это судьба)))
Лично покупал/продавал несколько "недвижимостей", риелтор(мужчина лет за 50) очень помог. Вел все сделки от "А" до "Я", БТИ, нотариус, землеустройство и т.д. Оплату брал не в %, как это у многих принято, а фиксировано.
С туризмом посложней.... Когда, тебе двадцатилетняя девочка пытается "втулить" тур по Каймановым островам, при этом сама дальше Урюпинска не выезжала))- это просто барыга начального уровня. А, вот когда понимают, что у тебя жена и маленький ребенок и просто хочется повалятся на пляже и предлагают приемлемое цена/качество, то почему бы и нет?
-Алло, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Я звоню в Чип и Дип.
- Да, все правильно.
- Есть ли в наличии и сколько стоит драйвер MOSFET-IGBT FAN7380MX?
- Назовите, пожалуйста, артикул изделия на нашем сайте.
А в мелких конторах тем более - практически любой попугай на телефоне именуется менеджером, в худшем случае - помощником менеджера.
Менеджеры же рангом повыше (особенно недавно устроившиеся на работу) норовят развести клиента вместо перепрошивки или доукомплектации запчастями проданного ими же пару лет назад оборудования на покупку нового.
Причины в подавляющем числе случаев всегда две - дикое желание срубить по-быстрому денежку, невзирая на дальнейшие отношения с клиентом, и банальная некомпетентность.