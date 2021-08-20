Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом

Сегодня московские полицейские с головой окунулись в каждодневную и рутинную работу американских коллег. Неадекватный чернокожий мужчина, явно пребывающий под действием наркотических веществ, в районе Выхино-Жулебино напал с ножом на водителя автобуса. Он, к счастью, не пострадал. Но приехавшим на вызов полицейским пришлось понервничать. И пострелять...





Агрессивный негр игнорировал требования полицейских бросить нож и в какой-то момент замахнулся на правоохранителя. И им пришлось применить табельное оружие. К счастью для злоумышленника, стреляли правоохранители по ногам. Правда, судя по видео, одна пуля попала немного выше бедра.