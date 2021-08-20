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Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом

Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 августа 2021 16:19
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   африканец   видео   нападение   нож   полиция   табельное оружие   
1785
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Африканский гость вел себя крайне неадекватно и отказывался бросать оружие. Правоохранителям пришлось стрелять. Правозащитные организации могут не беспокоиться - он жив и немного здоров.

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Метки: Москва   африканец   видео   нападение   нож   полиция   табельное оружие   
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6k
Сергей Ко 2 часа назад
Меня всегда интересовал вопрос -
Почему полиция США стреляет сразу в тело преступника?
Можно же прострелить руки/ноги, с 3 метров не промахнётся даже плохой стрелок.....
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306
Юстас ЗаПутинцев Сергей Ко Час назад
А меня вот интересует другой вопрос: все вопрошающие про стрельбу в руки-ноги, вообще пистолет в рукпх держали?
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9k
ScorpionDS 17 минут назад
Копы терпеливые и готовые рисковать, стреляют по ногам и вообще диалог ведут, в США стреляют в туловище, что бы нанести максимальные урон и что бы преступник перестал быть даже минимальной угрозой для них.
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7k
Doctor_Lector Полчаса назад
В таких труселях в камере будет нарасхват.
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6k
Trenzel2003 46 минут назад
В кандалы заковать и вернуть хозяину!
Рабы совсем распоясались!
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3k
Citizenn 53 минуты назад
Да, у BLM в России нет шансов
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8k
Клёст 56 минут назад
Ему просто виделось что он идёт по родной саванне)
Наверное какое-то расслабляющее ,,сено,, с Родины передали))
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125
118 56 минут назад
Значит в зоопарк его хотя бы на недельку посадить к родным видам.
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3k
Едондер пуп Час назад
Абстиненция будет как никогда болезненной.
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1k
BorisAlimon Час назад
Пока вы не начнёте с себя и не перестанете совать везде свои расистские штучки, никогда цивилизованный и развитый мир не будет относиться к вам как к адекватным людям.
Так и будете сидеть под санкциями до полного оболванивания.
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1k
Наташа Гадова Час назад
Он по-русски не понимает? Может подумал, что его грабят?
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421
КакогоХу Час назад
Молодец полицейский. Премию, пожалуйста!
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2k
Урий Урьевич Час назад
В Америке застрелил бы, а тут ещё умоляют нож брось, нож…
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181
ДАНИЛОВ Урий Урьевич 15 минут назад
Если бы вместо ножа был бумажный стаканчик завалил с одного выстрела! А то всего лиш нож!!!
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37k
Андрей Час назад
Не HELP, а африканский афроафриканец.
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1k
azuver 2 часа назад
"Полицейские справились с негром-терминатором только после приезда подкрепления",то есть вдвоём, в два ствола они не смогли скрутить субтильную обдолбанную обезьяну ? Это пизнец.
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533
Отто 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Lynx 2 часа назад
Одёжу скинул не всю, знать толика разумения осталося. Или только приход, не накрыло. А хули - по прИколу.
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2k
Isakov Sergey 2 часа назад
Наконец начали называть вещи своими именами- "Агрессивный негр".
А то, что он начал раздеваться после ранения- абсолютно нормально.Животное плохо сопоставляет причину и следствие и по большей вероятности избавлялось от одежды, решив, что это она жжёт и делает больно.
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10k
Underwood 2 часа назад
Повезло нигеру, что не штатах дело было.
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3k
Max Lu 2 часа назад
пролистай чуть ниже. уже было сегодня
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