Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом

Африканский гость вел себя крайне неадекватно и отказывался бросать оружие. Правоохранителям пришлось стрелять. Правозащитные организации могут не беспокоиться - он жив и немного здоров.
Сегодня московские полицейские с головой окунулись в каждодневную и рутинную работу американских коллег. Неадекватный чернокожий мужчина, явно пребывающий под действием наркотических веществ, в районе Выхино-Жулебино напал с ножом на водителя автобуса. Он, к счастью, не пострадал. Но приехавшим на вызов полицейским пришлось понервничать. И пострелять...
Агрессивный негр игнорировал требования полицейских бросить нож и в какой-то момент замахнулся на правоохранителя. И им пришлось применить табельное оружие. К счастью для злоумышленника, стреляли правоохранители по ногам. Правда, судя по видео, одна пуля попала немного выше бедра.
После того, как нарушителя подстрелили он зачем-то расстался с вещами. Но не с ножом:
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Очевидно доза "обезболивающих", принятая африканцем была настолько велика, что он не чувствовал боли. И нож из рук он так и не выпустил. Полицейские справились с негром-терминатором только после приезда подкрепления.
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Вместе с подкреплением приехала и карета скорой помощи. Сейчас нарушитель находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. Пока не сообщается, какое обвинение выдвинули против неадекватного африканца. Но очевидно, сидеть он будет долго.
"Злоумышленник получил ранения и был задержан. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в медицинское учреждение. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе столичного главка.
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Почему полиция США стреляет сразу в тело преступника?
Можно же прострелить руки/ноги, с 3 метров не промахнётся даже плохой стрелок.....
Рабы совсем распоясались!
Наверное какое-то расслабляющее ,,сено,, с Родины передали))
Так и будете сидеть под санкциями до полного оболванивания.
А то, что он начал раздеваться после ранения- абсолютно нормально.Животное плохо сопоставляет причину и следствие и по большей вероятности избавлялось от одежды, решив, что это она жжёт и делает больно.